Façonner l'avenir au-delà des agents conversationnels : Huawei se concentre sur l'impact de l'IA sur la transformation de l'industrie

DONGGUAN, Chine, 11 juillet 2023 /CNW/ - Huawei présente de nouvelles opportunités pour l'industrie et des progrès technologiques alimentés par la vague de l'IA. Au cours de son discours liminaire à la conférence des développeurs de Huawei, Zhang Ping'an, directeur exécutif de Huawei et chef de la direction de HUAWEI CLOUD, a dévoilé les services infonuagiques, les modèles Pangu 3.0 et Ascend AI. Ces innovations visent à donner plus de pouvoir aux clients et aux partenaires de l'industrie et à libérer le potentiel de l'intelligence artificielle pour une croissance transformatrice dans un éventail de secteurs.

Le modèle Pangu 3.0 est un système de modèles préalablement formés qui peuvent être rapidement adaptés pour répondre à des besoins propres à des scénarios et relever des défis complexes dans de multiples industries. En s'appuyant sur des ensembles de données à grande échelle et des algorithmes d'apprentissage automatique, Pangu 3.0 devrait révolutionner l'application industrielle de l'IA dans divers domaines comme les prévisions météorologiques, le développement de médicaments, l'identification des défaillances dans les trains et l'industrie minière.

M. Zhang a déclaré : « Les modèles Pangu de Huawei Cloud permettront à tous les acteurs de chaque industrie de disposer d'un assistant intelligent, ce qui les rendra plus productifs et plus efficaces. Nous maintiendrons notre mission, à savoir, "l'IA pour les industries" et utiliserons les modèles Pangu pour remodeler toutes les industries grâce à l'IA. »

La prestigieuse revue scientifique Nature a récemment publié un article décrivant l'énorme potentiel de l'intelligence artificielle pour la prévision météorologique. Le document décrivait comment l'équipe du modèle d'IA météorologique Pangu de Huawei a mis au point un système précis de prévisions météorologiques mondiales basé sur l'apprentissage profond à partir de 43 années de données.

Le modèle météorologique Pangu est le premier modèle de prévision d'IA à démontrer une plus grande précision que les méthodes numériques traditionnelles de prévision météorologique. Le modèle permet de multiplier par 10 000 la vitesse de prévision, réduisant le temps de prévision météorologique mondiale à quelques secondes seulement. Le modèle met l'accent sur les éléments clés et les intervalles de temps communs, ce qui permet d'obtenir des prévisions météorologiques plus précises. Il a notamment prédit avec précision les trajectoires et les heures d'arrivée des typhons, y compris du récent typhon Mawar de mai dernier, ce qui a démontré ses capacités exceptionnelles.

Le 18 juillet, Huawei et Shandong Energy Group lanceront conjointement le premier cas commercial du modèle minier Pangu Jinan, dans la province de Shandong. C'est une solution révolutionnaire qui améliorera la sécurité, l'efficacité et la productivité. L'exploitation minière traditionnelle est fondamentalement risquée, exige beaucoup de main-d'œuvre et pose des défis importants sur le plan technique et de la sécurité. Cependant, avec la mise en œuvre des technologies numériques, complétée par le modèle minier Pangu, l'industrie assiste à un changement transformateur. En important d'énormes quantités de données pour la formation préalable du modèle, le modèle minier Pangu permet l'auto-apprentissage non supervisé, couvrant plus de 300 scénarios de base dans l'exploitation du charbon. Du creusement et du percement aux machines, au transport et à la communication, le modèle simplifie les applications d'IA dans de nombreux scénarios d'exploitation du charbon.

Les défaillances du système de transport dans les mines de charbon sont un problème important, qui entraîne une diminution de la production charbonnière et des pertes financières. Pour relever ce défi, le modèle minier Pangu de Huawei intègre un système de surveillance intelligent basé sur l'IA qui identifie avec précision les exceptions dans le système de transport, telles que les grandes briquettes de charbon et les ancrages, avec un taux d'exactitude exceptionnel pouvant atteindre 98 %.

L'industrie ferroviaire profite également énormément des avancées de Huawei en matière d'IA. Grâce à la mise en œuvre du modèle ferroviaire Pangu, la sécurité et l'efficacité des trains de marchandises sont considérablement améliorées. Les processus antérieurs d'identification des défaillances des systèmes de détection des trains de marchandises ont exigé beaucoup de main-d'œuvre, ont été inefficaces et ont coûté cher. Sur les chemins de fer, le modèle ferroviaire Pangu permet d'identifier avec précision 67 types de wagons à marchandises et plus de 430 types de défauts constatés sur les voies ferrées et les wagons à marchandises. Il peut analyser rapidement des millions d'images capturées par le système de détection des trains de marchandises et filtrer 95 % des images ne contenant aucune erreur. De cette façon, les inspecteurs des trains peuvent se concentrer sur les images restantes, ce qui les aide à améliorer l'efficacité et la précision.

Ces études de cas illustrent le pouvoir transformateur de l'IA dans les applications industrielles. En exploitant les capacités des services infonuagiques Pangu 3.0 et Ascend AI de Huawei, les entreprises peuvent atteindre de nouveaux niveaux de sécurité, d'efficacité et de productivité, entraînant une croissance importante et un avantage concurrentiel dans leurs industries respectives. L'engagement de Huawei envers l'innovation et le développement de solutions avancées d'IA souligne sa volonté de fournir des solutions de pointe à ses clients.

