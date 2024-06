GUANGZHOU, Chine, 17 juin 2024 /CNW/ - Huawei, China Unicom Guangdong et le Bureau de l'agriculture et des affaires rurales de Huai'an ont tenu conjointement aujourd'hui le Lychee Live Streaming Festival sur le thème « A 5G Boost for Lychees » dans le district de Zengcheng, à Guangzhou. Lors de l'événement, les influenceurs et les instavidéastes ont utilisé un service de diffusion continue en direct 5G pour vendre des litchis dans plusieurs vergers et en faire la promotion. Un essai du réseau 5.5G a également été mené sur place pendant le festival; la vitesse maximale de liaison montante a dépassé 500 Mbit/s. Il s'agit du premier essai d'un réseau 5.5G en direct dans une zone rurale chinoise.

Des diffuseurs de contenu en direct vendent des litchis produits localement en ligne (PRNewsfoto/Huawei Technologies Co., Ltd)

Durant le festival, China Unicom Guangdong a ouvert l'accès à son plan de service de diffusion continue en direct 5G pour l'événement. Ce service novateur est le premier du genre en Chine. Le service répond aux exigences des diffuseurs en direct en matière de bande passante à liaison montante ultra-élevée, de grande capacité de réseau et de vidéos haute définition, garantissant ainsi une expérience utilisateur continue, stable et fluide. En utilisant des éléments de réseau intelligents et des technologies de découpage 5G, China Unicom Guangdong et Huawei ont construit des réseaux 5G qui sont en mesure d'offrir une meilleure qualité de service (QoS) pour les forfaits de service de diffusion continue en direct. Cela permet une augmentation de 50 % du trafic et des vitesses de liaison montante quatre fois plus rapides (passant de 30 à 50 Mbit/s à 150 à 200 Mbit/s) pour les utilisateurs standard. De plus, les réseaux sont construits sur la plateforme de données intégrée SmartCare de Huawei, qui permet l'analyse rapide des défaillances et la délimitation pour améliorer davantage l'expérience des utilisateurs de diffusion continue en direct.

Lors du MWC de cette année à Barcelone, le service de diffusion continue en direct 5G a remporté le prix des Global Mobile Awards (GLOMO) de la GSMA du « meilleur service d'opérateur mobile pour les consommateurs connectés », ce qui démontre qu'il est hautement reconnu par l'industrie.

Depuis son lancement en 2022, le service a été utilisé par plus de 300 000 utilisateurs et a soutenu les ventes liées à la diffusion continue en direct dans un large éventail de secteurs, comme l'agriculture, le tourisme, le prêt-à-porter et les sports électroniques.

Une table ronde avec les médias a eu lieu en après-midi lors de l'événement, au cours de laquelle Wang Liang, directeur général adjoint du China Unicom Guangdong's Product Innovation Center, a fait remarquer : « De nouveaux outils sont nécessaires si nous voulons atteindre l'excellence dans les nouvelles tâches agricoles. China Unicom Guangdong utilise le découpage de réseau 5G et les technologies à double canal pour fournir des services de réseau rapides et stables pour la diffusion continue en direct. »

M. Wang a ajouté : « À l'avenir, China Unicom tirera parti de technologies comme la 5.5G pour stimuler l'innovation en matière de réseau et le développement de nouveaux produits. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec nos partenaires pour soutenir les ventes de produits agricoles liées à la diffusion continue en direct et promouvoir l'innovation dans l'ensemble de l'industrie agricole. »

La 5.5G représente une nette amélioration de la 5G à de nombreux égards. Avec la 5.5G, les vitesses de pointe de liaison descendante passent de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s, et les vitesses de pointe de liaison montante passent de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s. Cela représente une multiplication par 10 de la bande passante. Grâce à la 5.5G, les utilisateurs peuvent diffuser en continu du contenu haute définition en 3D et sous des formes interactives. La 5.5G assure également la production d'expériences différenciées qui sont ajustées de manière dynamique pour différents utilisateurs de diffusion continue en direct en fonction de leurs besoins particuliers. De plus, la 5.5G jette les bases de nouveaux services aux consommateurs, comme la téléphonie infonuagique, le service New Calling et la technologie 3D sans lunettes.

Hou Yingzhen, président, Marketing et ventes de solutions 5G, de Huawei, était également présent à l'événement. Voici ce qu'il a déclaré : « Huawei innovera constamment dans les produits et les technologies afin d'étendre les avantages de la 5G à un plus grand nombre de personnes et de soutenir le déploiement commercial de la 5.5G. La 5.5G sera essentielle à l'infrastructure de réseau dans un monde intelligent. La 5.5G stimulera l'économie de la diffusion continue en direct en Chine et contribuera à une croissance de qualité dans les régions rurales et dans l'ensemble de l'industrie agricole. Elle a également le potentiel d'accélérer la numérisation de nombreuses autres industries. »

