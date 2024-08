DAR ES-SALAAM, Tanzanie, 28 août 2024 /CNW/ - Huawei et Vodacom Tanzania ont uni leurs forces pour lancer l'initiative DigiTruck visant à fournir une formation et des compétences numériques aux habitants de la Tanzanie.

L'initiative complétera la vision du gouvernement de la Tanzanie consistant à favoriser l'innovation, l'inclusion et le développement durable en s'appuyant sur l'utilisation de technologies numériques.

Les invités de marque lors du lancement de DigiTruck organisé par l’honorable Dr Doto Mashaka Biteko, vice-premier ministre de la République-Unie de Tanzanie (quatrième en partant de la droite) (PRNewsfoto/Huawei) La classe mobile DigiTruck (PRNewsfoto/Huawei)

Le lancement a été organisé par l'honorable Doto Mashaka Biteko, vice-premier ministre de la République-Unie de Tanzanie, qui était accompagné de l'honorable Jerry William Silaa, ministre de la Communication de l'information et des Technologies de l'information, de son Excellence l'Ambassadrice Chen Mingjian, ambassadrice de la République populaire de Chine en Tanzanie, et d'autres invités de marque des secteurs public et privé.

« Je suis honoré d'être ici pour représenter la présidente de la République-Unie de Tanzanie en cette occasion monumentale. Je félicite Huawei et Vodacom pour cette initiative profonde qui complétera grandement les efforts de numérisation du gouvernement. Les données indiquent clairement qu'en tant que pays, nous avons du travail à faire pour combler le fossé numérique et améliorer les niveaux de littératie numérique. Il est évident que le gouvernement et les intervenants du secteur privé doivent unir leurs efforts pour relever ce défi. Notre pays est vaste, c'est pourquoi j'invite Huawei et ses partenaires à envisager d'ajouter plus de DigiTrucks afin d'atteindre un plus grand nombre de personnes et d'accélérer la révolution numérique en Tanzanie », a déclaré l'honorable Doto Mashaka Biteko, vice-premier ministre et ministre de l'Énergie en Tanzanie.

L'honorable Jerry William Silaa, ministre de la Communication de l'information et des Technologies de l'information, a réitéré le besoin urgent en matière de littératie numérique et financière en Tanzanie pour permettre au pays de rattraper son retard dans la révolution numérique en cours.

« Le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a mis l'accent sur l'utilisation des TIC, y compris les compétences numériques, comme fondement du développement du pays. Nous croyons que l'avenir de la Tanzanie repose entre les mains de nos jeunes, et leur fournir les compétences numériques nécessaires est notre priorité absolue. Dans cette optique, le gouvernement a lancé divers programmes, y compris des interventions stratégiques comme la Stratégie nationale et quinquennale sur l'économie numérique de 2024, qui vise à renforcer les compétences numériques partout au pays. Le lancement de ce projet DigiTruck, financé par Huawei et Vodacom, contribuera à stimuler notre capacité numérique nationale et à permettre à la Tanzanie d'augmenter son classement mondial », a déclaré M. Silaa.

Le programme DigiTruck en Tanzanie est conçu pour étendre la formation en compétences numériques aux régions éloignées de la Tanzanie, en particulier aux jeunes et aux femmes. L'initiative s'inscrit dans l'engagement de Huawei envers l'inclusion numérique par l'entremise du programme TECH4ALL, qui vise à promouvoir l'équité et la qualité dans la formation au profit des communautés éloignées et des groupes mal desservis en Tanzanie.

« Le projet DigiTruck de Huawei et Vodacom est non seulement une initiative clé pour approfondir continuellement l'amitié et la confiance entre les peuples des deux pays, mais aussi une coopération pratique pour promouvoir l'inclusion numérique et la coopération en matière de développement durable dans le domaine des technologies numériques, afin de concrétiser la vision de la transformation numérique de la Tanzanie », a déclaré son Excellence l'Ambassadrice Chen Mingjian, ambassadrice de la République populaire de Chine en Tanzanie.

Le DigiTruck sillonnera la Tanzanie, couvrant dix régions au cours de la première année. Il tirera parti de solutions novatrices en matière de TIC pour rendre une formation de qualité accessible à un plus grand nombre de personnes, en particulier aux élèves des régions éloignées. D'ici la fin de la deuxième année, l'objectif est de couvrir tout le pays et d'offrir les avantages de la formation numérique à des milliers de Tanzaniens. Les chefs de la direction de Vodacom Tanzania et de Huawei se sont engagés à travailler ensemble pour faire du projet un véritable témoignage de réussite en Tanzanie.

Ce lancement fait suite à la signature d'un protocole d'entente le 15 février 2024 entre les deux entreprises, qui ouvre la voie à l'exploration de possibilités de collaboration en matière de responsabilité sociale des entreprises, d'engagement pour l'accélération des entreprises en démarrage et de compétences numériques.

En plus de la Tanzanie, Huawei a mené des initiatives DigiTruck dans 18 pays, au profit de plus de 93 000 personnes dans le monde.

À propos de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

