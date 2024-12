DUBAI, Émirats arabes unis, 16 décembre 2024 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group (CBG) a dévoilé ses premiers écouteurs TWS sous la marque HUAWEI SOUND, les HUAWEI FreeBuds Pro 4, lors de l'événement de lancement phare de HUAWEI à Dubaï le 12 décembre.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 (PRNewsfoto/HUAWEI) HUAWEI FreeBuds Pro 4 (PRNewsfoto/HUAWEI)

S'inspirant du design classique et de l'engagement de Huawei dans l'innovation audio, les HUAWEI FreeBuds Pro 4 ont pour objectif de « capturer le son », en offrant une expérience d'écoute sans perte, pure et immersive. Les écouteurs sont dotés d'un matériel puissant, notamment d'un son Dual-Drive True Sound et d'algorithmes exclusifs pour garantir des appels stables et clairs avec une élimination efficace des bruits de fond.

Précision acoustique exceptionnelle : Dual-driver True Sound

Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 intègrent le son Dual-driver True Sound avec la technologie Digital Cross-Over pour offrir une expérience sonore riche et authentique. Le système de sortie audio Dual Independant attribue avec précision des signaux audio à chaque écouteur, tandis que l'unité Quad-Magnet Dynamic Driver de 11 mm assure une reproduction audio stable et précise en temps réel. Grâce à la technologie Polar Code et au codec L2HC 4.0 exclusif de Huawei[1], les écouteurs atteignent une ansmission audio TWS sans perte de 2,3 Mbps[2], prenant en charge l'audio haute résolution de 48 kHz/24 bits. Les utilisateurs peuvent choisir entre des modes d'égalisation professionnels, y compris Classic et Balanced, pour recréer avec précision l'essence de la musique en direct.

Une expérience d'appel stable et claire

Équipés de l'algorithme d'annulation du bruit IA de Huawei, ils éliminent jusqu'à 100 dB de bruit d'appel externe. Le système à quatre microphones, combiné à l'algorithme de réseau neuronal profond (DNN) multicanal, distingue avec précision les voix humaines des sons environnementaux. Que ce soit lors de concerts, d'événements sportifs ou dans des cafés, le système isole intelligemment votre voix. Les commandes de mouvement de la tête permettent de répondre aux appels et de les rejeter en hochant ou en secouant la tête.

Annulation du bruit améliorée

Les embouts en mousse Shape Memory offrent une réduction du bruit améliorée de 30 %[3] par rapport à la génération précédente. L'ANC Intelligent Dynamic génère des paramètres d'annulation du bruit personnalisés en fonction de l'environnement en temps réel pour une expérience d'écoute pure et immersive.

Design élégant inspiré des instruments classiques

Le modèle Spectrum Silver Strings est offert en noir, blanc et vert rafraîchissant. Chaque écouteur est doté d'un revêtement laqué protecteur minutieux à 6 couches, avec l'emblème HUAWEI SOUND doré sur sa surface, symbole de la qualité du produit phare.

1] L2HC 4.0 n'est disponible que sur les téléphones/tablettes HUAWEI fonctionnant avec EMUI 15 ou une version ultérieure. [2] Les écouteurs prennent en charge jusqu'à 2,3 Mbps de transmission audio sans perte lorsqu'ils sont connectés à un téléphone HUAWEI Mate X6 fonctionnant sous EMUI 15 ou une version ultérieure. La capacité de transmission de 2,3 Mbps est certifiée par HWA. Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles de téléphones fonctionnant avec certains systèmes d'exploitation. Pour en savoir plus, visitez : https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. Les écouteurs prennent en charge jusqu'à 1,5 Mbps de transmission audio sans perte lorsqu'ils sont connectés à un téléphone HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra fonctionnant avec EMUI 14 ou une version ultérieure. Les données proviennent des laboratoires de Huawei. Lorsqu'ils sont connectés à d'autres modèles de téléphone, les écouteurs prennent en charge jusqu'à 990 Kbps de transmission audio HD [3] Les données proviennent des laboratoires de Huawei, et présentent une comparaison avec les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro 3. Les performances réelles peuvent varier d'une personne à l'autre. Les embouts en mousse Shape Memory pour les HUAWEI FreeBuds Pro 4 sont disponibles en trois formats. Vous pouvez effectuer un test d'ajustement de l'embout pour sélectionner le format qui convient le mieux à vos oreilles pour un rendement optimal d'annulation du bruit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581483/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581484/HUAWEI_FreeBuds_Pro_4_1.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Qingying Li, [email protected]