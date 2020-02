Huawei lance la solution HiCampus à l'échelle mondiale

Qiu Heng, président du Marketing international, Huawei Enterprise Business Group, a déclaré : « Huawei a lancé la solution HiCampus à l'échelle mondiale pour améliorer considérablement l'expérience réseau dans les campus. Cette amélioration résulte de capacités innovantes, notamment l'AirEngine Wi-Fi 6 alimenté par la 5G qui permet un accès entièrement sans fil dans les campus; la solution Campus OptiX qui fournit des connexions entièrement optiques aux campus; et l'IA et la plate-forme numérique Horizon qui permettent une maintenance, un fonctionnement et des services entièrement intelligents dans les campus. HiCampus prouve que Huawei est à la pointe de la technologie en matière de 5G, de transmission optique et d'IA. La solution permet aux utilisateurs de bénéficier d'un réseau Wi-Fi 100 Mbit/s disponible à tout moment et partout dans le campus. Elle réduit en outre la consommation électrique globale du réseau de 30 % tout en améliorant de 30 % l'efficacité et la collaboration. Cela va considérablement accélérer la transformation numérique des campus d'entreprises. »

Un accès entièrement sans fil : Les produits AirEngine de la série Wi-Fi 6, équipés de la technologie Huawei 5G, atteignent un débit de 10 Gbit/s, une latence de 10 ms et un rayon de couverture 20 % plus grand comparativement au standard actuel dans l'industrie, ce qui permet d'obtenir un accès de haute qualité, entièrement sans fil, sur tous les campus.

Huawei lance un total de 10 nouveaux points d'accès (PA) Wi-Fi 6 en 3 séries (AirEngine 8700, AirEngine 6700 et AirEngine 5700) en mesure de faire face à plusieurs scénarios intérieurs et extérieurs. Le produit phare AirEngine 8760 exploite la technologie 5G 16T16R et une bande passante de 160 MHz pour augmenter le débit de l'interface aérienne jusqu'à 10,75 Gbit/s, soit le double des performances standard du secteur. L'antenne intelligente alimentée par la technologie 5G permet au AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei d'atteindre un rayon de couverture 20 % plus grand et une puissance de signal 100 % plus élevée (même emplacement) comparativement au standard actuel dans l'industrie.

Pour permettre aux opérations critiques des entreprises d'accéder au réseau Wi-Fi, les produits de la série AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei utilisent la technologie d'accélération des applications de liaison montante SmartRadio de Huawei (un autre élément clé des produits 5G de Huawei) pour obtenir une latence ultra-faible de 10 ms, inférieure de 50 % au standard industriel, garantissant ce faisant une expérience réseau optimale pour les services critiques. En exploitant les technologies d'itinérance sans perte exclusives de SmartRadio, la solution garantit une perte de paquets nulle pendant l'itinérance des services clés et un taux de réussite de 100 %, ce qui prévient toute interruption des services sur le campus.

Le AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei, qui repose sur la technologie 5G, est plus qu'un simple PA. Il garantit une mise en réseau continue à l'échelle du Wi-Fi 6, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un réseau Wi-Fi 100 Mbit/s disponible à tout moment et partout dans le campus, du jamais-vu.

Un réseau entièrement optique : La solution Campus OptiX simplifie l'architecture réseau pour réduire la superficie des salles d'équipement et la consommation d'énergie, ce qui aide les clients à construire des réseaux de campus respectueux de l'environnement.

Fort de ses 10 ans d'expérience industrielle et de son leadership dans la transmission optique, Huawei ambitionne de fournir des réseaux de campus qui répondent aux demandes de ses clients en matière de services. Gartner Peer Insights a ainsi annoncé en janvier 2020 que Huawei était le choix préféré des clients pour l'infrastructure d'accès aux réseaux locaux câblés et sans fil. La solution réseau Campus OptiX permet de créer des réseaux entièrement optiques qui se caractérisent par un déploiement facile, une évolution continue et une gestion intelligente. Elle s'avère idéale pour les locaux d'entreprise, les établissements d'enseignement, les hôtels, les aéroports et divers autres scénarios de campus. La solution permet aux clients d'introduire les technologies d'accès optique de pointe de Huawei dans une architecture de réseau de campus innovante, tout en tenant compte de l'évolution des services en nuage et des dispositifs intelligents.

La solution réseau Campus OptiX de Huawei intègre les avantages qu'offrent une architecture entièrement optique et un réseau IP, tels que des commutateurs IP à très grande capacité et des produits AirEngine de la série Wi-Fi 6 (avec ports optiques), pour offrir des capacités de support à très haut débit et répondre aux besoins des entreprises en matière de services au cours des trois prochaines décennies. Il s'agit d'une avancée sans précédent dans l'industrie. Sans la couche d'agrégation, l'architecture réseau entièrement optique réduit considérablement l'espace dont la solution a besoin dans les salles d'équipement à faible courant, et réduit la consommation électrique globale du réseau de 30 % comparativement aux campus traditionnels. La capacité de commutation du commutateur central phare de Huawei est six fois supérieure à celle de dispositifs similaires dans l'industrie. La capacité peut être étendue à la demande, ce qui permet de répondre aux besoins des entreprises en matière de services dans un avenir prévisible et de protéger leur retour sur investissement.

En outre, la solution utilise des fibres optiques comme support de réseau. Fabriquée à partir de dioxyde de silicium, la fibre est plus durable et plus écologique que les câbles en cuivre.

Des services entièrement intelligents : La gestion du réseau assurée par l'IA permet un fonctionnement et une maintenance très efficaces, un seul technicien pouvant assurer la maintenance du réseau de tout un campus. La plate-forme numérique Horizon permet de passer d'une intelligence de campus à scénario unique à une intelligence de campus globale pour accélérer l'innovation en matière d'applications et améliorer l'efficacité opérationnelle.

La solution HiCampus utilise eSight, une plate-forme de gestion unifiée assurée par l'IA, pour exploiter et maintenir de manière centralisée les différents dispositifs du campus et optimiser automatiquement les fréquences radio (RF) sans fil en fonction de l'analyse du comportement historique du réseau et de l'apprentissage des modèles. Avec eSight en place, les clients peuvent identifier et localiser plus de 85 % des pannes en moins de 10 minutes, ce qui améliore de 80 % l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.

Pour réduire les perturbations du réseau, le AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei utilise des sondes radio indépendantes qui peuvent détecter avec précision les données de l'environnement et le système iMaster NCE pour réaliser une exploitation et une maintenance intelligentes (assurées par l'IA) sur l'ensemble du réseau. Cela permet de surveiller la qualité du réseau en temps réel et d'optimiser automatiquement le réseau afin de réduire le taux de pannes. De cette façon, un seul technicien peut entretenir le réseau de tout un campus.

Pour soutenir les scénarios des futurs campus, des technologies telles que la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'images, la conduite autonome, l'exploitation des grandes bases de données et les graphes de connaissances seront intégrés à la gestion et au fonctionnement des campus. Cela nécessitera la convergence des données, la convergence des systèmes TI-TO (technologies de l'information-technologies opérationnelles), la convergence des services et la mise en place d'innovations de services à la demande. La plate-forme numérique Horizon pour les campus intègre 10 nouvelles technologies, dont l'IA, les grosses bases de données et l'IdO, et fournit des centaines de services couvrant les actifs commerciaux, l'intégration et les actifs de données accumulés à partir des pratiques réussies des clients. Cela améliore considérablement la rapidité d'innovation des services et l'efficacité opérationnelle des campus. Solution éprouvée, la plate-forme numérique Horizon améliore de 30 % l'efficacité de la collaboration, augmente de 30 % l'efficacité de la gestion et réduit de 10 % la consommation globale d'énergie.

Selon les études de marché de Huawei sur les entreprises, plus de 80 % du PIB mondial et plus de 90 % de l'innovation ont lieu sur les campus, ce qui fait de ces derniers la pierre angulaire d'un monde numérique. En s'appuyant sur la solution HiCampus, Huawei travaillera avec des partenaires de l'écosystème pour aider en permanence les clients à obtenir une expérience optimale, des opérations respectueuses de l'environnement, un fonctionnement et une maintenance efficaces et une innovation agile.

