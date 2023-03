BARCELONE, Espagne, 2 mars 2023 /CNW/ - Après le lancement de l'initiative TECH4ALL au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone il y a quatre ans, Huawei et ses partenaires ont partagé les dernières idées et pratiques sur la façon dont la technologie favorise l'inclusion numérique et la durabilité lors d'une table ronde sur les médias au jour 1 lors du MWC 2023 de Barcelone.

Huawei et ses partenaires organisent une table ronde des médias sur TECH4ALL au jour 1 du MWC 2023 de Barcelone. (PRNewsfoto/Huawei) Cliquez sur le lien (https://www.huawei.com/en/tech4all/publications/digital-inclusion) pour télécharger la publication spéciale Digital Inclusion (PRNewsfoto/Huawei) Kiosque Huawei TECH4ALL, Hall1, MWC (PRNewsfoto/Huawei)

« Tous les efforts que nous avons déployés dans le cadre de l'initiative TECH4ALL n'auraient pas été possibles sans la technologie et les partenariats en tant que facteurs clés, a déclaré Jeffrey Zhou, président de ICT Marketing pour Huawei, dans son discours d'ouverture. Depuis le lancement de TECH4ALL, plus de 600 écoles dans le monde, plus de 220 000 enseignants et élèves des écoles primaires et secondaires dans des régions éloignées, des jeunes sans emploi, des femmes et des personnes âgées, et 46 réserves naturelles ont bénéficié du programme TECH4ALL. À l'avenir, nous continuerons d'innover et d'utiliser la technologie avec nos partenaires mondiaux pour bâtir un monde numérique plus inclusif et plus durable pour tous. »

À la fin de son discours, M. Zhou a officiellement lancé la publication spéciale Digital Inclusion TECH4ALL, qui partage les diverses visions, stratégies et pratiques exemplaires d'experts et de partenaires mondiaux dans 15 articles présentés en trois sections : Insights, Technology in Focus et Case Studies (Renseignements, Pleins feux sur la technologie et Études de cas). La publication spéciale est maintenant prête à être consultée et téléchargée sur le site Web Huawei TECH4ALL.

Lors de la table ronde, des représentants de l'UNESCO et de l'ONG mondiale Close the Gap ont également exploré la façon dont la technologie contribue à stimuler la transformation numérique de l'éducation et à améliorer les compétences numériques, en particulier pour les groupes mal desservis dans les zones rurales et éloignées. Il s'agit notamment d'assurer la connectivité, d'accroître la littératie et les compétences numériques et d'appuyer le programme d'études STIAM au moyen de projets comme Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie, DigiSchool et DigiTruck.

« Les modèles numériques d'enseignement ouvert sont la manifestation de la transformation numérique de l'éducation scolaire. Il s'agit d'une approche ouverte pour réinventer les systèmes scolaires afin de garantir que l'enseignement scolaire, y compris l'apprentissage des connaissances, le développement des compétences, la promotion des valeurs et l'attention sociale, seront assurés dans des situations normales et d'urgence, a déclaré Fengchun Miao, chef de l'Unité pour la technologie et l'intelligence artificielle dans l'éducation pour l'UNESCO. Le projet de l'UNESCO-Huawei, Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie, a un impact novateur sur la construction et la mise à l'essai d'écoles ouvertes numériques dans les pays africains. Le projet touche directement plus de 20 000 élèves et plus d'un million d'enseignants au Ghana, en Éthiopie et en Égypte. »

Close the Gap, partenaire de TECH4ALL, a décrit la valeur de DigiTruck dans la formation gratuite aux compétences numériques pour les communautés éloignées en Afrique.

« Nous nous sommes associés à Huawei pour développer et déployer DigiTrucks en Afrique dans les communautés rurales et périurbaines, dans le but précis de préparer les jeunes de ces communautés pour les emplois numériques de l'avenir », a déclaré Ngosa Mupela, gestionnaire des affaires et des investissements pour Close the Gap.

Dans le cadre de l'initiative TECH4ALL, la technologie permet également la gestion durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Arno Cimadom du parc national Neusiedler See-Seewinkel, en Autriche, a exploré le rôle central que joue la technologie dans la conservation des zones humides, y compris la protection de la biodiversité et l'étude des effets des changements climatiques sur les écosystèmes.

« Grâce à la nouvelle technologie fournie par Huawei et ses partenaires, nous sommes désormais pour la première fois en mesure de recueillir des données sonores 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, simultanément à partir de plus de 60 sites et de les analyser grâce à des modèles d'IA fournis par Rainforest Connection. Cela rend la recherche et la gestion dans les zones humides difficiles d'accès plus efficaces et permet de nouvelles recherches, a déclaré Arno Cimadom, représentant du parc national Neusiedler See-Seewinkel.

Parallèlement à la table ronde des médias, les visiteurs au kiosque Huawei TECH4ALL du MWC 2023 de Barcelone sont invités à explorer les derniers progrès des projets menés dans le cadre de l'initiative et à en apprendre davantage sur le rôle crucial que la technologie et les partenariats peuvent jouer pour favoriser l'inclusion et la durabilité.

À propos de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter TECH4ALL de Huawei en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all.

Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012984/Huawei_partners_hold_TECH4ALL_media_roundtable_Day_1_MWC_Barcelona.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012985/Click_link_download_Digital_Inclusion_special_publication.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2012986/image3.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]