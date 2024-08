Huawei annonce le tout nouveau système TruSense de HUAWEI qui alimentera les prochains appareils portables

Huawei a fait son entrée dans le domaine des appareils portables il y a 11 ans et, à ce jour, l'entreprise a expédié plus de 150 millions d'appareils portables et a conquis plus de 520 millions d'utilisateurs avec son application Huawei Health. Selon IDC, Huawei s'est classée au premier rang mondial pour ce qui est des appareils portable au poignet au premier trimestre de 2024, et a été la principale marque d'appareils portables sur le marché chinois pendant cinq années consécutives.

« TruSense d'HUAWEI est une percée majeure pour nous dans la technologie des capteurs pour le domaine de la santé et du conditionnement physique qui nous maintiendra à l'avant-garde du développement technologique dans ce domaine. Ces progrès en matière de santé numérique aideront les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain », a déclaré Rico Zhang, président de la gamme de produits de santé et de dispositifs portables intelligents de Huawei, lors d'une allocution à l'événement de lancement de HUAWEI TruSense.

Les consommateurs du monde entier sont plus soucieux de leur santé que jamais, ce qui a créé une demande pour des capacités de suivi pratiques, complètes et précises. La réponse de Huawei à cette demande est un système qui intègre toutes les récentes avancées de l'entreprise en matière de surveillance des signes vitaux - le système TruSense de HUAWEI, un nouveau paradigme numérique de santé et de conditionnement physique qui est défini par six caractéristiques clés : précision, intégralité, vitesse, flexibilité, ouverture, et itération.

Pour assurer la précision à long terme de sa surveillance continue des signes vitaux, et pour obtenir des résultats plus rapidement, Huawei a investi massivement dans la recherche en optique, en électricité et en science des matériaux, dans le but de surmonter les défis que représentent les différents teints, la taille des poignets et les conditions météorologiques pour différents capteurs. Grâce aux innovations de Huawei, la précision des indicateurs de base comme la fréquence cardiaque, la SpO2 et la tension artérielle a été certifiée par des organismes de l'industrie faisant autorité.

TruSense d'HUAWEI mesure plus de 60 indicateurs de santé et de condition physique, couvrant six des principaux systèmes du corps, et comprend également une composante de bien-être émotionnel. Les capteurs surveillent la fréquence cardiaque et recueillent les données du système nerveux autonome de l'utilisateur. Ces données sont intégrées à un algorithme qui produit une évaluation du bien-être émotionnel et des niveaux de stress de l'utilisateur, afin de l'aider à profiter des avantages d'un corps sain dans un esprit sain.

La flexibilité, l'ouverture et l'itération continue du système TruSense de HUAWEI permettent à des partenaires de tous les coins du monde et de toutes les parties de l'écosystème de la santé numérique de participer à façonner l'avenir des technologies de la santé et du conditionnement physique. Dans ce domaine, Huawei a collaboré avec plus de 150 partenaires dans le cadre de recherches pionnières dans des domaines allant des soins de santé à distance à la gestion de la santé familiale.

Au cours des prochaines années, Huawei s'efforcera de rester à la fine pointe de la science de la santé et du conditionnement physique et d'enrichir la vie des utilisateurs avec encore plus d'innovations. Les premiers produits alimentés par HUAWEI TruSense seront en vente en septembre - restez à l'affût pour en savoir plus!

