NAIROBI, Kenya, 12 janvier 2025 /CNW/ - Huawei, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le partenaire local Kenya Wildlife Service (KWS) ont lancé un projet Tech4Nature pour surveiller et protéger les récifs coralliens et la biodiversité dans le parc marin et la réserve de Kisite-Ngumputi au Kenya.

Les partenaires du projet Tech4Nature lors de l’événement de lancement (PRNewsfoto/Huawei)

Aligné sur l'initiative TECH4ALL de Huawei et la Liste verte de l'UICN , l'objectif de ce projet de trois ans est de renforcer l'efficacité de la surveillance et de la gestion de la zone protégée. Situé sur la côte sud du Kenya, le parc marin et réserve de Kisite-Mpunguti est confronté à un certain nombre de défis en matière de conservation de la nature. Notamment :

La pêche illégale et l'insuffisance des ressources humaines pour patrouiller efficacement dans la zone.

Le manque de surveillance à distance des trois îles coralliennes de la réserve, couplé aux pressions créées par le tourisme, car les récifs frangeants sont des sites de plongée très prisés.

Une faible sensibilisation de la communauté à l'importance de la protection des récifs et de la biodiversité.

Une infrastructure de réseau de communication insuffisante pour soutenir la surveillance axée sur la technologie.

« Tech4Nature est un projet d'envergure qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, où nous cherchons des moyens de mettre en œuvre la technologie et l'innovation dans divers secteurs de notre vie quotidienne et d'améliorer les normes mondiales et de veiller à ce que nous ayons un mode de vie durable dans le monde », a déclaré Khadija Mohamed, directeur des relations avec les médias et le gouvernement de Huawei Kenya.

Des caméras sous-marines, des technologies de photogrammétrie et de surveillance audio seront déployées pour surveiller la vie marine, notamment la biomasse et la population de poissons-perroquets. Dans de nombreux écosystèmes de récifs coralliens, le poisson-perroquet est une espèce clé qui, en raison de son régime alimentaire, aide à éviter que le corail ne soit étouffé par les algues et les algues marines. La solution permettra également de surveiller la couverture du substrat dans les écosystèmes récifaux, la couverture des herbiers marins et la présence de tortues vertes et de grands dauphins, qui sont classés dans la liste rouge de l'UICN dans les catégories « espèces en danger » et « espèce » vulnérable », respectivement.

« La technologie que nous introduisons est un développement révolutionnaire pour la conservation marine au Kenya. Elle constituera le premier outil de surveillance pour la collecte, l'analyse et la gestion des données dans une zone marine protégée. En outre, cette innovation offre la possibilité d'aider le parc à obtenir la certification de la Liste verte de l'UICN, en s'alignant sur les objectifs de durabilité appréciés par les touristes et en veillant à ce que les générations futures puissent continuer à profiter de nos parcs marins », a déclaré Innocent Kabenga, représentant national du bureau national de l'UICN au Kenya.

L'IA entraînée à reconnaître des espèces cibles spécifiques par la vue ou le son fournira des données en temps réel sur les comportements, les populations et la répartition de la biodiversité dans la réserve et l'écosystème récifal. Le système sera également capable d'identifier les bateaux utilisés pour la pêche illégale et d'envoyer des alertes aux gardes forestiers pour qu'ils interviennent en temps quasi réel.

Une solution d'alimentation numérique et une connectivité réseau améliorée couvrant le parc et la tour de guet permettront la transmission rapide des données collectées vers un serveur informatique en vue de leur analyse par l'IA.

Le projet sera mis en œuvre en partenariat avec le Kenya Wildlife Service (KWS) et le Wildlife Research and Training Institute (WRTI). Sur la base des données recueillies dans le cadre du projet, les partenaires de Tech4Nature seront en mesure d'élaborer des mesures de conservation ciblées pour la réserve.

« Pour nous permettre de nous acquitter de notre mission de protection et de conservation de notre faune et de notre flore dans les écosystèmes terrestres et marins, il est indispensable que vous maîtrisiez très bien vos ressources. Nous collaborons avec Huawei et l'UICN pour déployer des caméras sous-marines afin d'acquérir des données sur les mammifères marins, les coraux et les pêcheries pour prendre des décisions éclairées. « L'avantage de cette technologie est qu'elle peut être déployée dans des zones plus larges que nous ne pourrions pas patrouiller tous les jours pour obtenir des données de jour comme de nuit afin de prendre des décisions éclairées », a déclaré Adan Kala, directeur adjoint principal de la zone de conservation de la côte, Kenya Wildlife Service.

En outre, le projet comprendra des activités de sensibilisation des communautés à l'évolution de la biodiversité au fil du temps et à la présence de différentes espèces, y compris celles qui sont menacées, vulnérables ou en voie de disparition.

Le site sera évalué à la lumière de la norme de la Liste verte de l'UICN, l'objectif étant que la réserve obtienne la certification de la Liste verte.

À propos de Tech4Nature

Huawei et l'UICN ont lancé le partenariat mondial Tech4Nature en 2020 afin de multiplier les succès en matière de conservation de la nature grâce à l'innovation technologique. Conformément à l'initiative TECH4ALL de Huawei et à la Liste verte de l'UICN, Tech4Nature a soutenu 11 projets phares dans huit pays avec des solutions sur mesure aux enjeux de conservation.

Visitez le site Web Tech4Nature à l'adresse https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour favoriser l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Visitez le site Web TECH4ALL de Huawei à l'adresse https://www.huawei.com/en/tech4all

Suivez-nous sur X : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595999/Tech4Nature_project_partners_at_the_launch_event.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Gary Marcus Maidment, [email protected]