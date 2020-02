Huawei Enterprise Business Group annonce 4 mesures pour connaître le succès avec ses partenaires d'écosystème mondiaux

SHENZHEN, Chine, 28 février 2020 /CNW/ - À l'occasion de la conférence sur la transformation numérique industrielle de 2020, qui a été diffusée en direct partout sur la planète, Huawei Enterprise BG (Business Group) a annoncé sa stratégie de développement de partenariat nommée « Profitability, Simplicity, Enablement, and Ecosystem » (profitabilité, simplicité, habilitation et écosystème). Selon cette stratégie, Huawei Enterprise BG collaborera avec ses partenaires mondiaux pour mener à des bénéfices mutuels.

Lors de l'événement, Frank Shen Surong, vice-président des alliances et des partenariats, a présenté comment, en 2020, le nouvel écosystème de partenaires de Huawei Enterprise Business Group sera réparti en sept volets : partenaire de vente, partenaire de solution, partenaire de service, partenaire de financement, de fonctionnement et d'investissement, partenaire d'alliance de talent, partenaire social et partenaire d'industrie. S'appuyant sur ces sept classes, Huawei Enterprise BG poursuivra le développement de son écosystème en offrant davantage de soutien dans les domaines suivants :

Profitabilité

En 2019, Huawei Enterprise BG a annulé le seuil de rabais sur vente, ce qui signifie que ses partenaires sont désormais récompensés pour chaque dollar qu'ils gagnent. En 2020, Huawei Enterprise BG maintiendra la stabilité de son cadre incitatif visant les partenaires intermédiaires et élargira la portée des produits touchés par les mesures incitatives et offerts aux partenaires pour y inclure les logiciels autonomes. Des mesures incitatives spéciales et diversifiées, comme des rabais découlant de la capacité et le programme BIP (Business Incentive Program), seront mises en place pour inciter les partenaires à viser des cibles plus ambitieuses.

Simplicité

Huawei Enterprise BG a simplifié de manière continue sa politique et l'exécution des processus. Les politiques de partenariat sont désormais plus faciles à comprendre et à mémoriser, et elles sont également plus simples à implanter, ce qui facilite la coopération de Huawei avec ses partenaires. En 2020, Huawei Enterprise BG publiera la liste des produits que ses partenaires peuvent se procurer à escompte pour améliorer la transparence de la politique et clarifier les critères d'admissibilité aux mesures incitatives. La société permettra aux partenaires de soumettre une demande indépendante pour souscrire au fonds MDF (Marketing Development Fund) et accepter ce qui en découle afin d'accélérer l'exécution des activités de marketing, et aussi de rendre visible l'ensemble du processus commercial de Huawei Enterprise BG aux yeux de ses partenaires.

Habilitation

Cette année, Huawei lancera la certification HCPP (Huawei Certified Pre-sales Professional) pour les produits IP et ceux de stockage afin d'aider ses partenaires à bien comprendre les produits pertinents et à acquérir les connaissances pratiques dont ils ont besoin, à savoir l'organisation des échanges techniques avec la clientèle, la conception de solutions fondées sur des scénarios, et la démonstration de faisabilité (PoC). Huawei Enterprise BG a aussi bonifié la disponibilité de ses fonds MDF (Marketing Development Fund) et JMF (Joint Marketing Fund) pour appuyer le développement des affaires de ses partenaires mondiaux, ses partenaires de solution et ses partenaires de transport. Les partenaires peuvent tirer parti de leurs capacités mises à niveau pour résoudre les difficultés que pose la transformation numérique.

Écosystème

Huawei a mis sur pied le fonds ADIF (Huawei ICT Academy Development Incentive) pour 2020 afin de stimuler le développement de l'ICT Academy de Huawei, de soutenir ses activités commerciales et éducatives, et de motiver les stagiaires à obtenir leurs certifications Huawei. Entre-temps, le fonds ADIF accroîtra la notoriété de la marque Huawei ICT Academy, consolidant la coopération avec les milieux de l'éducation et permettant le développement de ressources techniques talentueuses pour la société Huawei elle-même, alors que le talent et la marque Academy se transforment en une force pour l'entreprise. À l'avenir, Huawei attirera aussi un plus grand nombre de partenaires d'écosystème grâce à une série de politiques favorables, comme le développement conjoint de solutions, le fonds marketing et le fonds GPIF (Global Partner Incentive Fund), et la société cherchera à améliorer le degré de satisfaction pour la prestation de services et à rendre le fonds MDF accessible à davantage de partenaires.

À la fin de 2019, Huawei comptait plus de 22 000 partenaires de vente, 1 200 partenaires de solution, 4 200 partenaires de service, 1 000 partenaires d'alliance de talent, et 80 partenaires de financement, de fonctionnement et d'investissement.

À l'ère de l'intelligence, la dimension essentielle d'un écosystème mutuellement avantageux consiste à permettre à toutes et à tous d'utiliser leurs propres forces pour créer un tout qui est plus grand que la somme de ses parties. Huawei continuera d'optimiser les politiques de son écosystème pour élargir celui des partenaires et offrir à ces derniers un meilleur soutien afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Les efforts déployés viseront exclusivement le développement, la valorisation, le soutien, les mesures incitatives et la conformité des partenaires. En fin de compte, ceux-ci rationaliseront la gestion des partenaires pour mettre en place un écosystème ouvert, collaboratif et mutuellement avantageux. La société s'efforcera de devenir le fournisseur de prédilection pour la transformation numérique.

