SHANGHAI, 22 septembre 2025 /CNW/ - Dans le cadre de HUAWEI CONNECT 2025, Huawei et des pionniers de l'industrie ont dévoilé plus de 30 références mondiales en matière de transformation numérique et intelligente dans le domaine de la communication de données, mettant en lumière les dernières innovations et pratiques industrielles éprouvées à l'ère de l'IA. Ces présentations couvrent des secteurs clés comme le gouvernement, l'éducation, la santé, les finances et l'énergie électrique.

Annonce de présentations de références mondiales pour établir de nouvelles normes d’excellence dans l’industrie (PRNewsfoto/Huawei)

À mesure que l'IA se généralise, les réseaux ont évolué au-delà de simples canaux d'information pour devenir l'épine dorsale qui favorise la mise à niveau intelligente des secteurs d'activité. La publication de ces présentations reflète les pratiques de pointe de Huawei en matière de soutien à la transformation numérique et intelligente dans l'ensemble des secteurs d'activité, tout en démontrant la réussite de la mise en œuvre d'applications novatrices.

Par exemple, dans le domaine de l'éducation, la présentation mondiale de l'éducation intelligente à l'école Welkin de Shenzhen établit un nouveau paradigme pour le modèle collaboratif "1+N", promouvant une éducation de haute qualité et équitable. En finance, la présentation du centre d'informatique financière intelligente de China Pacific Insurance fait figure de pionnier pour la mise en œuvre de la formation et de l'inférence de grands modèles, accélérant la transformation numérique et intelligente des services financiers. La présentation du réseau de campus intelligent de la destination de villégiature intégrée de renommée mondiale Resorts World Sentosa à Singapour améliore considérablement l'expérience numérique des visiteurs, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de transformation numérique.

Des dirigeants et des invités de marque de Huawei ont assisté à la cérémonie de lancement, dont Jason He, président du service de marketing et de vente de solutions de communication de données d'entreprise de Huawei ; Yury Yin, responsable marketing de la gamme de produits de communication de données de Huawei ; Alvin Tan, président divisionnaire des technologies de l'information de Resorts World Sentosa (Singapour) ; Gong Weidong, directeur de l'école Welkin de Shenzhen ; et Wang Hui, expert en chef du nuage informatique intelligent de China Pacific Insurance Group.

Plus de 30 présentations de références dévoilées cette fois ont été co-développées par Huawei et ses clients, reflétant leur exploration conjointe et leur expérience pratique en matière de transformation numérique et intelligente. Elles fournissent des exemples de réussite reproductibles à leurs pairs de l'industrie et permettent également à Huawei de peaufiner davantage ses solutions dans des scénarios d'affaires concrets, en élaborant des offres novatrices applicables à un plus large éventail de secteurs.

Ces présentations de références mondiales seront ouvertes aux clients mondiaux pour des visites sur place, offrant ainsi un aperçu direct de la façon dont l'IA est profondément intégrée aux réseaux afin d'améliorer l'efficacité et l'expérience utilisateur.

À l'avenir, Huawei, de concert avec un plus grand nombre de clients et de partenaires, continuera de stimuler l'innovation en s'appuyant sur les perspectives tirées de présentations de références mondiales pour accumuler les meilleures pratiques.

