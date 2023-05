Un système alimenté par l'IA confirme la présence d'au moins cinq jaguars dans la réserve d'État de Dzilam

MEXICO, le 23 mai 2023 /CNW/ - Une équipe d'experts en conservation de la nature a annoncé avoir identifié au moins cinq jaguars dans la réserve d'État de Dzilam dans le Yucatan, au Mexique.

Grâce à la plateforme nuagique et à l'IA de Huawei, l'équipe a identifié deux mâles adultes, une femelle adulte et deux bébés dans le cadre d'un projet Tech4Nature lancé par l'UICN et Huawei dans la réserve d'État de Dzilam en 2022.

Avec l’aide de Huawei Cloud et de l’intelligence artificielle, les experts ont identifié au moins cinq jaguars dans une réserve naturelle à Dzilam, au Yucatan. (PRNewsfoto/Huawei) L’équipe utilise un système de surveillance intégré et continu pour suivre les jaguars et leurs proies. (PRNewsfoto/Huawei)

Avant le projet, les experts ne savaient pas si la réserve abritait des jaguars et, le cas échéant, combien il y en avait.

« Notre espèce parapluie est le jaguar, car si nous le protégeons, nous protégeons tout ce qui l'entoure. Ce que nous faisons est une étape importante et pionnière dans la prise de décisions en matière de conservation et de solutions axées sur la nature », a déclaré Regina Cervera, coordonnatrice de projet à l'organisme d'innovation C Minds.

Le projet fait appel à des caméras infrarouges, à des appareils de surveillance audio, à l'infonuagique et à l'intelligence artificielle pour recueillir, surveiller et analyser des données sonores et visuelles qui donnent une compréhension de base de la présence de 25 espèces, dont l'une est le jaguar nord-américain en voie de disparition, une espèce parapluie qui reflète la santé de l'ensemble de l'écosystème. Les données collectées sont traitées sur la plateforme ModelArts AI de Huawei et sur la plateforme Arbimon AI de Rainforest Connection.

« Nous devons télécharger les données sur une plateforme de mégadonnées en raison du volume élevé d'informations, a déclaré Joaquin Saldana, directeur du marketing stratégique chez Huawei Amérique latine. Elles doivent être traitées très rapidement et à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous pouvons alors commencer à comprendre les données et à détecter les animaux qui nous intéressent. »

En plus de C Minds et Huawei Mexico, les partenaires du projet comprennent l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'Université polytechnique du Yucatan, Rainforest Connection, les autorités gouvernementales du Yucatan et des groupes communautaires locaux.

« Le projet Tech4Nature au Mexique est un exemple réussi de la façon dont les collectivités locales utilisent des technologies novatrices pour la conservation de la biodiversité », a déclaré Nadine Seleem, chef du projet de la liste verte à l'UICN.

Avec 30 000 images, 550 000 enregistrements audio et de nombreux enregistrements vidéo recueillis et analysés à ce jour, les partenaires de Tech4Nature ont identifié 119 espèces. Elles comprennent 88 oiseaux, 22 mammifères, 5 reptiles et 4 amphibiens. Parmi ces espèces, 34 figurent sur la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN.

Les données fournissent également un large éventail de renseignements permettant aux chercheurs d'élaborer des mesures de conservation fondées sur une compréhension beaucoup plus complète de l'écosystème dans son ensemble.

« Avoir une vue d'ensemble est extrêmement précieux, et c'est ce que nous obtenons aujourd'hui grâce à la surveillance. Si nous ne les voyons pas, nous ne savons pas qu'ils sont là. Si les gens ne connaissent pas ces animaux, ils ne peuvent pas nous aider », a déclaré Sayda Rodriguez Gomez, secrétaire du Développement durable du Yucatan.

La protection du jaguar est d'une grande importance pour les communautés environnantes et leur participation au projet est cruciale.

« Nous sommes sur le territoire des jaguars. Si nous ne protégeons pas cet habitat, nous ne verrons ces jaguars que dans les livres », a déclaré Juan Castillo, un leader communautaire de Dzilam de Bravo.

Les jaguars du Mexique sont menacés par le braconnage, la déforestation, la perte d'habitat et les changements climatiques. Les écologistes estiment qu'environ 4 000 à 5 000 jaguars vivent à l'état sauvage au Mexique, dont plus de la moitié dans la péninsule du Yucatan, ce qui en fait l'une des principales régions de conservation du pays.

L'équipe travaille actuellement à l'élaboration d'algorithmes visant à identifier les jaguars individuellement, ce qui permettra de calculer avec plus de précision les effectifs de la population.

Le 5 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'UICN et Huawei organiseront le troisième webinaire Tech4Nature intitulé « Smarter Biodiversity Conservation ». Lors de cet événement, des experts gouvernementaux, de la conservation et de la technologie exploreront comment la technologie peut rendre la conservation de la nature plus intelligente et présenteront les innovations et les réalisations actuelles dans ce domaine. L'UICN et Huawei lanceront également le livre blanc sur les aires protégées intelligentes qui peut contribuer à une conservation plus intelligente de la nature.

À propos de Tech4Nature

Huawei et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont lancé conjointement le partenariat de trois ans Tech4Nature en 2020 pour mesurer l'efficacité de la conservation de la nature à l'aide des technologies numériques par rapport à la norme de l'UICN sur les listes vertes. Tech4Nature relève de l'initiative d'inclusion numérique et de durabilité TECH4ALL de Huawei.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter TECH4ALL de Huawei en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all .

