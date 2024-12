Richard Yu, président de Huawei Consumer Business Group, a qualifié le HUAWEI Mate X6 de « technologie révolutionnaire tant dans le contenu que dans l'apparence, offrant aux consommateurs une expérience d'écran pliable entièrement innovante. »

Conception inspirée de l'univers

Le facteur « univers » est fréquemment utilisé dans la conception de la série HUAWEI Mate X. Dans le cas présent, la forme orbitale rappelant l'ère spatiale qui entoure la caméra du HUAWEI Mate X6 s'inspire des orbites planétaires, symbolisant les possibilités infinies du futur.

Le HUAWEI Mate X6 est équipé d'un écran externe OLED de 6,45 pouces avec une résolution de 2440 x 1080 et d'un écran interne OLED de 7,93 pouces à ultra-haute résolution de 2440 x 2240. Grâce à la technologie d'affichage HUAWEI X-TrueTM, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de visionnement extraordinaire et immersive.

Le HUAWEI Mate X6 sera disponible en trois couleurs : Gris nébuleux, rouge nébuleux et noir, et proposera une gamme d'accessoires, y compris un boîtier protecteur rotatif. La couleur gris nébuleux tire son nom de sa texture, lisse au toucher, et conçue au moyen de la topographie micro-nano 3D à l'aide d'un matériau novateur appelé fibre végétalienne. De plus, son revêtement optique ultra-réfléchissant lui donne un éclat radieux.

Ultra-fiable

Une architecture distribuée innovante permet de faire un grand pas en avant en matière de réseau, de refroidissement et de durabilité du HUAWEI Mate X6.

Pour améliorer ses capacités de signal, le HUAWEI Mate X6 adopte de façon créative des unités de radiofréquence distribuées, augmentant la force globale du signal de 60 %[1].

Le HUAWEI Mate X6 améliore sa durabilité grâce à la 2e génération du verre Kunlun utilisé pour l'écran extérieur, une plaque intérieure en fibre de carbone, une charnière multidimensionnelle avancée et un cadre intermédiaire en aluminium de qualité aviation.

Les matériaux innovants, tels que le graphène à conductivité thermique ultra-élevée et à séparation de la source de chaleur, permettent au HUAWEI Mate X6 de bénéficier d'un refroidissement efficace, avec une augmentation de la surface de dissipation de la chaleur de 30 %[2]. Même pour des scénarios comme les jeux mobiles et les appels vidéo simultanés, le HUAWEI Mate X6 peut garantir une bonne performance.

Photographie pliable révolutionnaire

HUAWEI Mate X6 présente le système d'appareil photo à ultra-grande ouverture focale XMAGE, qui a reçu le certificat de précision et de stabilité des couleurs TÜV, établissant une nouvelle norme sur le marché des téléphones intelligents pliables.

La nouvelle caméra Ultra Chroma avec 1,50 million de canaux spectraux permet au HUAWEI Mate X6 de capturer des couleurs avec une précision de couleur améliorée de 120 %[3].

L'incroyable système de caméra comprend également une caméra à ultra-grande ouverture focale de 50 Mpx qui prend en charge une ouverture physique de 10 Mpx, une caméra ultra-grand-angle de 40 Mpx et une microcaméra téléobjectif de 48 Mpx avec zoom optique 4x et un mode super macro de 5 cm.

La fonction Moving Picture permet aux utilisateurs d'apposer des effets amusants sur leurs photos, y compris des expositions multiples et une exposition longue.

Expérience immersive sur grand écran de premier plan

Le HUAWEI Mate X6 présente Live Multi-task[4], une nouvelle façon d'effectuer plusieurs tâches efficacement. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent exécuter trois applications simultanément avec l'écran déplié pour obtenir une vue élargie.

De plus, les nouveaux écrans de verrouillage comme Emoji Crush et Air Hoop offrent aux utilisateurs plus de plaisir chaque fois qu'ils allument leur téléphone.

[1] Les données proviennent des laboratoires de Huawei et comparent le HUAWEI Mate X6 avec le Mate X3. [2] Les données proviennent des laboratoires de Huawei et comparent l'architecture du produit avec les architectures pliables traditionnelles pour les jeux et les vidéos sur les réseaux cellulaires. [3] Les données proviennent des laboratoires de Huawei et comparent le HUAWEI Mate X6 avec le Mate X3. [4] Cette fonction est prise en charge par certaines applications et dépend de l'adaptation des applications. Pour utiliser cette fonction, mettez à jour votre téléphone à sa dernière version au moyen de la mise à jour HOTA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580836/Photo1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580837/Photo2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580838/Photo3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580839/Photo4.jpg

