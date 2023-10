JAKARTA, Indonésie, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Le train à grande vitesse Jakarta-Bandung, connu sous le nom de WHOOSH, est officiellement entré en service aujourd'hui en Indonésie. Le chemin de fer réduit le temps de trajet entre Jakarta et Bandung de 3,5 heures à seulement 40 minutes, ce qui stimulera le développement économique le long de la route. Huawei s'est associée à China Railway Signal & Communication (CRSC) et à China Telecom pour construire un réseau ferroviaire dédié au WHOOSH. Ce réseau facilite les communications, le contrôle et la répartition en temps réel des trains, fournissant un soutien technique fiable et robuste pour une exploitation intelligente, sécuritaire et efficace des trains.

Premier train à grande vitesse en Asie du Sud-Est, le WHOOSH s'étend sur 142,3 kilomètres entre la capitale de Jakarta et la populaire destination touristique de Bandung, en Indonésie. La vitesse maximale du train est de 350 km/h. Le projet WHOOSH est également le premier à utiliser le réseau ferroviaire à grande vitesse de la Chine, y compris tous les éléments de la chaîne de valeur de l'industrie, à l'extérieur de la Chine. WHOOSH marque l'entrée de l'Indonésie dans l'ère du train à grande vitesse.

Le réseau WHOOSH est équipé du système chinois de contrôle des trains de niveau 3 (CTCS-3), développé de façon indépendante en Chine. En raison de la vitesse élevée à laquelle les trains circulent et de leurs courts intervalles de départ, un réseau de communication stable et fiable, qui offre un degré de sécurité élevé, une large bande passante et une simple fonctionnalité d'exploitation et d'entretien (E&E) qui sont essentiels au système de contrôle des trains. Cela garantit la sécurité, la fluidité et l'efficacité des trains.

Selon Lai Chaosen, vice-président de Huawei Indonesia, le réseau sans-fil train-sol de WHOOSH adopte la solution mature de Huawei et utilise l'entrelacement dans le réseautage pour une couverture transparente. En atteignant une disponibilité allant jusqu'à 99,99 %, le réseau assure la transmission stable des signaux de contrôle des trains ainsi que l'orchestration et l'ordonnancement intelligents des numéros de train et des numéros de fonction.

Le réseau de données utilise l'équipement de communication de données de nouvelle génération de Huawei, qui garantit des réseaux 100 % sécurisés par la technologie NHP (native hard pipe). Chaque liaison est protégée par la redondance, et la commutation de redondance peut être effectuée en seulement 35 ms.

Le réseau de transmission utilise l'équipement Hybrid MSTP de Huawei, qui fournit la large bande passante et une grande stabilité requises par plus de 20 systèmes de trains à grande vitesse, comme les systèmes d'ordonnancement et de commande, de prévention des catastrophes, de surveillance vidéo, de billetterie des passagers et de télécommande électrique. Le réseau est également capable de répondre aux besoins de croissance et d'évolution des futurs services ferroviaires.

Liu Jieping, ingénieur en chef adjoint de la CRSC pour le projet Jakarta-Bandung, a expliqué que le lancement du projet WHOOSH représente un jalon majeur dans la stratégie mondiale de la Chine pour les trains à grande vitesse. Le réseau sans fil train-sol, le réseau de transmission, le réseau de données et d'autres solutions de système fournies par Huawei ont construit un réseau de communication dédié de haute qualité pour WHOOSH, et fourni un soutien technique fiable pour une exploitation ferroviaire sûre et efficace.

Dwiyana Slamet Riyadi, président-directeur de PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), a déclaré : « Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes, en particulier Huawei et la CRSC, pour leur contribution à la préparation de solutions technologiques et d'infrastructures ferroviaires qui sont essentielles à l'exploitation du train à grande vitesse Whoosh. La mise en œuvre commune de solutions technologiques éprouvées et de solutions opérationnelles du train à grande vitesse Whoosh peut servir de référence et de point de repère pour le développement d'autres infrastructures ferroviaires à grande vitesse en Indonésie et de projets semblables dans d'autres pays de l'ANASE. »

