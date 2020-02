Huawei établit de solides assises pour le monde intelligent de 2030 grâce à de nouveaux types de connectivité, de système d'informatique, de plate-forme et d'écosystème

sur le plan gouvernemental, il y aura une mise sur pied de gouvernements numériques axés sur le peuple qui seront mieux adaptés à la subsistance des gens; sur le plan économique, les robots intelligents représenteront une partie essentielle de la main-d'œuvre de l'avenir; sur le plan social, la technologie numérique contribuera à équilibrer le partage et la répartition adéquate de l'éducation, des soins de santé et des autres ressources publiques, menant à l'égalité numérique; sur le plan culturel, les citoyens seront affranchis des travaux physiques ardus et des tâches répétitives fastidieuses, et ils délaisseront naturellement la valeur matérielle pour faire place à la valeur mentale; et sur le plan environnemental, le déploiement de diverses technologies numériques nous aidera à surveiller et à contrôler plus efficacement les émissions de carbone et, par le fait même, à protéger la Terre.

Ma Yue, vice-président de Huawei Enterprise Business Group, déclare : « Dans la prochaine décennie, nous assisterons au développement rapide de nouvelles TIC. Huawei croit que de nouveaux types de connectivité, de système d'informatique, de plate-forme et d'écosystème créeront de solides assises pour le monde intelligent de 2030. Les réseaux à très haut débit et à haute vitesse conçus avec la 5G et la technologie Wi-Fi 6 de même que les communications quantiques relieront les mondes physique et numérique, jetant ainsi les bases du monde intelligent. »

M. Ma poursuit : « De nouveaux systèmes informatiques offriront une solution généraliste pour tout scénario; celle-ci couvrira les processeurs de couche inférieure jusqu'aux algorithmes de couche supérieure et visera les consommateurs et les entreprises. Une telle solution est au cœur de la transformation intelligente. La plate-forme numérique partagée et convergente se voudra ouverte et hautement efficace, ce qui permettra aux clients de se concentrer sur les avantages uniques et l'innovation de service qui leur sont propres. La plate-forme jouera ainsi un rôle essentiel dans la réalisation de la transformation numérique des industries. Axé sur l'initiative d'entreprise SAPO (Strategy, Architecture, Policy, Operations), le nouvel écosystème fournit un unique champ d'expertise conjugué à de nombreuses compétences. Il est profondément intégré et peut offrir des solutions d'affaires plus complètes orientées vers le client. »

Le monde intelligent de 2030 ne peut exister sans la transformation numérique de l'ensemble des industries. Ayant une vaste expérience en la matière, Huawei aide les industries, comme les gouvernements, le transport, la finance et l'énergie électrique, à réussir leur transformation numérique pour le présent comme pour l'avenir grâce à de nouveaux types de connectivité, de système d'informatique, de plate-forme et d'écosystème. À l'heure actuelle, plus de 700 villes dans le monde et 228 sociétés de la liste Fortune Global 500, y compris 58 sociétés de la liste Fortune Global 100, ont choisi Huawei comme partenaire de transformation numérique.

Le Dr Aladdin D. Rillo, secrétaire général adjoint de l'ANASE, souligne :

« L'économie numérique de l'ANASE a connu un essor et a atteint les 100 milliards $ US pour la première fois en 2019, et on s'attend à ce qu'elle représente plus de 300 milliards $ US d'ici 2025. Pour les gouvernements, les entreprises et la société dans son ensemble, la transformation numérique n'est plus une possibilité, mais bien une démarche impérative pour autonomiser l'économie et les entreprises. Afin de mieux promouvoir la transformation numérique au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, de nouvelles initiatives sont actuellement mises en œuvre, comme le développement de l'écosystème de 5G, le cadre de l'itinérance mobile internationale, la fabrication intelligente et un réseau d'innovation pour l'ANASE. Pour réussir, nous avons aussi besoin du soutien du secteur privé et des acteurs du marché, comme Huawei, notamment pour établir un écosystème d'innovation convivial et pour résoudre les problèmes relatifs aux grandes idées et à la confidentialité des données. »

Zhang Lixuan, directeur général de la numérisation à SAG (Shenzhen Airport Group), a présenté comment le groupe a réussi sa transformation numérique et a construit un aéroport intelligent. La transformation numérique d'un aéroport est un projet complexe, mais avec sa vision « One Airport, One Dream » (un aéroport, un rêve), SAG a créé une approche systématique pour mettre sur pied un aéroport entièrement numérique offrant aux utilisateurs une expérience exceptionnelle. Le groupe a choisi Huawei comme partenaire stratégique pour sa transformation numérique, utilisant la plate-forme numérique Horizon de Huawei avec la synergie nuage informatique et réseau.

La plate-forme compte six ressources TIC, soit l'IdO, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la vidéo infonuagique, le GIS (Geographic Information System) et l'ICP (Incident Command Post), pour établir quatre systèmes complets de service : la sécurité, le contrôle opérationnel, les services et la gestion. La vue unifiée des activités de l'aéroport présente des avantages importants, augmentant notamment la ponctualité des vols de 87 %. Mentionnons aussi l'allocation intelligente des kiosques pouvant être effectuée en quelques secondes, réduisant le nombre de passagers des autobus-navettes de 4 millions sur une base annuelle. Ce faisant, l'aéroport de Shenzhen est devenu le premier organisme au monde à publier des études de cas sur la plate-forme NEXTT (New Experience in Travel and Technologies). S'il est question de sécurité, le nouveau système offre un contrôle plus précis et plus intelligent sur les zones d'aérogare, les aérodromes, les aires publiques et les zones de chargement des marchandises. La solution de reconnaissance faciale améliore de 60 % l'efficacité des contrôles de sécurité, réduit le risque qu'un passager perde sa carte d'identité en la sortant aux fins d'enregistrement, et satisfait les besoins particuliers des passagers d'affaires.

Chen Kunte, ancien chef de l'information de la China Merchants Bank et chef actuel de la transformation numérique des services financiers mondiaux de Huawei Enterprise Business Group, a abordé les changements majeurs qui surviennent dans le secteur bancaire chinois. À l'avenir, « l'application » deviendra un écosystème intégrant la clientèle commerciale et d'entreprise. Elle servira de plate-forme technologique pour porter les services bancaires dans le monde numérique. Le concept traditionnel de la transformation numérique des banques ne portait que sur une transformation technologique visant à remplacer les principaux systèmes d'application. Toutefois, il estime que la véritable transformation numérique est un processus permettant d'intégrer les TI et les équipes des entreprises, et que le déploiement rapide étape par étape, l'itération rapide et l'agilité technologique se traduiront par l'agilité commerciale.

Ultérieurement, la 5G apportera des améliorations importantes dans les capacités de l'application qui porteront les services bancaires dans le monde numérique. Cela aidera les succursales et les chargés de compte à redynamiser beaucoup plus régulièrement la communication avec la clientèle commerciale et d'entreprise. Il a cité comme exemple la China Merchants Bank. La banque a mis sur pied un nuage privé et une plate-forme mobile tout en ouvrant des fonctions d'hôte pour gérer les appareils et les utilisateurs, et aussi pour prendre en charge la sécurité du réseau mobile. De plus, elle a conçu une plate-forme pour les mégadonnées avec une architecture découplée et mis à profit l'intelligence artificielle et l'apprentissage-machine au sein de toute la chaîne commerciale pour accroître le contrôle du risque lié au crédit. L'institution a également déployé un nuage informatique pour les transactions financières et déplacé les applications depuis l'hôte vers le nuage, améliorant ainsi l'expérience client et favorisant l'innovation continue du service.

Liu Jianming, directeur du comité d'experts sur « l'équipement et la technologie du réseau électrique intelligent » pour le centre de promotion du développement de l'industrie du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) de la Chine, croit que les systèmes d'alimentation du futur intégreront largement la technologie numérique de concert avec l'énergie traditionnelle. Alors que l'utilisation des technologies numériques continue de prendre de l'ampleur dans le secteur de l'énergie électrique, les systèmes d'alimentation de l'avenir évolueront vers « une connectivité universelle, une interaction intelligente, une grande flexibilité, et un contrôle et une sécurité robustes ».

Lors de son allocution, M. Liu a présenté plusieurs cas de pratiques de transformation numérique tirées de l'industrie de l'énergie électrique de la Chine. En 2019, le centre de mégadonnées et la plate-forme de commande de réseau en nuage de l'énergie verte de Qinhai ont soutenu la province chinoise du Qinhai pendant 15 jours consécutifs en utilisant de l'énergie propre à 100 %. Lorsqu'elle a été appliquée à la transmission de puissance et aux services de distribution, la technologie de l'intelligence artificielle a permis d'améliorer l'efficacité de l'inspection et de rehausser de 90 % les capacités intelligentes des activités liées à l'identification de l'équipement. Les TIC soutiennent désormais les activités quotidiennes de l'infrastructure publique de recharge, servant plus de 500 000 véhicules électriques en Chine, l'objectif étant d'atteindre les 6,18 millions d'ici la fin de l'année.

Récemment, l'épidémie de coronavirus a capté l'attention de la planète. Les filiales du Zhejiang, du Jiangsu et du Sichuan de la SGCC (State Grid Corporation of China) ont analysé l'indice de puissance de la reprise des entreprises en se fondant sur les mégadonnées tirées du réseau électrique. Les autorités gouvernementales locales ont ainsi pu avoir un aperçu de la reprise de la production des entreprises régionales.

Nous sommes honorés de participer à cette ère surprenante de développement intelligent. La stratégie « plate-forme + intelligence artificielle + écosystème » de Huawei Enterprise Group met l'accent sur la collaboration avec les partenaires de l'écosystème, les gouvernements et les entreprises afin d'établir de solides assises pour le monde intelligent avec de nouveaux types de connectivité, de système d'informatique, de plate-forme et d'écosystème, concrétisant ensemble la promesse d'une ère intelligente.

Pour obtenir plus d'information sur la conférence sur la transformation numérique industrielle de Huawei, visitez le : https://e.huawei.com/topic/mwc2020/en/index.html?ic_medium=hwdc&ic_source=ebg_EEBGHQ205001G&source=ebg_banner&ic_content=mwc2020_cn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1094201/Huawei_Ma_Yue_Vice_President.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Qiwei Li, +86-180-2533-9127, http://www.huawei.com

Liens connexes

http://www.huawei.com