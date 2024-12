Huawei dévoile une nouvelle ère d'excellence pliable lors du lancement « Unfold the Classic » à Dubaï

DUBAI, Émirats arabes unis , 13 décembre 2024 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group (CBG) dévoile plusieurs produits très attendus, marquant une nouvelle ère d'excellence technologique, lors du lancement de produits phares « Unfold the Classic » organisé à Dubaï le 12 décembre. Ces nouveautés incluent le HUAWEI Mate X6, la série HUAWEI nova 13, les HUAWEI FreeBuds Pro 4 et les HUAWEI FreeClip en Rose Gold.

HUAWEI Mate X6 HUAWEI FreeBuds Pro 4

Avec ces lancements, Huawei confirme son leadership sur le marché de l'électronique grand public et réaffirme son engagement envers l'innovation continue pour connecter le monde numérique à chaque personne, famille et organisation. Huawei continue d'investir massivement dans la recherche et le développement afin de proposer des produits innovants qui illustrent son engagement en faveur de l'avancement technologique et de l'autonomisation des consommateurs.

HUAWEI Mate X6 : un véritable smartphone pliable haut de gamme

Pionnier des écrans pliables, Huawei reste à la pointe du développement de cette technologie. Le nouveau HUAWEI Mate X6, qui fait la une de cet événement, représente une nouvelle référence sur le marché des smartphones pliables grâce à ses innovations en termes de design, durabilité, photographie et expérience utilisateur.

Grâce à des matériaux durables innovants et à un design architectural, ce téléphone est à la fois mince et résistant. Il ne pèse que 239 grammes, mesure 9,85 mm d'épaisseur plié et 4,6 mm déplié. Disponible en Rouge Nébuleuse et Noir, son design autour des caméras s'inspire des orbites planétaires, symbolisant les possibilités infinies de l'avenir. Le HUAWEI Mate X6 est équipé de l'appareil photo XMAGE Ultra Aperture 50 MP avec une ouverture physique réglable sur 10 niveaux, complété par un ultra grand-angle de 40 MP et un téléobjectif macro de 48 MP.

Fonctionnant sous EMUI 15, ce smartphone pliable offre une expérience utilisateur intelligente, sûre et ludique, avec des fonctionnalités améliorées.

Série HUAWEI nova 13 : Super Selfie, Super Design

La série HUAWEI nova 13 inaugure une nouvelle vague de tendances tout en incarnant l'esprit créatif de la jeune génération. En ce qui concerne la photographie, elle prend en charge les capacités de portrait multifocales pour les caméras avant et arrière, ce qui permet de prendre des photos de portrait dans une atmosphère richement artistique.

Le HUAWEI nova 13 Pro est doté d'un appareil photo à ouverture réglable de 50 MP avec une ouverture variable de F1.4 à F4.0, qui s'adapte parfaitement aux différents scénarios de prise de vue, et d'un système de stabilisation optique de l'image (OIS). En outre, le téléobjectif à zoom optique x3 avec OIS offre des options de zoom polyvalentes, parfaites pour les portraits à moyenne et longue distance. Le moteur de portrait XD exclusif à Huawei brille en affinant la photographie au niveau de la forme, de la texture, de l'éclat, de la couleur et du flou, tout en offrant trois styles de portrait améliorés pour différents scénarios de prise de vue. Le lancement de la fonction AI Best Expression contribue également à améliorer les photos en rafale grâce à des ajustements intelligents de l'IA, permettant aux utilisateurs de choisir les expressions les plus naturelles pour garantir que tout le monde se présente sous son meilleur jour.

Inspiré par des éléments de haute couture, le HUAWEI nova 13 Series inaugure le coloris saisissant Vert Loden, ainsi que le Noir et le Blanc, avec le design innovant Dynamic Plaid Texture Design qui incarne un mélange de sophistication et de minimalisme. Fidèle à l'esthétique Fashion Forward, le HUAWEI nova 13 Series transpose les motifs écossais des vêtements et accessoires dans le monde du design portable, créant un jeu d'ombres et de lumières.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 : des appels stables et clairs

Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 s'inscrit dans la lignée de la série phare des écouteurs sans fil haut de gamme. Construits sur la base d'une expertise technique avancée et d'un art acoustique, ces écouteurs offrent une expérience d'appel et d'écoute inégalée, combinant une transmission haute résolution sans perte, un système True Sound à deux haut-parleurs et une reproduction sonore précise. Le résultat est une expérience auditive immersive et exaltante, qui fait ses débuts sous la marque HUAWEI SOUND.

Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 offrent une expérience sonore immersive grâce à des technologies avancées telles que la transmission audio sans perte à 2,3 Mbps, des algorithmes de réduction de bruit IA, et des microphones à conduction osseuse. Ces écouteurs prennent en charge le codec Bluetooth propriétaire L2HC 4.0 et une reproduction sonore fidèle grâce au système True Sound à double haut-parleur.

Avec des innovations révolutionnaires en matière de clarté d'appel, les HUAWEI FreeBuds Pro 4 peuvent éliminer jusqu'à 100 Db [1] de bruit externe pendant les appels grâce à l'algorithme de réduction du bruit AI de Huawei en constante évolution, 3 microphones avec un microphone VPU à conduction osseuse pour une meilleure isolation du bruit. Les HUAWEI FreeBuds Pro 4 offrent également une transmission audio sans perte[2], contre 1,5 Mbps pour la génération précédente. Ils prennent en charge le codec L2HC 4.0 du protocole Bluetooth propriétaire de Huawei, permettant la transmission non compressée d'un son de haute qualité sans perte à 48 kHz/24 bits. Avec le nouveau son True Sound à deux haut-parleurs, il fonctionne en harmonie avec la technologie Digital Cross-Over pour offrir une expérience sonore riche et réaliste.

HUAWEI FreeClip : Désormais en or rose

Les HUAWEI FreeClip continuent d'associer une technologie de pointe à une esthétique élégante et à la pointe de la mode. Doté de la signature C-Bridge, cette forme exceptionnelle associe une structure ergonomique raffinée à un mécanisme confortable, créant ainsi une union parfaite entre le style et la praticité. Désormais disponible en Or rose, la dernière itération des HUAWEI FreeClip présente un coloris captivant avec une teinte rose douce, associée à de subtiles nuances dorées, évoquant un sentiment de romance et d'élégance discrète. Pour ajouter à son attrait, les HUAWEI FreeClip proposent également de nouvelles fonctionnalités telles que l'algorithme Dynamic Bass, le contrôle des mouvements de la tête (fonctionnalité disponible via mise à jour le 15 janvier 2025), ainsi que le Drop Reminder (rappel de chute) pour le confort des utilisateurs. Conçu pour la tranquillité d'esprit, le système Drop Reminders avertit les utilisateurs par une légère alerte si une oreillette glisse pendant l'utilisation, garantissant ainsi un plaisir ininterrompu, quelle que soit l'activité.

Prix et disponibilité

HUAWEI Mate X6 disponible à partir du 13 janvier 2025.

Série HUAWEI nova 13 à partir du 13 janvier 2025.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 à partir du 13 janvier 2025.

HUAWEI FreeClip Or rose à partir du 12 décembre 2024 au prix de 159,99 € au lieu de 199,99 € jusqu'au 16/01/2025.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://consumer.huawei.com/fr

A propos de Huawei Consumer BG

Les produits et services Huawei sont proposés dans plus de 170 pays, et ils sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Huawei Consumer BG est l'une des trois unités d'activité de Huawei et elle couvre les smartphones, les wearables et audio, les PC et tablettes. Plus de dix centres de R&D se sont implantés dans divers pays du globe, dont la France, le Japon, la Chine, la Finlande. Huawei Consumer BG s'engage à fournir les technologies les plus récentes aux consommateurs, et ainsi partager les avancées technologiques au plus grand nombre.

Pour plus d'informations, visitez : http://consumer.huawei.com

[1] Les données proviennent des laboratoires Huawei.

[2] Les écouteurs prennent en charge jusqu'à 2,3 Mbps de transmission audio sans perte lorsqu'ils sont connectés à un téléphone HUAWEI Mate X6 fonctionnant avec EMUI 15 ou une version ultérieure. La capacité de transmission de 2,3 Mbps est certifiée par HWA. Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles de téléphones fonctionnant avec certains systèmes d'exploitation. Pour plus de détails, voir https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/.

Les écouteurs prennent en charge jusqu'à 1,5 Mbps de transmission audio sans perte lorsqu'ils sont connectés à un téléphone HUAWEI Pura 70 Pro/HUAWEI Pura 70 Ultra fonctionnant avec EMUI 14 ou une version ultérieure. Les données proviennent des laboratoires Huawei. Lorsqu'ils sont connectés à d'autres modèles de téléphone, les écouteurs prennent en charge la transmission audio HD jusqu'à 990 Kbps.

