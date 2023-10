GLAND, Suisse, 13 octobre 2023 /CNW/ - Huawei et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, ont signé un accord de coopération stratégique pour lancer la phase 2 du partenariat Tech4Nature.

Aligné sur l'initiative TECH4ALL de Huawei et la Liste verte de l'UICN, le lancement de Tech4Nature en 2020 représentait la première fois que Huawei ou l'UICN établissait un partenariat majeur couvrant les secteurs des technologies d'information et de communication (TIC) et de la conservation de la nature.

L'un des principaux résultats de la phase 2 sera de faciliter la collaboration entre ces deux secteurs.

« La technologie nous permet de combler le fossé entre la science et la prise de mesures, a déclaré Grethel Aguilar, directrice générale par intérim de l'UICN. Les écologistes peuvent exploiter la puissance des mégadonnées, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine pour analyser de vastes ensembles de données et des tendances écologiques. Ces renseignements précieux aident à déterminer et à protéger les habitats essentiels, guident nos efforts et permettent de tirer parti des ressources nécessaires pour protéger les espèces menacées. »

La phase 2 élargira la portée mondiale du partenariat Tech4Nature et accroîtra l'utilisation des technologies numériques pour favoriser la gestion efficace et équitable des aires protégées et de conservation. Ensemble, l'UICN et Huawei mettront au point des solutions technologiques pour des projets pilotes dans au moins cinq pays, dont le Brésil, le Kenya, la Turquie, le Mexique et la Chine.

Le partenariat Tech4Nature contribuera également à la mise en œuvre de la cible « 30 x 30 » définie dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Cette cible prévoit la conservation de 30 % des milieux terrestres et marins d'ici 2030 en établissant des aires protégées et des mesures de conservation efficaces en fonction des aires. Les partenaires ont l'intention d'appuyer la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité par le partage des connaissances et le renforcement des capacités, notamment en appuyant la plateforme de connaissances en ligne du Plan d'Action Mondial pour les espèces et en élaborant des produits de connaissances.

Lors de la cérémonie de signature du lancement de la deuxième phase, Peng Song, premier vice-président de Huawei et président de la stratégie des TIC et du marketing, a déclaré : « Nous croyons que l'initiative Tech4Nature s'appuiera sur le succès de la première phase et élargira sa portée mondiale. Nous croyons également qu'un plus grand nombre de partenaires se joindront à l'initiative Tech4Nature, adopteront la technologie numérique et contribueront au développement durable de la planète ».

Le lancement de la publication Tech4Nature - A Partnership for Our Planet a marqué le début de la deuxième phase du partenariat. Cette publication phare rassemble les meilleures pratiques et expériences de la première phase du partenariat entre Huawei et l'UICN, au cours de laquelle les TIC ont été utilisées pour soutenir la conservation de la nature dans cinq zones protégées dans le monde. Elle contient également des conseils sur la façon dont la technologie peut aider différentes aires protégées et de conservation à atteindre la norme de la Liste verte de l'UICN, et sur le rôle de la technologie dans la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité.

