ATHÈNES, Grèce, 5 septembre 2024 /CNW/ - Huawei et ses partenaires, l'université nationale et capodistrienne d'Athènes (NKUA) et la jeune entreprise PROBOTEK, ont testé avec succès un système de prévention des incendies de forêt en Grèce.

Les partenaires ont testé le système de détection en temps réel à l'aide d'une simulation de fumée et d'incendie. La solution, développée dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, permettra aux services d'urgence d'intervenir en cas de feux de forêt en 15 minutes, délai dans lequel les risques d'incendie peuvent être le mieux maîtrisés.

« Au cours des 20 dernières années, Huawei a introduit des technologies de pointe en Grèce, croyant au pouvoir de l'innovation pour protéger l'environnement, préserver la biodiversité et assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens », a déclaré Ren Fujun, chef de la direction de la région Europe du sud-est de Huawei.

Avec des étés chauds, secs et venteux, la Grèce continentale et ses îles sont très vulnérables aux feux de forêt de grande ampleur. Compte tenu de l'impact du changement climatique, les incendies en Grèce augmentent en nombre et en fréquence chaque année, avec un impact potentiellement permanent sur les écosystèmes naturels et un risque accru de pertes humaines et de dommages matériels.

Mené par la NKUA et PROBOTEK, le test de simulation de fumée et d'incendie s'est déroulé dans des locaux de la NKUA situés dans une zone forestière d'Athènes. Connectés par les technologies de réseau de Huawei, les capteurs de la forêt ont suscité le déploiement par le centre de commandement d'un drone automatisé sur le site d'essai.

D'après les séquences vidéo transmises par le drone et les données météorologiques et géomorphologiques, l'analyse de l'IA a permis d'identifier les incendies et les fumées en temps réel et de prédire :

la trajectoire de l'incendie et la zone qu'il couvrirait

le temps qu'il lui faudrait pour atteindre les zones habitées

quelles zones seraient exposées au risque d'incendie et devraient être évacuées

des renseignements sur les itinéraires d'évacuation

Le système d'intervention d'urgence comprend un centre de commande basé sur l'IA, mis en réseau avec des drones et des capteurs connectés à la 5G qui détectent les particules dans l'air, le CO 2 , la température, la direction et la vitesse du vent.

La première phase de la solution, qui a été lancée en 2022 dans le domaine Syggrou près d'Athènes, a employé des drones et l'IA pour détecter les incendies. Cette nouvelle solution élargit les fonctionnalités du système pour fournir une analyse de la propagation des incendies, la planification des évacuations et des itinéraires pour les camions d'incendie et les ambulances. Elle peut également permettre d'estimer le nombre de personnes dans le secteur qui seront touchées par l'incendie et envoyer des préavis personnalisés à l'aide d'une application sur les téléphones des résidents, suggérant des itinéraires d'évacuation en fonction des plans de protection civile de la municipalité.

La solution dans son ensemble permettra de mettre en place des protocoles d'évacuation rapide qui sauveront des vies et atténueront les dommages considérables causés aux terres et aux biens par les feux de forêt.

Une démonstration de la solution en action est présentée dans Connecting with Nature, le troisième épisode de la série documentaire de Discovery intitulée « Being Digi-Sapiens », qui démontre la précision du système de première main, y compris la façon dont les capteurs sont déclenchés et les drones déployés.

