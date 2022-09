-- Définition du système indicateur de puissance de stockage de données

BANGKOK, 21 septembre 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, lors de HUAWEI CONNECT 2022, l'entreprise a publié son livre blanc intitulé Puissance de stockage de données - pierre angulaire numérique du développement de haute qualité (Data Storage Power - The Digital Cornerstone of High-Quality Development). Examinant le développement de l'industrie du stockage, le livre blanc définit des indicateurs quantitatifs pour mesurer la puissance de stockage de données et analyse le paysage actuel du stockage de données dans différentes régions du monde. Il vise à aider les gouvernements et les entreprises à mieux évaluer, concevoir et mettre en place des puissances de stockage de données.

Gu Xuejun, Vice President of Huawei IT Product Line

Gu Xuejun, vice-président de la ligne de produits informatiques de Huawei, a déclaré : « La puissance de stockage de données est actuellement mesurée par la capacité. Cependant, avec le développement rapide de l'industrie et l'émergence de nouveaux services de données diversifiés tels que l'IA et les mégadonnées, la capacité à elle seule ne suffit pas pour mesurer le développement et la construction futurs des systèmes de stockage. Nous avons besoin d'un système de définition et d'évaluation plus scientifique pour mesurer efficacement la puissance de stockage de données. »

Le monde intelligent propulse une croissance explosive des données dans toutes les industries, alors que la transformation numérique de ces industries nécessite de fortes puissances de stockage de données. Le livre blanc explique le concept de puissance de stockage de données, ainsi que de fournir :

1. Un concept et une connotation de la puissance de stockage de données. La puissance de stockage de données est un concept global qui inclut la capacité de stockage (la clé), la performance, la fiabilité et l'écologie.

2. Recherche quantitative de la valeur du stockage de données. Les calculs de Huawei montrent qu'un investissement de 1 dollar américain dans le stockage de données contribue à une valeur directe de 5 dollars américains, une valeur indirecte de 8 dollars américains et une valeur induite de 30 à 40 dollars américains.

3. Un système d'indicateurs qui évalue la puissance de stockage de données d'une zone ou d'un centre de données. Ce système comprend 35 indicateurs à trois niveaux répartis dans quatre domaines -- l'ampleur, l'efficacité, le travail de base et l'avancement -- en fonction des caractéristiques des pays et des entreprises.

4. Une évaluation de la puissance de stockage dans 20 pays et régions. Le livre blanc analyse pourquoi certains pays sont en tête du classement de la puissance de stockage de données et comment ceux qui sont moins bien classés peuvent rattraper leur retard. Il fournit également des suggestions de politiques pour améliorer la puissance de stockage de données.

Gu a déclaré : « Je considère ce livre blanc comme une exploration significative qui suscitera plus d'intérêt pour la promotion du développement de l'industrie du stockage de données. Ce n'est que lorsque les données sont bien stockées, rapidement calculées et transmises de manière stable par l'intermédiaire des réseaux que l'infrastructure numérique peut libérer la valeur des données et mieux promouvoir un développement économique et social de haute qualité. »

Pour lire le livre blanc, veuillez cliquer sur ici.

