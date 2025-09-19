SHANGHAI, 19 septembre 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son événement HUAWEI CONNECT 2025, Huawei a accueilli le sommet de l'innovation en matière de communication de données, intitulé « Xinghe Intelligent Network: Shaping Intelligent Connectivity in the AI Era » (« Xinghe Intelligent Network : la construction d'une connectivité intelligente à l'ère de l'IA »). Leon Wang, président de la ligne d'équipements de communication de données chez Huawei, y a annoncé la solution Xinghe Intelligent Network Solution, entièrement mise à niveau et centrée sur l'IA. Cette solution présente une architecture à trois couches : cerveau, connectivité et appareils, toutes centrées sur l'IA, afin d'accélérer l'intégration profonde de l'IA et des réseaux. Elle propose aux entreprises divers services et expériences de connectivité spécifiques à chaque scénario, tels que l'absence de perte de paquets, un débit élevé, un faible délai de latence déterministe et une sécurité à vérification systématique dans tous les scénarios. Guidée par le principe des réseaux prêts pour l'IA, des réseaux alimentés par l'IA et de la sécurité fondée sur l'IA, cette solution libère l'intelligence dans tous les secteurs.

L'IA remodèle le monde à une vitesse sans précédent, ce qui transforme les opérations des entreprises et impose aux réseaux trois exigences majeures : le déblocage d'une puissance de calcul efficace, l'assurance d'une expérience de service et la protection contre les menaces inconnues. En réponse, le réseau Xinghe Intelligent Network de Huawei adopte une architecture à trois couches centrée sur l'IA pour libérer tout le potentiel de quatre solutions de base : Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0, Xinghe AI Network Security, et ainsi accélérer la transformation intelligente dans tous les secteurs.

Xinghe AI Campus étend la sécurité du monde numérique au monde physique en construisant un campus doté d'une sécurité complète. En particulier, le bouclier Wi-Fi (« Wi-Fi Shield ») de Huawei et les technologies de prévention des accès non autorisés lancées l'année dernière gèrent efficacement la sécurité de l'interface aérienne et de l'accès aux points d'extrémité. Pour contrer les menaces liées aux caméras cachées, Huawei présente le tout premier point d'accès sans fil capable de détecter les caméras espionnes, de repérer avec précision les caméras dissimulées, ainsi que de protéger les secrets commerciaux et la vie privée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans les bureaux de direction, les laboratoires de R & D et d'autres zones critiques, des capteurs Wi-Fi permettent de détecter des micromouvements à l'échelle du centimètre, de distinguer correctement une présence humaine et d'assurer la sécurité complète des espaces, en toute fluidité.

En outre, Huawei NetMaster, un agent de réseau qui assure des opérations et une maintenance autonomes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à l'intelligence artificielle, garantit l'absence d'interruptions de réseau et une connectivité fiable. Il détecte avec précision les emplacements de déploiement des points d'accès, les interférences environnementales et l'expérience au niveau des terminaux. Lorsqu'il repère des problèmes caractéristiques liés au réseau Wi-Fi, tels qu'une faible couverture ou des interférences importantes, il calcule et exécute des solutions optimales en matière de couverture, d'interférences et de charge. 80 % des défaillances du réseau sans fil peuvent ainsi être résolus automatiquement.

Lors du sommet, Huawei a par ailleurs dévoilé des innovations réussies menées conjointement avec des clients de premier plan dans le secteur, tels que l'université Tsinghua, l'université de Pékin, l'université du Shandong et iFLYTEK, et a annoncé des expositions mondiales avec des pionniers de leur domaine, notamment le Bureau de l'alimentation électrique de Shenzhen, l'école Welkin de Shenzhen, China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. et Resorts World Sentosa (Singapour). Ces réalisations de référence couvrent les secteurs de l'éducation, de l'énergie électrique, de la finance et des entreprises clés pour donner l'exemple d'une transformation numérique et intelligente à l'échelle mondiale.

Fidèle au principe « l'IA pour tous, tous sur IP », Huawei continuera d'innover et d'améliorer ses produits et solutions Xinghe Intelligent Network, ainsi que de collaborer avec ses clients et partenaires mondiaux pour construire des réseaux centrés sur l'IA et façonner ensemble l'ère de l'intelligence.

