Situé « le plus à gauche de l'écran », HUAWEI Assistant · TODAY, un assistant personnel intégré au téléphone intelligent HUAWEI, donne rapidement accès à divers services sans téléchargement d'application. De fait, les utilisateurs d'appareils mobiles HUAWEI et HONOR peuvent le lancer en toute simplicité en y faisant glisser le doigt vers la droite depuis l'écran d'accueil. En étant intelligent, l'assistant relève la donne en termes de performances intelligentes en aidant les utilisateurs à trouver des services et des informations quand et où ils le jugent nécessaires. Depuis le deuxième trimestre 2020, HUAWEI Assistant · TODAY, aux mains des utilisateurs mensuels actifs, chiffrés à 210 millions dans 170 pays et régions, rend la vie plus facile et plus pratique chaque jour.

Du point de vue de la conception de produits, HUAWEI Assistant · TODAY offre une expérience utilisateur intelligente transparente. Faisant tomber les barrières entre les applications, il fournit en toute efficacité un éventail de services, tels que la recherche et la découverte, l'accès rapide, la dynamique de service intelligent et les recommandations de contenu, par une seule touche. Il apprend également les préférences de l'utilisateur pour lui faire des recommandations propres à optimiser son expérience globale en la rendant plus intuitive.

Avec HUAWEI Assistant · TODAY, les utilisateurs peuvent maintenant rechercher sur leur téléphone intelligent, sans effort, n'importe quelle application, tout paramètre ou fichier en parcourant simultanément leur flux d'informations personnalisé à la recherche d'éléments intéressants. En outre, HUAWEI Assistant · TODAY offre un élément clé, à savoir les cartes de service intelligent qui affichent des notifications et des rappels en fonction des besoins de l'utilisateur et des scénarios d'utilisation spécifiques. Par exemple, les mordus du sport peuvent suivre l'actualité de leur équipe préférée, grâce à la carte Sports, tout en se voyant rappeler en temps réel, grâce à la carte Voyages, les principaux détails et mises à jour de leurs déplacements en fonction de leur emplacement.

HUAWEI Assistant · TODAY gardera le cap sur les services intelligents dans le souci d'améliorer la vie quotidienne des utilisateurs. À cette fin, HUAWEI restera à l'écoute des utilisateurs, optimisant à la perfection l'expérience produit de leur point de vue, offrant ainsi à chacun d'entre eux une expérience qui s'apparente à celle d'un serviteur personnel au quotidien.

À propos du Red Dot Design Award : Lancé en Allemagne en 1955, le Red Dot Design Award est l'un des trois principaux prix internationaux de design, les deux autres étant le iF Design Award (Allemagne) et les IDEA International Design Excellence Awards (Amérique). Vu l'échelle de participation, plus de 18 000 concurrents, le Red Dot Design Award jouit d'une notoriété mondiale en étant l'un des sceaux de qualité design les plus convoités. Les lauréats sont mis en vedette en ligne ainsi que dans les annuaires et les musées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.red-dot.de.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229149/HUAWEI_UCD_Center.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229150/HUAWEI_Assistant.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yiwen Zhu, [email protected]