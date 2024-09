BARCELONE, Espagne, 16 septembre 2024 /CNW/ - Huawei doit lancer une nouvelle tablette MatePad Pro Series lors de son événement de lancement à Barcelone en septembre. Au carrefour de l'innovation puissante et de l'inspiration artistique, la tablette doit présenter une amélioration révolutionnaire de son écran et une nouvelle application GoPaint. Lors du lancement, Huawei présentera également un clavier HUAWEI Glide amélioré, qui pourrait se traduire par un rangement innovant pour le stylet et une connectivité transparente, entre autres fonctions.

Selon un récent rapport sur les expéditions mondiales de tablettes publié au deuxième trimestre de 2024 par l'agence de données Canalys, au deuxième trimestre de 2024, les tablettes Huawei ont connu une croissance allant jusqu'à 51 % par rapport à l'année précédente. Cela a totalisé 2,5 millions d'expéditions, ce qui place la marque au troisième rang parmi toutes les marques de tablettes.

Écran révolutionnaire : grande clarté et énorme amélioration

L'un des points saillants probables du nouveau MatePad Pro de HUAWEI est fort probablement le nouvel écran PaperMatte , qui a été présenté récemment. Cela pourrait impliquer des améliorations à la technologie d'affichage de la tablette, ce qui favorisera un écran clair et net.

Un écran comme celui-ci pourrait être bénéfique pour une vaste gamme de tâches, allant des projets de travail axés sur la productivité aux créations artistiques. Pour une séance de peinture numérique en plein air ou du travail en déplacement pendant un voyage d'affaires, l'écran demeure visiblement brillant sous différentes lumières pour permettre aux utilisateurs d'accomplir leur travail professionnel ou créatif.

Le nouvel écran pourrait également rehausser l'expérience d'écriture semblable au papier pour un gribouillage plus fluide à l'écran, en améliorant les tâches d'écriture à la main ou les peintures numériques où les utilisateurs pourront écrire ou dessiner avec précision et facilité.

Nouveaux outils de l'application GoPaint : Des coups de pinceau professionnels réalistes aux toiles complexes

Cette fois-ci, l' application GoPaint fera l'objet de nouvelles mises à jour pour faciliter la création. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une plus grande variété d'outils professionnels qui pourraient reproduire des techniques de peinture et des styles d'art réalistes.

D'après un aperçu de nouvelles brosses spéciales sur l'application, il semble que le fait de toucher le M-Pencil de HUAWEI produit des effets d'éclaboussures d'encre sur l'écran, ce qui pourrait se traduire par une introduction d'interactions uniques avec les stylets. Adaptée à tous les groupes d'âge, des enfants aux professionnels expérimentés, l'application GoPaint permet aux esprits créatifs d'explorer leur art grâce à des outils puissants et conviviaux.

L'application GoPaint a été saluée comme un ajout intéressant à l'espace créatif numérique, offrant un outil de peinture professionnel pour les créateurs de tous les niveaux. Depuis son lancement, l'application a retenu l'attention d'un large bassin de talents et a été acclamée par la critique. Par conséquent, des artistes et des amateurs de peinture d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et de plusieurs autres pays et régions ont créé et partagé des créations uniques de grande qualité fabriquées sur GoPaint.

Le lancement du nouveau MatePad Pro témoigne des efforts continus de Huawei dans l'espace créatif. Grâce à ses produits de tablettes et à ses fonctions logicielles de peinture, Huawei vise à inspirer davantage de talents créatifs partout dans le monde.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de l'édition 2024 de l'événement de lancement de produits novateurs d'HUAWEI

Huawei a également annoncé son intention de lancer un tout nouveau MatePad en plus du MatePad Pro. Jusqu'à présent, les aperçus de la nouvelle tablette MatePad ont révélé un vernis perlé innovant, une conception élégante et des couleurs à faible saturation - des caractéristiques tendance qui pourraient être attrayantes pour les jeunes utilisateurs.

Restez à l'affût des annonces entourant l'événement de lancement de produits innovants de Huawei qui aura lieu le 19 septembre, à Barcelone.

