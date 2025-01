Huawei amorce une nouvelle ère d’excellence dans le domaine des produits pliables lors de l’événement de lancement « Unfold the Classic » à Dubaï.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 janvier 2025 /CNW/ - Huawei Consumer Business Group a dévoilé plusieurs produits très attendus qui inaugurent une nouvelle ère d'excellence dans le domaine des produits pliables, dans le cadre du lancement de produit phare « Unfold the Classic » de HUAWEI qui a eu lieu le 12 décembre à Dubaï.

Parmi les récentes innovations de la marque, mentionnons les séries HUAWEI Mate X6, HUAWEI nova 13, HUAWEI FreeBuds Pro 4, HUAWEI FreeClip Rose Gold et HUAWEI MatePad 11.5. Cette gamme complète de produits représente une nouvelle ère d'innovation phare, mettant en valeur l'engagement de Huawei envers les progrès continus et l'amélioration de l'engagement des consommateurs.

HUAWEI MATE X6 : Débuts fracassant à l'échelle mondiale

La tête d'affiche de l'événement de lancement de produit phare de HUAWEI est le HUAWEI Mate X, la prochaine génération de produits pliables de la gamme Mate de l'entreprise. Un téléphone intelligent complet et à la fine pointe qui apporte des améliorations importantes à l'affichage, à la caméra, à la durabilité, à l'expérience utilisateur et plus encore.

La forme orbitale rappelant l'ère spatiale qui entoure la caméra du HUAWEI Mate X6 s'inspire des orbites planétaires, symbolisant les possibilités infinies du futur. L'édition exclusive de couleur gris nébuleux tire son nom de sa texture, lisse au toucher, et conçue au moyen de la topographie micro-nano 3D à l'aide d'un matériau novateur appelé fibre végétalienne. Le HUAWEI Mate X6 est également disponible en rouge et noir nébuleux.

Une architecture distribuée innovante permet de faire un grand pas en avant en matière de réseau, de refroidissement et de durabilité du HUAWEI Mate X6.

Le système de caméra exceptionnel comprend une nouvelle caméra Ultra Chroma avec 1,50 million de canaux spectraux, une caméra Ultra Aperture de 50 Mpx qui prend en charge une ouverture physique de taille 10, une caméra ultra-grand-angle de 40 Mpx et une microcaméra à téléobjectif de 48 Mpx, favorisant une technologie de photographie pliable révolutionnaire.

Le HUAWEI Mate X6 présente Live Multi-task, une nouvelle façon d'effectuer plusieurs tâches efficacement. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent exécuter trois applications simultanément avec l'écran déplié pour obtenir une vue élargie.

Gala HUAWEI XMAGE à Dubaï : A Heartwarming World

Présentée à compter du 9 mai 2024 à Dubaï, après des arrêts à Kuala Lumpur, à Mexico, à Hong Kong, à Shanghai, à Shenzhen et à Istanbul, l'édition de Dubaï du Gala HUAWEI XMAGE a conclu la tournée mondiale des événements HUAWEI XMAGE en 2024. On y a présenté les œuvres gagnantes extraordinaires de cette année, qui inspirent les consommateurs à utiliser les produits novateurs de HUAWEI pour créer, saisir l'essence et repousser les limites..

