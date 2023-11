Huawei annonce les lauréats des prix XMAGE 2023

Les lauréats de cette année ont été sélectionnés parmi plus de 600 000 candidatures reçues entre le 7 avril et le 15 août de la part de participants de près de 100 pays. Après la Chine, les cinq pays ayant le plus grand nombre d'entrées étaient la Malaisie, la Turquie, la Pologne, les Philippines et les Émirats arabes unis. Les modèles de téléphone les plus utilisés étaient HUAWEI P60 Pro, HUAWEI P40 Pro et HUAWEI Mate 40 Pro.

Les trois photographies primées qui ont gagné le cœur des juges

« Dragon Clouds » de Domcar Calinawan Lagto des Philippines, « Airshow » de Piotr Cebula de Pologne et « Fearless Eagle » de Dou Chuanli de Chine ont reçu les Grands Prix. Chaque lauréat recevra 10 000 USD (avant taxes) du fonds de création XMAGE, pour soutenir sa photographie et l'encourager à continuer à utiliser les appareils Huawei à l'avenir.

Commentaire du juge : Ce n'est que lorsqu'un photographe repousse les limites conventionnelles que nous pouvons voir des scènes sur le point de disparaître, inhabituelles ou difficiles à voir. Chen Xiaobo, 9e vice-président de la China Photographers Association

Commentaire du juge : L'image pose plus de questions qu'elle n'en répond, donc elle stimule l'imagination du spectateur. L'avion va-t-il atterrir en toute sécurité ou s'écraser? Où va-t-il? Qui est l'homme qui se dessine au premier plan? Cette photo donne l'impression d'une histoire qui se déroule et de mouvements qui invitent le spectateur à combler les vides. La photographe de portraits australienne Jessica Hromas

Commentaire du juge : En plus de ce qui est à l'extérieur, il est encore plus important de trouver l'intérieur des sujets, leur personnalité ou leurs émotions à ce moment. Nous avons vu de nombreux aigles dans des peintures, des photographies et des vidéos, mais je me souviendrai toujours de celui-ci, qui capte l'âme véritable de l'aigle. Sous ses plumes dodues et épaisses se cachent des yeux perçants et intimidants. Photographe de mode chinois Pei Tongtong

De nouvelles catégories qui inspirent une créativité spectaculaire

Le concours de cette année comprenait une gamme de catégories, dont la marche de nuit, le portrait, l'art et la mode, le plein air, Hello Life, le scénarimage, l'action et le récit. De nouvelles catégories ont été ajoutées pour aider les participants à libérer leur créativité et à présenter leurs points de vue uniques.

Les 17 lauréats pour le meilleur résultat dans leur catégorie et les 34 finalistes ont été sélectionnés dans chaque catégorie et recevront chacun 1500 USD et 1000 USD, gracieuseté du fonds de création XMAGE.

Les prix XMAGE mettent en valeur les capacités d'imagerie professionnelle de XMAGE

Les prix HUAWEI XMAGE montrent comment la marque XMAGE a inspiré la créativité des utilisateurs lorsqu'ils utilisent des appareils mobiles. Huawei considère l'imagerie mobile comme une lentille puissante pour observer et saisir les moments précieux de la vie, et comme un outil pour des idées visuelles stimulantes. Notre mission est de permettre aux utilisateurs de libérer leur créativité et de continuer à repousser les limites de l'imagerie mobile.

Les prix HUAWEI XMAGE ont fait beaucoup de chemin depuis leur lancement en 2017. Non seulement le concours a-t-il incité de nombreuses personnes à prendre de magnifiques photographies avec leur téléphone mobile, mais il est aussi devenu une plateforme de démonstrations de merveilleuses créations qui donnent aux gens un aperçu sur le regard que les photographes portent sur le monde et la vie quotidienne. Aujourd'hui, les prix XMAGE sont devenus un événement mondial de premier plan dans le domaine de la photographie, suscitant une vague d'enthousiasme chez les gens pour exprimer leurs émotions, insuffler de la confiance et libérer « le pouvoir de l'image » grâce à la photographie mobile.

Pour obtenir la liste complète des lauréats, veuillez consulter notre site Web officiel :

https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265499/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265500/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265501/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265502/image_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265503/image_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2265504/image_6.jpg

SOURCE HUAWEI

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]