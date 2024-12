BANGKOK, 12 décembre 2024 /CNW/ - Huawei, JA Solar, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de la Thaïlande ont officiellement lancé le Projet d'éducation verte en Thaïlande, visant à développer une nouvelle génération d'apprenants qualifiés et habilités sur le plan numérique.

Dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, le projet apportera des solutions d'énergie propre et de la formation sur les compétences en technologies de l'information et des communications (TIC) à 11 écoles et carrefours communautaires thaïlandais.

Les ingénieurs de Huawei enseignent aux stagiaires comment installer l’équipement solaire de Huawei au Banna District Learning Encouragement Center (PRNewsfoto/Huawei)

Un toit à énergie solaire nouvellement installé pour le Banna District Learning Encouragement Center, qui est l'un des deux premiers bénéficiaires du projet, a marqué le lancement officiel du projet le 3 décembre à Nakhon Nayok.

« Le Green Education Project est plus qu'un projet de RSE - il s'agit d'un investissement à long terme dans la jeunesse et l'avenir de la Thaïlande, a déclaré David Li, chef de la direction de Huawei Thaïlande. En combinant des solutions d'énergie propre et une formation pratique, nous visons à créer un modèle de croissance et d'inclusion durables. »

En dotant les écoles et les collectivités de systèmes d'énergie renouvelable et en favorisant les compétences techniques, le projet vise à aider à relever les principaux défis en matière d'éducation et d'énergie en Thaïlande, en particulier dans les régions rurales mal desservies. Elle s'inscrit également dans un vaste effort national d'innovation verte.

Les deux premiers bénéficiaires du projet fourniront un éventail de compétences numériques et techniques aux collectivités locales dans le domaine de l'énergie verte et du développement durable.

Le Banna District Learning Encouragement Center est un carrefour communautaire à Nakhon Nayok. Elle offrira une formation gratuite en matière d'énergie verte et de littératie numérique, dans le but de combler le manque de compétences dans les régions mal desservies.

Le Kanchanapisek Vocational Training College de Nong Chok utilisera des systèmes photovoltaïques donnés pour enseigner l'installation, l'entretien et l'exploitation aux étudiants, offrant ainsi de précieuses compétences techniques pour de futurs emplois.

Le potentiel du projet d'éducation verte de la Thaïlande a été bien accueilli par les écoles et les enseignants locaux.

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont la collaboration entre les entreprises mondiales et les écoles locales peut entraîner des changements significatifs. « L'équipement solaire donné permettra à nos étudiants d'acquérir une expérience pratique dans l'installation et l'entretien de systèmes d'énergie renouvelable, ce qui leur donnera un avantage concurrentiel sur le marché du travail, a déclaré Tisakorn Klinbooppha, directeur du Banna District Learning Encouragement Center.

Trois piliers guident le projet d'éducation verte :

Green Schools for Secondary Education installera des systèmes solaires sur les toits dans les écoles secondaires et offrira une formation aux enseignants et aux élèves sur les avantages et l'exploitation de l'énergie verte.

Green Schools for Vocational Education vise à permettre aux étudiants des établissements techniques et professionnels de travailler sur des systèmes photovoltaïques, les préparant à des carrières dans le secteur florissant des énergies renouvelables.

Green Communities soutiendra les bibliothèques publiques et les centres d'encouragement à l'apprentissage grâce à des programmes d'énergie renouvelable et d'éducation numérique mobile, y compris une formation sur l'énergie verte et la cybersécurité par l'entremise du bus numérique de Huawei.

Le Huawei Digital Bus a déjà offert une formation gratuite sur l'énergie verte, la sensibilisation à la cybercriminalité et les télécommunications aux étudiants de Nakhon Nayok. À ce jour, l'autobus a fait le tour de 10 provinces éloignées de la Thaïlande, offrant à 4 500 élèves les connaissances et les compétences nécessaires pour contribuer à un avenir durable.

Les efforts déployés par la Thaïlande pour adopter les énergies renouvelables s'harmonisent avec les efforts du gouvernement visant à moderniser l'éducation et à doter les élèves de compétences prêtes pour l'avenir. Dans ce cadre, le partenaire du projet TECH4ALL, JA Solar, s'engage à soutenir la transition énergétique de la Thaïlande, à donner aux étudiants les moyens d'acquérir des connaissances pratiques et à faire une différence durable dans les collectivités.

À l'avenir, Huawei, JA Solar et ses partenaires élargiront la portée du projet, invitant un plus grand nombre d'organisations à se joindre à la mission de donner à la prochaine génération les compétences et les outils nécessaires pour créer une société thaïlandaise durable.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour favoriser l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Visitez le site Web de Huawei TECH4ALL à l'adresse https://www.huawei.com/fr/tech4all

Suivez-nous sur X à https://x.com/HUAWEI_TECH4ALL

