BARCELONE, Espagne, 28 février 2024 /CNW/ - La Broadband Development Conference (BDC), organisée dans le cadre du salon MWC 2024 à Barcelone et organisée par la World Broadband Association (WBBA), s'est achevée avec succès. La conférence de cette année, dont le thème était « Network Evolution and Telco to Techco Transformation » a attiré plus de 200 participants d'entreprises de télécommunications, de fournisseurs d'appareils, d'organisations de l'industrie, d'organismes de normalisation et de médias du monde entier, pour discuter de sujets comme l'orientation de l'évolution des réseaux de nouvelle génération, de l'innovation en matière de technologie de réseau et des pratiques commerciales fructueuses.

Wang Lei, de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours-programme intitulé « Bringing Net5.5G into Reality and Inspiring New Growth » (PRNewsfoto/Huawei)

Leon Wang, président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a prononcé un discours-programme intitulé « Bringing Net5.5G into Reality and Stimulating New Growth ». Leon Wang a dit : « En réponse à la vague massive de numérisation et d'intelligence, Huawei a travaillé en étroite collaboration avec des partenaires de l'industrie et a proposé la Net5.5G comme réseau de nouvelle génération. Grâce aux efforts conjoints de l'industrie, un consensus sur le Net5.5G a été établi quant aux normes de l'industrie, aux innovations technologiques clés et aux scénarios d'application. La Net5.5G prend en charge de manière globale les connexions omniprésentes de 10 Gbps, le transport à ultralarge bande élastique, les centres de données hyperconvergents et l'auto-optimisation du réseau autonome, permettant ainsi aux transporteurs de mettre à niveau et de faire évoluer leurs réseaux tout en stimulant la croissance de nouvelles entreprises. »

Net5.5G est un consensus de l'industrie qui accélère l'évolution du réseau

Le consensus de l'industrie est établi : En septembre 2022, l'OMDIA a publié le Livre blanc sur l'évolution du réseau de prochaine génération, qui s'aligne sur les objectifs de l'industrie en ce qui concerne l'évolution de la technologie, les scénarios d'application et l'écosystème de l'industrie, et s'harmonise au rythme de l'industrie. La WBBA a également mis sur pied un groupe de travail sur la technologie de réseau en 2023 afin de se concentrer sur l'innovation en matière de technologie de réseau et publiera un livre blanc sur l'évolution du réseau en 2024.

Les scénarios de service sont clairs : Net5.5G met l'accent sur les services aux particuliers, à domicile et aux entreprises. Basée sur un campus 10GE de haute qualité avec accès Wi-Fi 7, un transport convergent à ultralarge bande 400GE et un centre de données hyper-convergent 800GE, la Net5.5G met en œuvre une mise à niveau du réseau de bout en bout et répond aux exigences de mise à niveau d'expérience des services émergents dans différents scénarios.

Le rythme quant aux normes est confirmé : L'IETF, l'IEEE et d'autres organismes de normalisation ont réalisé des travaux de normalisation exhaustifs liés aux technologies de réseau de prochaine génération telles que SRv6, Wi-Fi 7 et 800GE.

Déploiement commercial accéléré : À l'heure actuelle, plus de 30 exploitants et entreprises ont commencé à déployer l'évolution et la mise à niveau du réseau de prochaine génération Net5.5G.

Leon Wang a appelé les partenaires de l'industrie à travailler ensemble pour se concentrer sur l'innovation technologique du réseau Net5.5G, accélérer le déploiement commercial des réseaux Net5.5G et développer l'écosystème de l'industrie.

La WBBA est une organisation internationale non gouvernementale et sans but lucratif dirigée par des intervenants de l'industrie. La WBBA s'efforce de combler le fossé numérique en favorisant de vastes connexions à large bande de réseau en nuage, maximisant ainsi les avantages sur le plan social, environnemental et économique. La WBBA est vouée à l'unification de la chaîne industrielle mondiale, à la promotion de la communication et à la collaboration au sein de l'industrie, au renforcement de la coopération technique et de l'innovation, et à l'avancement de la construction d'infrastructures mondiales de réseau à large bande en nuage.

Le salon MWC 2024 de Barcelone se tiendra du 26 au 29 février à Barcelone, en Espagne. Pendant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions au kiosque 1H50 dans le Hall 1, Fira Gran.

Avec le lancement commercial de la 5.5G en 2024, Huawei collabore avec des exploitants et des partenaires du monde entier pour poursuivre de nouvelles innovations passionnantes dans les réseaux, le nuage et l'intelligence. Ensemble, nous stimulerons les activités de 5G et favoriserons un écosystème industriel prospère, créant ainsi une nouvelle ère de transformation numérique intelligente. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2349158/Huawei_Wang_Lei.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Venzo Hu, [email protected]