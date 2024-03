MEXICO, 21 mars 2024 /CNW/ - HUAWEI Consumer Business Group (CBG) a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle gamme de produits « Super Slim, Super Selfie », marquée par la série nova 12 d'HUAWEI, bien connue pour ses avancées dans le domaine des égoportraits et la conception minces de ses produits.

Le lancement inclut également le HUAWEI Band 9 et le HUAWEI FreeLace Pro 2. La campagne de lancement reflète le dévouement de Huawei à répondre aux besoins des jeunes consommateurs sur le plan esthétique et technologique.

La série nova 12 de HUAWEI témoigne d'une harmonie entre le style et la technologie, mettant en valeur la légèreté du nova 12s de HUAWEI et sa conception unique rappelant la texture des pétales. Les produits HUAWEI nova 12s et HUAWEI nova 12 SE héritent du design emblématique et éblouissant Star Orbit Ring, tandis que le HUAWEI nova 12i va plus loin avec l'anneau Super Star Orbit.

Offerts en couleurs vives, les produits de la série ont pour but de faire trouver écho auprès de l'esprit énergique et audacieux des jeunes d'aujourd'hui.

Accompagnant les téléphones intelligents, le HUAWEI FreeLace Pro 2 et HUAWEI Band 9 allient fonctionnalité et mode. L'écouteur présente un design confortable pour le cou pour une expérience d'écoute immersive toute la journée, tandis que la HUAWEI Band 9 offre des sangles élégantes pour un confort toute la journée. Les deux sont offerts dans une gamme de couleurs pour compléter n'importe quelle tenue. Le bracelet comprend également des éditions bleues spéciales, pour être entièrement compatible avec les téléphones intelligents de la série nova.

Faisant preuve d'Innovation dans la technologie des appareils photo à égoportrait, la série nova 12 de HUAWEI comprend le HUAWEI nova 12s, l'appareil photo à égoportrait ultra large de 60 Mpx repoussant les limites avec photos de groupe à haute résolution et des autoportraits panoramiques. De plus, la série offre d'importantes capacités de caméra arrière, soutenues par un logiciel de photographie de pointe.

La série est présentée en première avec EMUI 14, améliorant ainsi l'expérience utilisateur grâce à une sécurité, une personnalisation et une efficacité accrues. EMUI 14 présente des fonctions comme Live View pour l'activité d'application en temps réel sur l'écran de verrouillage et une protection complète de la vie privée. La série nova 12 de HUAWEI est optimisée pour l'endurance avec de grandes batteries et une charge rapide, réduisant ainsi les interruptions.

Le HUAWEI Band 9 et le HUAWEI FreeLace Pro 2 se démarquent par la longue durée de vie de leur batterie et leur chargement rapide, garantissant ainsi que les utilisateurs restent connectés sans recharge fréquente. Le HUAWEI Band 9 est également la première application de HUAWEI TruSleep™ 4.0, qui offre des fonctions complètes de gestion du sommeil au poignet de l'utilisateur.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web officiel de Huawei. Huawei CBG sert un public mondial avec une gamme diversifiée de produits soutenus par un vaste réseau de R-D, ce qui souligne l'engagement de Huawei envers l'innovation et la satisfaction des consommateurs.

Pour en savoir plus, consultez http://consumer.huawei.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2367009/image_1.jpg

SOURCE HUAWEI

