Huawei lance des produits quatre étoiles pour le marché des entreprises avec des performances exceptionnelles, une énorme capacité, une très grande vitesse et une durée de vie ultra longue

Huawei OptiXtrans DC908 dispose d'une très grande capacité de 800 Gbit/s par longueur d'onde permettant une configuration flexible entre 100G et 800G, et d'une technologie Super C+L à l'épreuve du temps pour atteindre 220 longueurs d'onde. Ce produit à la pointe du progrès aide les entreprises clientes à affronter facilement les défis des flux massifs de données à l'ère du nuage, à réduire continuellement le coût par bit, à maximiser la valeur des fibres optiques et à améliorer le rendement des investissements du client. Un seul dispositif 2U peut appuyer jusqu'à une intégration ultra haute de 12,8 Tbit/s. Pour ce qui est de l'architecture, Huawei OptiXtrans DC908 prend en charge l'intégration optique et électrique et fait converger cinq types de cartes en une seule, ce qui réduit l'encombrement du dispositif et l'espace dans le local technique. Alimenté par les technologies du webGUI au niveau du réseau, de la découverte automatique des fibres et de la mise en service automatique, Huawei OptiXtrans DC908 permet aux informaticiens d'offrir de nouveaux services en 8 minutes par de simples clics de souris. Entre temps, la technologie d'AI de Huawei permet une E&M intelligente du réseau, qui peut prévoir automatiquement plus de 60 % des pannes progressives et réduire les fausses alarmes grâce à l'analyse automatique des origines des pannes.

Ce produit a été reconnu comme le « chef de file » dans le Data Center Interconnect : Competitiveness Analysis and Assessment Report 2019 publié par GlobalData, concours dans lequel Huawei a participé pour la première fois. À la fin 2019, la solution Huawei DC OptiX avait aidé plus de 120 clients industriels clés dans plus de 60 pays à déployer efficacement des réseaux DCI, notamment Baidu de Chine dans le secteur du service par contournement (OTT) d'Internet, des clients des FAI comme AMS-IX des Pays-Bas, et des leaders financiers comme la Banque Nationale de Grèce.

Huawei SmartLi UPS numérise votre alimentation en la rendant toujours disponible, facile à utiliser et à valeur ajoutée

Extrêmement fiable et toujours disponible : La numérisation assure la fiabilité bout en bout. Le dispositif utilise les éléments de batterie les plus sûrs de l'industrie. L'ASC, le groupement de batteries et le bloc-batterie forment un système de gestion à trois niveaux pour éliminer les angles morts perçus. SmartLi possède un module intégré hors pair de contrôle de l'équilibrage du courant pour obtenir une conception de la tolérance aux pannes au niveau des modules de batterie et pour éliminer les points de défaillance individuels.

Déploiement à la demande et facilité d'utilisation : La numérisation recrée une expérience utilisateur simple et efficace. Aujourd'hui, l'E&M fonctionne de manière proactive plutôt que passive en adoptant la gestion intelligente d'iPower. La conception modulaire de l'ASC, avec 97 % du rendement le plus élevé de l'industrie, permet le déploiement et l'extension à la demande des modules d'alimentation. SmartLi appuie l'utilisation mixte de batteries usées et nouvelles, ce qui permet de déployer et d'étendre simultanément les batteries et la capacité de l'ASC.

Remplacement progressif de l'acide de plomb par le Li-ion pour une valeur ajoutée : Comparé aux solutions traditionnelles ASC de batterie au plomb, l'ASC du SmartLi a une durée de vie pouvant atteindre 15 ans et réduit l'encombrement du système électrique de 70 %, ce qui laisse plus de place pour d'autres dispositifs informatiques. Le module de batterie peut équilibrer efficacement la consommation d'énergie entre les heures de pointe et les heures creuses afin de réduire les coûts d'électricité des clients et d'économiser l'énergie, ce qui apporte une valeur ajoutée aux clients.

La nouvelle génération d'OceanStor Dorado, le stockage intelligent entièrement flash recommandé par ESG Lab

Le stockage intelligent entièrement flash OceanStor Dorado nouvelle génération de Huawei, en tant que plateforme ultra-rapide de bout en bout, atteint le niveau le plus élevé de l'industrie avec 20 millions d'IOPS et une latence de 0,1 ms. L'architecture SmartMatrix, entièrement interconnectée et extrêmement fiable permet à un seul système de tolérer la défaillance d'un maximum de sept contrôleurs (sur huit), assurant ainsi la continuité des services essentiels de l'entreprise. L'apprentissage approfondi basé sur l'IA améliore de 50 % le taux d'accès au cache de lecture, et l'IA basée sur le nuage permet une exploitation et une maintenance (E&M) intelligentes tout au long du cycle de vie, rendant la maintenance du système de stockage plus facile que jamais.

Les derniers résultats des tests d'ESG Lab révèlent que la nouvelle génération d'OceanStor Dorado de Huawei offre la latence de réponse la plus rapide à 0,081 ms, un équilibrage de charge de 100 % et une économie de 78 % du CTP en cinq ans. L'ESG estime également que la nouvelle génération de stockage entièrement flash est la solution pour aider les entreprises à améliorer leur performance et à réduire le CTP, indiquant qu'OceanStor Dorado de Huawei est un bon choix. L'OceanStor Dorado de Huawei peut être largement utilisé dans des scénarios de déploiement de bases de données, de virtualisation et de VDI à grande échelle pour aider les entreprises à libérer la valeur des données et à accélérer la transformation numérique et intelligente.

Alimenté par 5G de Huawei, AirEngine Wi-Fi 6 devient le premier Wi-Fi de l'industriel avec un débit de pointe supérieur à 100 Gbps

Huawei a lancé les séries AirEngine 8700, AirEngine 6700 et AirEngine 5700 pour couvrir toutes les applications en intérieur et en extérieur. Le débit d'interface hertzienne du moteur AirEngine 8760 atteint 10,75 Gbit/s, soit deux fois plus que ce qu'il y a de mieux dans le secteur. Il s'agit du premier produit Wi-Fi au monde dont le débit d'interface hertzienne dépasse 10 Gbit/s, établissant ainsi une nouvelle référence pour les performances du Wi-Fi 6. Ce produit révolutionnaire peut améliorer considérablement l'expérience réseau dans divers scénarios, tels que l'accès haute densité (par exemple, bureaux, salles de conférence, stades, terminaux et gares), les applications vidéo HD (par exemple, enseignement de la réalité virtuelle/réalité amplifiée et vidéoconférence 4K/8K), la production mobile sur les campus (par exemple, robots VGA), l'accès convergent IoT+Wi-Fi (par exemple, centres commerciaux, supermarchés et campus intelligents) et les services de réseau public en extérieur (par exemple places de la ville et rues).

