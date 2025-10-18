PARIS, 18 octobre 2025 /CNW/ - Le sommet sur les réseaux IP intelligents Net5.5G, dont le thème était « Thrive with Net5.5G for All Intelligence », a eu lieu lors de l'UBBF 2025 à Paris, le 14 octobre. Huawei y a présenté sa solution AI WAN entièrement améliorée dotée d'une architecture centrée sur l'IA. La solution stimule une nouvelle croissance pour les opérateurs en redéfinissant les connaissances relatives à l'expérience, les limites du réseau informatique, la résilience en matière de sécurité et le modèle d'exploitation et d'entretien.

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, pendant son discours

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours intitulé « AI-Centric Xinghe Intelligent Network: Boosting New Growth for Carriers. » Il a déclaré que la solution AI WAN de Huawei a fait l'objet d'une mise à niveau complète centrée sur l'IA. Grâce à une architecture à trois couches, composée d'appareils centrés sur l'IA, de connexions centrées sur l'IA et d'un cerveau centré sur l'IA, la solution redéfinit les réseaux de support IP à l'ère de la Net5.5G, accélérant la transition des opérateurs vers la phase Net5.5G R2 AI UBB.

Pour faire face à la croissance stagnante du haut débit à domicile et à l'homogénéisation sévère des offres groupées, la solution AI WAN de Huawei intègre les moteurs d'identification et de profilage Xingluo, permettant la monétisation au niveau de l'application. Elle aide les transporteurs à concevoir des forfaits de services différenciés et utilise le profilage multidimensionnel pour faire passer l'exactitude potentielle de l'identification des clients à plus de 90 %.

Pour répondre à la demande croissante des entreprises en matière d'informatique basée sur l'IA, la solution AI WAN de Huawei a aidé China Telecom Shanghai à lancer des lignes privées d'informatique intelligente, résolvant ainsi les goulots d'étranglement des performances au sein des réseaux traditionnels. Son algorithme Xingluo sans perte assure un contrôle précis de la congestion du débit et, avec le moteur de conversion vectorielle, protège les données. Prenant en charge la formation collaborative en nuage périphérique, la solution devrait décupler le RMPU des opérateurs et générer un RCI en seulement deux ans.

Pour contrer les attaques de réseau de plus en plus complexes, la solution AI WAN de Huawei renforce la résilience en matière de sécurité à travers les couches d'appareils, réseaux et configurations. Elle prend en charge l'isolation des défaillances au niveau de la session et le chiffrement à résistance quantique. La simulation de configuration en ligne vérifie des dizaines de milliers d'appareils en 10 minutes, ce qui élimine les erreurs humaines. Ce cadre de sécurité multidimensionnel protège les services à la clientèle grâce à une résilience accrue.

Alors que les réseaux continuent de prendre de l'expansion, les modèles traditionnels d'exploitation et d'entretien font face à une immense pression. Le système NetMaster de Huawei offre une protection du réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet de passer d'une réponse passive à une exploitation et un entretien proactifs. En ce qui concerne la gestion des défaillances, China Mobile Guangdong a réduit le temps de diagnostic de 45 à 5 minutes en utilisant une base de connaissances de 300 000 cas. En ce qui concerne l'identification des risques, MasOrange Spain a déployé un réseau de conduite autonome L4 IP alimenté par la solution AI WAN de Huawei, réduisant le temps moyen de réparation tout en diminuant les coûts et en améliorant l'efficacité.

Le sommet s'est terminé par la cérémonie de remise des prix Net5.5G Pioneer, qui récompense les lauréats de plus de 10 opérateurs mondiaux et accélère le déploiement commercial mondial de la Net5.5G.

