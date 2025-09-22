SHANGHAI, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de l'événement HUAWEI CONNECT 2025, Huawei a dévoilé sa solution de sécurité complète Xinghe AI Campus, une offre novatrice qui exploite les technologies d'IA pour étendre la protection de la sécurité du monde numérique au monde physique, permettant ainsi une protection complète à l'échelle du campus.

Shawn Zhao, président du Campus Network Domain de la ligne de produits de communication de données de Huawei, prononce un discours (PRNewsfoto/Huawei)

Les réseaux de campus d'aujourd'hui ont évolué au-delà de la connectivité traditionnelle pour devenir des plateformes qui connectent et détectent tout. Pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité, ils doivent continuellement renforcer la défense interne pour protéger le monde numérique, tout en détectant les personnes, les objets et les environnements afin de relever les défis de sécurité dans le monde physique.

Shawn Zhao a déclaré : « Pour s'attaquer aux risques de sécurité sur les réseaux de campus, Huawei a lancé la solution de sécurité complète Xinghe AI Campus. Avec la sécurité des actifs, la sécurité des transmissions, la sécurité spatiale et la sécurité de la vie privée, la solution redéfinit la protection dans les mondes numériques et physiques. »

Sécurité des actifs : Le regroupement des endpoints propulsé par l'IA et la base de données complète d'empreintes digitales de Huawei permettent d'identifier à 100 % les équipements terminaux. La détection des caractéristiques du trafic basée sur l'intelligence artificielle peut détecter le comportement anormal des endpoints en 30 secondes et en assurer le contrôle automatique en seulement 1 seconde, ce qui permet une visibilité et un contrôle complets des actifs de l'entreprise.

: Le regroupement des endpoints propulsé par l'IA et la base de données complète d'empreintes digitales de Huawei permettent d'identifier à 100 % les équipements terminaux. La détection des caractéristiques du trafic basée sur l'intelligence artificielle peut détecter le comportement anormal des endpoints en 30 secondes et en assurer le contrôle automatique en seulement 1 seconde, ce qui permet une visibilité et un contrôle complets des actifs de l'entreprise. Sécurité des transmissions : La technologie Wi-Fi Shield unique de Huawei répond aux préoccupations en matière de sécurité des réseaux Wifi en tirant parti du brouillage du signal basé sur l'IA pour éliminer le risque d'écoute de données au niveau de la couche physique. Au-delà de cela, le chiffrement MACsec de bout en bout et les algorithmes de chiffrement post-quantique (PQC) sécurisent le côté câblé. Plus de 100 institutions gouvernementales et financières du monde entier ont adopté ces capacités pour sécuriser au maximum leurs réseaux câblés et sans fil.

La technologie Wi-Fi Shield unique de Huawei répond aux préoccupations en matière de sécurité des réseaux Wifi en tirant parti du brouillage du signal basé sur l'IA pour éliminer le risque d'écoute de données au niveau de la couche physique. Au-delà de cela, le chiffrement MACsec de bout en bout et les algorithmes de chiffrement post-quantique (PQC) sécurisent le côté câblé. Plus de 100 institutions gouvernementales et financières du monde entier ont adopté ces capacités pour sécuriser au maximum leurs réseaux câblés et sans fil. Sécurité spatiale : Dans de nombreuses zones sensibles à la confidentialité sans caméras, le point d'accès sans fil de Huawei utilise des algorithmes de détection de l'information d'état des canaux (CSI) et d'intelligence artificielle pour détecter les micro-mouvements au niveau du centimètre et détecter avec précision la présence humaine dans un espace. Cette approche permet de détecter les intrusions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans compromettre la vie privée.

: Dans de nombreuses zones sensibles à la confidentialité sans caméras, le point d'accès sans fil de Huawei utilise des algorithmes de détection de l'information d'état des canaux (CSI) et d'intelligence artificielle pour détecter les micro-mouvements au niveau du centimètre et détecter avec précision la présence humaine dans un espace. Cette approche permet de détecter les intrusions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans compromettre la vie privée. Sécurité de la vie privée : Grâce aux algorithmes intégrés d'appariement des fonctionnalités via l'IA, le premier point d'accès de détection de caméras espions de Huawei peut lutter contre les caméras cachées. Il peut identifier avec précision 110 modèles de caméras de 62 marques mondiales. De cette façon, les caméras cachées fonctionnant via Wifi, réseaux cellulaires ou stockage SD local peuvent être détectées et signalées en temps réel.

La sécurisation des réseaux de campus n'est plus facultative, elle est essentielle. Huawei demeure déterminée à innover continuellement, renforçant les réseaux intelligents et redéfinissant la sécurité des campus à l'ère de l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2777527/Shawn_Zhao_President_Campus_Network_Domain_Huawei_s_Data_Communication_Product.jpg

SOURCE Huawei

CONTACT : Yanqing Zhao, [email protected]