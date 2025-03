BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - Au cours du salon MWC 2025 de Barcelone, Huawei a lancé quatre solutions F5G-A de connectivité et de détection par fibre optique. De plus, Huawei a présenté les derniers développements des tendances « 3 In 3 Out » dans l'industrie de l'optique. Huawei se réjouit à l'idée de collaborer avec des clients et des partenaires mondiaux pour innover continuellement dans le domaine des technologies optiques, dans le but d'accélérer l'intelligence industrielle.

Perry Yang, président de Huawei Enterprise Optical Domain (PRNewsfoto/Huawei)

Perry Yang, président de Huawei Enterprise Optical Domain, a rappelé les tendances « 3 In 3 Out » (faisant référence à trois « entrées » et trois « sorties ») dans sa conférence : « Fiber-in Copper-out » pour les habitations domestiques et les réseaux de campus (annonçant le remplacement du cuivre par la fibre optique), « fgOTN-in SDH-out » pour les réseaux de production industrielle (annonçant le remplacement des protocoles SDH [Synchrone Digital Hierarchy, ou hiérarchie numérique synchrone] par la technologie fgOTN [fine grain Optical Transport Network, réseau de transport optique] et « Optical-sensing-in, Hard-work-out » (annonçant le remplacement des opérations de contrôle sur site par la détection par fibre optique) pour les applications de détection à distance dans des scénarios tels que les inspections d'oléoducs et de gazoducs et les inspections des périmètres. La solution FTTO (Fibre to the Office, ou fibre jusqu'au bureau) de Huawei dessert maintenant plus de 10 000 campus, notre technologie fgOTN est adoptée à l'échelle mondiale, et la détection par fibre optique a été déployée dans plus de 90 projets dans des industries comme l'industrie pétrolière et gazière, les aéroports et le transport ferroviaire, accélérant l'intelligence industrielle grâce aux technologies F5G-A.

Pour répondre aux exigences relatives aux tendances « 3 In 3 Out », Huawei a lancé quatre solutions basées sur la F5G-A :

Pour les FSI (fournisseurs de services Internet), Huawei a lancé la solution FTTH (Fiber to the Home, ou fibre jusqu'au domicile) qui prend en charge la construction rapide et à faible coût du réseau ainsi que de multiples produits FTTR (Fibre to the Room, fibre dans chaque pièce) pour aider les FSI à obtenir une couverture rapide, une augmentation de la bande passante et une amélioration de l'expérience utilisateur.

Pour les scénarios concernant les campus, la solution FTTO 2.0 de Huawei met en œuvre quatre mises à niveau majeures en matière de bande passante, de scénario, d'exploitation et de planification. La bande passante du réseau du campus passe de 10 Gbit/s à 50 Gbit/s, dédiant 50 Gbit/s aux salles de classe et 10 Gbit/s au Wi-Fi. Des terminaux optiques conformes aux normes d'installation M45 en Europe et au Moyen-Orient ont également été lancés, qui prennent en charge une connexion directe par fibre optique aux lits d'hôpitaux sans boîtes d'information et peuvent être installés sur les panneaux de tête de lit sans affecter la décoration. De plus, des points d'accès extérieurs à fibre optique ont été lancés pour étendre la couverture intérieure à la couverture extérieure, ce qui est une solution idéale pour les terrains de jeux des écoles et les piscines extérieures dans les hôtels. En ce qui concerne les opérations, un système de gestion de réseau (SGR) ne pouvait gérer qu'un seul campus par le passé, mais il peut maintenant en gérer plusieurs, ce qui permet d'effectuer facilement l'exploitation et l'entretien dans des scénarios à locataires multiples. De plus, la planification peut être mise à niveau et passer d'une configuration manuelle à une configuration automatique basée sur l'IA, ce qui réduit le temps de conception du réseau de deux jours à une heure.

Pour les scénarios informatiques d'IA, Huawei a lancé la solution d'interconnexion de centres de données (DCI) sans perte et entièrement par fibre, où la plateforme OTN OSN 9800 K12 à courant continu est utilisée pour atteindre une perte de paquets nulle pendant la RDMA dans tous les centres de données.

Huawei a introduit une solution d'inspection miniaturisée des périmètres, rentable et facile à déployer pour les petits campus, y compris les sous-stations, les stations pétrolières et gazières et les centres de données. La solution repose sur des technologies de détection convergentes comme la détection par fibre et vidéo, ainsi que sur des algorithmes d'IA.

À l'avenir, Huawei continuera de mettre l'accent sur l'innovation en matière de technologie optique et de travailler avec des clients et des partenaires mondiaux pour accélérer la mise en œuvre des tendances « 3 In 3 Out » en matière de connectivité et de détection, ce qui favorisera l'intelligence industrielle.

