BARCELONE, Espagne, 11 mars 2025 /CNW/ - Lors de la table ronde sur le développement durable des TIC de Huawei qui s'est tenue au salon MWC Barcelona 2025, Huawei a appelé les décideurs et les parties prenantes de l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) à élargir l'innovation ouverte et la collaboration afin de s'assurer qu'un nouveau fossé numérique ne se creuse pas en raison des progrès rapides de l'IA ces dernières années.

Des experts et des partenaires mondiaux à la table ronde sur le développement durable des TIC de Huawei au salon MWC 2025 (PRNewsfoto/Huawei)

Dans son discours d'ouverture, le président tournant de Huawei, Ken Hu, a souligné que les technologies numériques et les partenariats contribuent à apporter des changements durables pour les gens et la planète, en citant des exemples du programme TECH4ALL de Huawei. Néanmoins, M. Hu a souligné que les gouvernements et l'industrie des TIC doivent élargir les plateformes de collaboration afin qu'aucune personne ne soit exclue du monde numérique.

« À mesure que l'IA rend le monde plus intelligent, nous verrons probablement apparaître un nouveau fossé numérique. Nous devons y prêter attention et travailler ensemble pour combler cet écart », a déclaré Ken Hu, président tournant de Huawei. « Nous avons besoin que les décideurs créent des cadres institutionnels plus inclusifs et qu'un plus grand nombre d'entreprises technologiques adoptent l'innovation ouverte. Nous devons travailler ensemble pour créer des plateformes plus ouvertes favorisant la collaboration. »

Pour explorer comment mettre cette approche en pratique, la table ronde sur le développement durable des TIC a réuni des experts et des partenaires mondiaux de l'initiative TECH4ALL de Huawei afin de montrer comment les projets collaboratifs d'inclusion numérique peuvent doter les communautés mal desservies des compétences nécessaires pour prendre part au monde numérique.

Représentant le gouvernement kényan, Eng. John Tanui, CBS, a insisté sur la façon dont la collaboration avec des partenaires comme Huawei correspond à la vision du Kenya pour 2030 en stimulant le développement économique numérique grâce au déploiement d'infrastructures numériques, à la numérisation des services publics et à la formation en compétences numériques pour les communautés éloignées et rurales.

Par exemple, le DigiTruck de l'initiative TECH4ALL de Huawei, une salle de classe mobile montée à l'arrière d'un camion, a offert de la formation à près de 6 000 jeunes au Kenya depuis 2019.

« Au Kenya, nous croyons que personne ne devrait être laissé pour compte. C'est pourquoi Huawei est un partenaire stratégique dans le renforcement des compétences numériques grâce à des initiatives comme TECH4ALL, dont nous tirons parti pour favoriser l'inclusion numérique », a déclaré Eng. John Tanui, CBS, secrétaire principal du département d'État des TIC et de l'économie numérique du Kenya. « Les DigiTrucks, qui sont mobiles, nous ont permis de former les jeunes à la fonctionnalité des téléphones intelligents, aux risques en ligne, à l'utilisation responsable d'Internet et à la sécurité des comptes et des ressources d'apprentissage en ligne. »

Le Rapport d'évaluation du programme sur les compétences numériques DigiTruck 2024 publié par le gouvernement kényan montre que 93 % des participants à DigiTruck ont amélioré leurs capacités de travail grâce à la formation. Le rapport révèle également des taux d'emploi plus élevés chez les anciens apprenants, ainsi qu'une utilisation accrue d'Internet pour des activités commerciales, comme le commerce électronique. Le partenaire du projet DigiTruck du Kenya, GSMA, a également souligné la valeur de la mobilité de DigiTruck pour atteindre des communautés particulièrement isolées.

Le Universal Service Fund (USF) du Pakistan a exploré comment la collaboration avec le gouvernement pakistanais, Huawei et l'UIT-D transforme les villages ruraux grâce aux projets Smart Village du Pakistan de TECH4ALL, qui font venir la connectivité, l'éducation en ligne et les initiatives de cybersanté aux collectivités locales, ainsi qu'une formation en compétences numériques. L'UNESCO et l'Université d'Alicante en Espagne se sont concentrées sur le renforcement mondial des compétences numériques, y compris la collaboration avec Huawei ICT Academy pour développer la prochaine génération de talents en TIC.

Dans le domaine de la conservation de la nature, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a présenté comment les TIC redéfinissent la conservation de la nature grâce au partenariat mondial Tech4Nature TECH4ALL de l'UICN et de Huawei, qui a soutenu 13 projets phares dans 11 pays avec des solutions technologiques novatrices pour les aires protégées.

Un point commun entre tous les projets explorés lors de la table ronde est l'accent mis sur l'innovation technologique et les partenariats intersectoriels, une approche cruciale pour tirer parti de la puissance des TIC afin de favoriser un monde numérique inclusif et durable.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action d'inclusion numérique à long terme de Huawei. Grâce à des technologies et à des partenariats novateurs, TECH4ALL est conçu pour favoriser l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

Visitez le site Web TECH4ALL de Huawei à l'adresse https://www.huawei.com/fr/tech4all

Suivez-nous sur X : https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637849/Roundtable.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Chris Chen, [email protected]