L'entreprise promeut la protection de la propriété intellectuelle en trouvant un équilibre entre l'innovation technologique et leur adoption

SHENZHEN, China, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Jeudi, Huawei, l'un des plus grands détenteurs de brevets au monde, a annoncé les tarifs de redevances pour ses combinés, sa technologie Wi-Fi, et les programmes de licence de brevet IdO.

"Huawei est prêt à partager avec le monde ses innovations de pointe sous forme de brevets", a déclaré Song Liuping, directeur juridique de l'entreprise, avant d'ajouter : "Ces innovations soutiendront le développement commun et durable des industries à l'échelle mondiale."

Alan Fan, Vice President, Head of Intellectual Property Rights Department Panel Discussion: “Working Together Balancing Perspectives in the Global IP Ecosystem”

Ses remarques ont été faites lors de l'événement annuel phare de Huawei sur l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle à Shenzhen, qui était intitulé "Atteindre des horizons d'innovation : Partager la propriété intellectuelle, stimuler l'innovation".

Au cours des 20 dernières années, Huawei s'est illustrée comme l'un des contributeurs majeurs aux standards TIC grand public tels que le cellulaire, la technologie Wi-Fi et les codecs multimédia.

L'événement comprenait des sessions de partage par des experts de divers domaines, couvrant les technologies utilisables à la maison, pendant les déplacements et au travail. Il s'agit notamment des recherches de pointe sur la 5,5G, les codecs audio et vidéo, l'ouverture réglable en dix points des téléphones mobiles, un réseau général de détection d'obstacles qui aide les voitures à identifier les objets anormaux non compris dans la liste blanche des obstacles généraux, et des algorithmes qui peuvent permettre une planification et une optimisation intelligentes de la production.

Huawei est engagé à octroyé des licences de ses brevets essentiels standards (SEP) sur la base de principes (FRAND) équitables, raisonnables et non discriminatoires. Huawei y a également annoncé des tarifs de redevance pour les combinés 4G et 5G, les appareils Wi-Fi 6 et les produits de l'Internet des objets (IdO). Autant de domaines dans lesquels Huawei est l'un des principaux détenteurs de brevets essentiels (SEP). Les plafonds tarifaires pour les combinés 4G et 5G sont respectivement de 1,5 et 2,5 dollars américains par unité. Le tarif de redevance de Huawei pour les appareils grand public Wi-Fi 6 est quant à lui de 0,5 dollar américain par unité. Pour l'IdO, le tarif pour les appareils centrés sur l'IdO est de 1 % du prix de vente de l'appareil, soit 0,75 dollar américain, tandis que le tarif pour les appareils améliorés par l'IdO varie entre 0,3 et 1 dollar américain par unité.

Alan Fan, vice-président et chef du département des droits de propriété intellectuelle chez Huawei, a souligné qu'un cycle positif dans lequel les innovateurs sont protégés, récompensés et encouragés est la clé d'une innovation durable.

"Huawei adopte une approche équilibrée en matière de licence de brevet. Nous pensons que des tarifs de redevance raisonnables inciteront à la fois à la création et à l'adoption d'innovations", a-t-il déclaré.

À ce jour, Huawei a conclu près de 200 licences de brevets bilatérales, selon M. Fan. En outre, plus de 350 entreprises ont obtenu des licences sur les brevets de Huawei par le biais de communautés de brevets. Dans le cadre de ces licences, le total des redevances payées par Huawei dans le passé est environ trois fois supérieur au total des redevances perçues, et les revenus issus de l'octroi de licence en 2022 étaient de 560 millions de dollars américains.

Lors de son intervention à distance, Tomas Lamanauskas, secrétaire général adjoint de l'Union internationale des télécommunications, a déclaré que Huawei était un acteur clé dans le processus collaboratif visant à soutenir l'innovation rentable et inclusive à grande échelle.

"Alors que nous continuons à relever les défis mondiaux et à travailler à la sauvegarde des Objectifs de développement durable (ODD), des politiques et des cadres favorables sont essentiels pour aider les écosystèmes d'innovation à prospérer", a ajouté M. Lamanauskas.

Les investissements cumulés de l'entreprise en matière de R et D au cours des dix dernières années se sont élevés à 977,3 milliards de yuans. En 2022, ses dépenses en R et D s'élevaient à 161,5 milliards de yuans , soit 25,1 % de son chiffre d'affaires. Le tableau de bord de l'UE sur les investissements en R et D industrielle pour 2022 a placé Huawei à la quatrième place mondiale.

Huawei a conclu des accords de licence de brevet à la fois avec des acteurs majeurs de l'industrie technologique tels que Samsung et Oppo et des constructeurs automobiles de premier plan tels que Mercedes - Benz, Audi, BMW, Porsche, Subaru, Renault, Lamborghini et Bentley.

Selon M. Fan, Huawei est également un défenseur et un soutien actif des principales organisations mondiales de l'industrie des logiciels libres.

Le site internet officiel de d'octroi de licence de Huawei a également été lancé lors de l'événement. Ce site fournit des détails sur les programmes de licences bilatérales de l'entreprise, allant des combinés mobiles au Wi-Fi et à l'IdO cellulaire.

"La propriété intellectuelle est le grand moteur de la coopération technologique. Elle fait progresser la technologie pour que tout le monde puisse en profiter", a déclaré Randall R. Rader, ancien juge en chef à la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral.

Pour en savoir plus sur les programmes de licence et les tarifs de Huawei, visitez le site internet officiel de Huawei : https://www.huawei.com/en/ipr

Lecture : Forum sur le thème "Atteindre des horizons d'innovation : Partager la propriété intellectuelle, stimuler l'innovation" : https://www.huawei.com/en/events/ipr2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2154109/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2154111/image_2.jpg

SOURCE Huawei