Huawei dévoile sa stratégie de produits intelligents de prochaine génération et de nouveaux produits +AI

Sun Fuyou, vice-président et chef de la technologie à Huawei Enterprise Business Group, déclare : « La stratégie de produits de prochaine génération de Huawei Enterprise est nommée "123456" : nous voulons créer 1 monde connecté de manière intelligente; focaliser sur 2 scénarios de service -- les campus et les centres de données; fournir 3 séries de produits Intelligent OptiX Network; offrir 4 produits de série de moteurs réseau IP intelligents; et tirer parti de la 5G et de la technologie Wi-Fi 6 ainsi que d'OceanStor Dorado V6 de Huawei et d'autres produits et solutions conçus par Huawei. »

« En plus de s'intéresser en profondeur à des secteurs particuliers des produits, Huawei Enterprise intègre aussi des technologies clés dans de multiples sphères, dont les réseaux IP et optiques, la 5G et la technologie Wi-Fi 6, l'IP et le stockage, ainsi que le SDN logiciel/matériel. En focalisant sur les campus et les centres de données, nous faisons la promotion de l'intelligence dans nos innovations pour offrir des solutions et des produits intelligents concurrentiels de prochaine génération. »

Huawei lance une architecture IA à trois couches pour créer des réseaux IP intelligents à l'ère de l'IA

Pour la toute première fois, Huawei a dévoilé une architecture IA à trois couches pour créer des réseaux IP intelligents, conjuguant connectivité intelligente, exploitation et entretien intelligents, et apprentissage intelligent, à l'ère de l'IA. L'architecture englobe la série de produits Engine AI Turbo, le système de commande et de gestion du réseau de conduite autonome iMaster NCE, et la toute première plate-forme d'IA réseau iMaster NAIE de l'industrie. La société a intégré des capacités IA dans diverses couches de réseaux IP, augmentant pleinement le degré d'intelligence des réseaux IP et accélérant le développement de réseaux pour soutenir la conduite autonome.

Kevin Hu, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, fait valoir : « Huawei continuera d'affirmer l'avantage concurrentiel de ses produits et solutions en tirant parti de l'architecture IA à trois couches pour les réseaux IP intelligents fondée sur la série de produits Engine AI Turbo, iMaster NCE et iMaster NAIE. Nous nous efforçons de mieux servir nos clients et nos partenaires mondiaux et d'être à l'avant-plan du développement de réseaux IP intelligents. »

Huawei lance un dispositif de stockage intelligent entièrement flash OceanStor Dorado de nouvelle génération utilisant les processeurs Kunpeng et Ascend

Le dispositif de stockage intelligent entièrement flash OceanStor Dorado de nouvelle génération de Huawei (série OceanStor C) est une plate-forme haute vitesse bout en bout reposant sur les processeurs IA Kunpeng 920 et Ascend 310. Il traite 20 millions d'opérations I/O par seconde (IOPS) et réduit la latence à moins de 0,1 ms. Entièrement interconnectée et hautement fiable, l'architecture SmartMatrix assure le bon fonctionnement des principales activités même en cas de défaillance du contrôleur. De plus, en se fondant sur les capacités d'apprentissage-machine du processeur IA Ascend 310, le taux de réussite de la mise en cache des opérations de lecture est amélioré de 50 %. Tirant parti de l'interconnectivité infonuagique IA, il permet la gestion intelligente de l'ensemble du cycle de vie, améliorant continuellement l'expérience de stockage durant l'utilisation.

Peter Zhou, vice-président de la gamme de produits TI de Huawei et président du domaine de stockage et des données intelligentes de Huawei, soutient : « Avec le développement rapide de technologies de pointe comme la 5G, l'IA et l'Internet des objets (IdO), une gamme diversifiée d'applications et d'énormes quantités de données sont générées, ce qui entraîne des exigences élevées sur le plan du traitement des données en temps réel. Les infrastructures de données doivent être mises à niveau pour satisfaire à ces demandes. Le stockage intelligent entièrement flash OceanStor Dorado, la solution de stockage intelligent de nouvelle génération, incarne les années d'expérience de Huawei en matière de technologies de stockage entièrement flash. Elle vise aussi à mieux aider la clientèle à obtenir la meilleure valeur qui soit de leurs données. »

Zhou a également annoncé le lancement de Flash Only Plus, un régime de stockage flash universel, qui rend le stockage entièrement flash plus abordable, plus accessible et plus facile à utiliser.

Huawei annonce la stratégie Intelligent OptiX Network pour les entreprises et de nouveaux produits, dont l'OptiXtrans DC908, le tout premier produit intelligent DCI de l'industrie

Huawei a annoncé la stratégie Intelligent OptiX Network pour entreprises et a dévoilé trois séries de produits innovants, soit OptiXtrans, OptiXaccess et OptiXstar, pour prendre en charge les centres de données entièrement optiques, la transmission entièrement optique, et les scénarios de campus entièrement optiques. Parmi les produits nouvellement lancés, mentionnons :

L'OptiXtrans DC908 de Huawei, soit le premier produit intelligent DCI de l'industrie, est conçu sur mesure pour la clientèle mondiale des centres de données et assure l'interconnexion harmonieuse des centres de données. Ce produit se fonde sur une architecture simplifiée et prend en charge la prestation de service à un clic sans opérations professionnelles. Le déploiement prend moins de huit minutes. Disposant d'une capacité de transmission de 48T grâce à une seule fibre optique, il peut réduire le nombre de connexions par fibre de 90 % par site. Munis de puces et d'algorithmes dédiés, les réseaux peuvent être gérés intelligemment.

puces et d'algorithmes dédiés, les réseaux peuvent être gérés intelligemment. L'OptiXtrans E9600 de Huawei, soit le premier dispositif de transmission intelligente entièrement optique personnalisé pour les entreprises, peut largement servir au sein d'industries essentielles au développement économique et social d'une nation, qu'il s'agisse de l'énergie, de la puissance et de l'électricité, du transport, de l'éducation ou de la finance. La sécurité de niveau industriel assure une grande fiabilité et la transmission de données de production sur d'importantes distances.

OptiXaccess et OptiXstar de Huawei se veulent des séries de produits pour l'accès optique et le terminal optique conçues pour les entreprises qui veulent mettre à niveau les réseaux traditionnels de campus avec des fibres optiques écologiques et accroître l'efficacité opérationnelle de leurs activités.

Richard Jin, président de la gamme de produits de transmission et d'accessibilité de Huawei « La restructuration des réseaux traditionnels est un besoin urgent propre aux entreprises qui sont en cours de transformation numérique. En se fondant sur les avantages des technologies à fibres optiques pour la bande passante, la consommation d'énergie et la stabilité de la transmission, un nombre grandissant d'industries commence à utiliser les connexions optiques pour la production et les opérations afin de réduire les coûts de transmission du réseau, d'accroître l'efficience opérationnelle et d'améliorer l'expérience des entreprises. À cette fin, Huawei, en tant que chef de file de l'industrie optique, a dévoilé la stratégie Intelligent OptiX Network et la série de produits innovants "three OptiXs" pour le marché des entreprises afin d'établir une connectivité optique omniprésente ainsi qu'une fondation entièrement optique pour la transformation numérique des entreprises. »

