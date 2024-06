SHENZHEN, Chine, 6 juin 2024 /CNW/ - Huawei et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont organisé conjointement le sommet Tech4Nature 2024 hier pour marquer le début de la phase 2 du partenariat mondial Tech4Nature et promouvoir l'innovation dans le domaine de la conservation de la nature.

Tao Jingwen, Board Member and Chairman of the CSD Committee for Huawei, joined the Summit and delivered a keynote speech.

Aligné sur l'initiative TECH4ALL de Huawei et la Liste verte de l'UICN, Tech4Nature représente la vision commune des deux partenaires pour développer des solutions technologiques pour les zones protégées et conservées (PCA) à travers le monde. C'est également la première fois que Huawei ou l'UICN établissent un partenariat majeur couvrant les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) et de la conservation de la nature.

« Le monde naturel est confronté à des défis sans précédent, et la technologie et les solutions numériques peuvent constituer une puissante force bénéfique pour protéger la biodiversité de notre planète. C'est pourquoi l'UICN a établi le partenariat Tech4Nature avec Huawei », a déclaré Dr Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN. « Je suis fier de voir ce partenariat passer à la phase suivante, aidant toutes les parties prenantes à s'unir pour la nature et à construire un avenir meilleur. »

Phase 1 de Tech4Nature

La phase 1 de Tech4Nature s'est déroulée de 2020 à 2023 dans cinq PCA en Chine, à Maurice, au Mexique, en Espagne et en Suisse. Les principales réussites de cette phase sont les suivantes :

Le suivi acoustique du singe le plus rare au monde, le gibbon de Hainan , afin d'identifier les animaux individuels en vue d'aider cette espèce en danger critique d'extinction à se repeupler. Il ne reste plus que 37 animaux individuels.

, afin d'identifier les animaux individuels en vue d'aider cette espèce en danger critique d'extinction à se repeupler. Il ne reste plus que 37 animaux individuels. La reconnaissance des formes par IA pour identifier et suivre les jaguars au Mexique, la présence de sept individus ayant été confirmée dans la réserve d'État de Dzilam pour la première fois l'année dernière.

Des systèmes avancés de visualisation et de suivi en direct de la conservation et de la restauration des récifs coralliens à Maurice, avec 25 000 fragments de coraux déjà transplantés dans des zones de récifs dégradées de l'océan Indien.

« En tant que partenaire technique des gouvernements, des clients et des agences de protection de l'environnement, Huawei est prêt à explorer en permanence des scénarios de protection de l'environnement et de la nature, à développer des technologies numériques appropriées pour relever les défis de la protection de l'environnement et à construire conjointement un monde numérique plus égalitaire et plus durable », a déclaré Tao Jingwen, membre du conseil d'administration et président du comité CSD de Huawei. « Huawei met en œuvre quatre stratégies de développement durable ainsi que le concept S.H.A.R.E : Pour garantir un avenir numérique durable (Sustainable), nous travaillerons avec des partenaires de la chaîne industrielle pour construire un écosystème commercial harmonieux et sain (Harmony), maximiser l'égalité et l'accessibilité grâce à l'inclusion numérique (TECH4ALL), et développer une infrastructure et des services TIC sécurisés et fiables pour sauvegarder le monde numérique (Reliability). Grâce à l'innovation scientifique et technologique, nous pouvons réaliser ensemble le développement social et l'équilibre écologique (Environnement).

Phase 2 de Tech4Nature

La phase 2 de Tech4Nature (2023-2026) soutiendra les projets phares de la Chine, du Mexique, de l'Espagne, du Brésil, du Kenya et de la Turquie, le sommet marquant le lancement officiel de ces six projets.

La phase 2 représente également l'engagement conjoint de l'UICN et de Huawei à développer des solutions technologiques de pointe pour soutenir l'objectif 30x30 et l'objectif 4 relatif à la prévention de l'extinction définis dans le Cadre mondial pour la biodiversité (CMB) Kunming-Montréal. Cette phase permettra également d'étendre la collaboration entre les secteurs de la technologie et de la conservation de la nature en impliquant davantage de personnes, de partenaires et de pays.

Ce sommet de trois jours a réuni des praticiens de la conservation, des universitaires, des représentants du secteur privé, des acteurs gouvernementaux et l'ensemble de la communauté Tech4Nature.

Des ateliers ont été organisés pour renforcer les capacités des partenaires, explorer les plans d'action pour une conservation équitable et efficace par le biais de la Liste verte de l'UICN, discuter des considérations éthiques et fournir des conseils sur la mise en œuvre, l'apprentissage et l'échange entre pairs.

Les partenaires ont également lancé la publication phare de Tech4Nature intitulée Partnership for our Planet (Partenariat pour notre planète). Disponible en téléchargement sur le site web de Tech4Nature, cette publication met en lumière la position cruciale qu'occupent les solutions technologiques de pointe pour relever les défis modernes en matière de conservation.

