AGADIR, Maroc, 30 décembre 2024 /CNW/ -- Huawei a annoncé la réussite du projet DigiSchool 2024 au Maroc, soulignant sa contribution à assurer un accès équitable à la technologie numérique pour tous les élèves du Royaume.

Élèves et enseignants du projet DigiSchool (PRNewsfoto/Huawei)

Lancé en février 2024 pour aider à préparer les nouvelles générations aux exigences d'un monde de plus en plus connecté, le projet DigiSchool est inscrit dans la feuille de route 2022-2026 pour la réforme de l'éducation élaborée par le gouvernement. Son achèvement marque la réussite de la première phase d'un partenariat public-privé entre le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et Huawei Maroc dans le cadre de l'initiative mondiale d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei.

« Le projet DigiSchool souligne l'importance de renforcer les compétences numériques et de consolider le partenariat public-privé comme un véritable levier pour stimuler un écosystème numérique résilient, a déclaré David Li, directeur général de Huawei Maroc. « Avec la mise en place de ce partenariat stratégique, Huawei s'engage à continuer à investir dans la formation et l'innovation, et à soutenir les aspirations du Maroc pour une éducation numérique de qualité et inclusive. »

L'objectif du projet est de développer les compétences numériques et de former les élèves et les enseignants dans le domaine des technologies telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le développement de sites web et d'applications. Tout au long de l'année, les participants ont également bénéficié d'une expérience pratique en robotique et en codage, et ont eu l'occasion de résoudre des énigmes technologiques et d'améliorer leur culture numérique grâce à des jeux interactifs conçus pour inspirer la créativité et l'esprit d'initiative.

Le projet DigiSchool 2024 a été structuré en quatre phases. La première phase a permis de former 265 enseignants du secondaire aux TIC dans les 12 régions du Maroc. La deuxième phase a porté sur la fourniture d'un soutien continu aux enseignants formés pour qu'ils utilisent leur formation en classe auprès de 2 650 élèves. Au cours de la troisième phase, 12 marathons de programmation régionaux ont été organisés dans les 12 régions du Maroc entre mai et novembre. 714 élèves étaient en effet invités à mettre au point des solutions TIC pour surmonter les difficultés rencontrées.

La quatrième et dernière phase, qui s'est déroulée en décembre, a consisté à organiser des camps de formation aux technologies à Fès, Marrakech et Agadir. Organisés avec les académies régionales de l'éducation concernées, ils ont réuni 180 élèves et 60 enseignants de 12 régions du Maroc. Les camps de formation ont été conçus pour affiner les compétences en TIC que les élèves avaient acquises en classe et lors des marathons de programmation organisés plus tôt cette année.

Les équipes ont reçu un soutien personnalisé pour peaufiner leurs projets de marathon de programmation et présenter leurs solutions à un jury, et les soumissions exceptionnelles ont reçu des prix.

Le projet DigiSchool 2024 s'est achevé par une visite d'évaluation du camp de formation à Agadir entre le 17 et le 19 décembre. La délégation de haut niveau était composée de Mohamed Saad Berrada, ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports; Ouafae Chakir, directrice de l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région de Souss-Massa; Aida Bougrine, directrice provinciale de la province d'Agadir Ida-Outanane; et Chen Xiaolei, vice-président de Huawei Maroc.

Au cours de cette visite, les élèves ont eu l'occasion de mettre en valeur leurs nouvelles compétences en présentant à la délégation les solutions qu'ils avaient développées.

Le succès du programme DigiSchool 2024 soutient l'engagement continu du gouvernement marocain en faveur de la numérisation de l'éducation nationale, de l'inclusion et de l'équité, et sa position en tant qu'exemple régional de l'utilisation des technologies comme vecteur d'équité et de progrès, un résultat que Huawei s'est également engagé à atteindre.

En plus d'une série d'initiatives éducatives à travers le monde dans le cadre du programme TECH4ALL de Huawei en collaboration avec des partenaires tels que l'UNESCO, Close the Gap et des ministères, Huawei met également en œuvre des projets DigiSchool au Kenya, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Chili et en Chine pour connecter les écoles éloignées à Internet et renforcer les compétences numériques des élèves et des enseignants.

À propos de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour promouvoir l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web TECH4ALL de Huawei en ligne à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all

