SHANGHAI, 30 juin 2023 /CNW/ - Au salon CMM Shanghai 2023, Huawei a lancé les innovations de la 5GigaGreen pour les communications sans fil afin de promouvoir un rendement de réseau et des économies d'énergie sans précédent auprès des exploitants mondiaux.

Gan Bin de Huawei prononce un discours (PRNewsfoto/Huawei)

Gan Bin, vice-président et chef du marketing de la gamme de produits Huawei Wireless Network, a déclaré que le rendement et l'économie d'énergie supérieurs offerts par l'entreprise sont les forces motrices de l'innovation sans fil de Huawei. En adhérant à la philosophie de la 5GigaGreen, Huawei continue d'innover dans les domaines de la bande ultralarge, des multiantennes et de la capacité passive optimisée, ainsi que dans l'équipement et le réseau « 0 bit 0 watt » pour faire passer la 5G à un niveau d'excellence supérieur.

La bande ultralarge est le meilleur choix pour réduire la consommation d'énergie d'un réseau multibande

La solution à bande ultralarge de Huawei combine plusieurs bandes en une seule pour réduire la consommation d'énergie. Elle s'applique à toutes les bandes et à tous les scénarios.

Grâce aux innovations en matière de RF à bande ultralarge et d'algorithme d'amplificateur de puissance, Huawei a pu lancer l'O-RAN 4T4R FDD à triple bande, avec la plus faible consommation d'énergie de l'industrie. Cette technologie soutient le déploiement simplifié de toutes les technologies d'accès radio (RAT) sur toutes les bandes de fréquences et offre un gain de consommation d'énergie de plus de 20 % par rapport à la moyenne de l'industrie. En Europe, après la mise à niveau d'un site de quatre à six bandes, sa consommation d'énergie peut être réduite de 30 %. Les réseaux d'accès radioélectrique ouvert (O-RAN) 4T4R à bande ultralarge sont déjà utilisés à des fins commerciales à grande échelle dans le monde entier, avec plus de 100 000 unités expédiées.

Huawei a également étendu la technologie à bande ultralarge de FDD à TDD. La MetaAAU de 800 MHz, la plus grande bande passante de l'industrie, couvre toute la bande C et réduit la consommation d'énergie de 20 % par rapport à deux modules distincts de 400 MHz.

La bande ultralarge a également été étendue des stations de base macro aux micro-ondes et aux DIS. Dans la micro-onde, la nouvelle technologie ODU 2T permet l'agrégation d'un plus grand nombre d'exploitants pour offrir une bande passante de 800 MHz, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 50 % par rapport à la moyenne de l'industrie. De plus, le LampSite à bande ultralarge permet une bande passante de 2 GHz, réduisant la consommation d'énergie de l'ensemble du site de 40 %.

La technologie multiantennes est optimale pour améliorer l'efficacité énergétique des bits

Soutenue par des technologies multi-antennes et à large bande passante, les macrocellules MIMO massives TDD de Huawei améliore l'efficacité énergétique du bit de 20 fois par rapport au 4T4R. Dans les zones très fréquentées des réseaux commerciaux du Moyen-Orient, les macrocellules MIMO massives TDD 64T64R ont réalisé un léger gain d'efficacité énergétique de plus de 10 fois en utilisant la technologie d'appariement multicouche. À l'avenir, le volume de trafic continuera d'augmenter et d'autres couches seront configurées pour augmenter jusqu'à 20 fois l'efficacité énergétique du bit.

Huawei est également le leader de l'industrie dans le domaine de la technologie FDD multi-antennes. En Europe, la solution FDD 8T8R, avec son algorithme intelligent à formation de faisceaux, a réalisé un gain d'efficacité énergétique en bits de 1,5 fois par rapport à la solution 4T4R traditionnelle. Les macrocellules MIMO massives FDD, qui constituent la seule solution de l'industrie à grande échelle, a permis de multiplier par trois l'efficacité énergétique. Grâce à l'amélioration de la version 18 du 3GPP et au-delà, il sera possible d'augmenter l'efficacité énergétique de 4 à 6 fois.

Maximiser les capacités passives et explorer de nouveaux horizons pour réduire la consommation d'énergie

L'alimentation par injection directe de signal (SDIF) est la technologie d'antenne avancée unique de Huawei. Elle atteint le zéro câble et réduit la perte de 1,5 dB. Elle travaille avec Meta Lens pour concentrer l'énergie du faisceau afin d'accroître l'efficacité de la RF des antennes, en améliorant l'efficacité énergétique de 25 %. Huawei a livré plus de 250 000 antennes vertes pour les réseaux commerciaux mondiaux.

De plus, Huawei continue d'innover dans le domaine des macrocellules MIMO massives TDD. La solution unique MetaAAU de l'industrie introduit une technologie de batterie d'antennes extrêmement grande (ELAA). En Europe, par rapport aux AAU traditionnelles, la solution MetaAAU a réduit la consommation d'énergie de 33 %, tout en fournissant la même couverture, grâce aux innovations dans les algorithmes, les architectures, les logiciels et le matériel. Les MetaAU ont déjà fait leur entrée sur le marché mondial, avec plus de 100 000 unités expédiées.

« 0 bit 0 watt » : un nouveau point de repère pour les économies d'énergie sur l'équipement

En se basant sur une conception matérielle et logicielle avancée, Huawei a atteint la première dormance super profonde de l'industrie avec un taux d'arrêt de 99 %, coupant la puissance de fonctionnement de l'équipement à moins de 5 W. Avec l'algorithme innovant de veille sur demande, l'équipement peut s'activer à tout moment pour garantir l'expérience de l'utilisateur.

Huawei est également la première entreprise de l'industrie à parvenir à l'arrêt du transporteur et du canal mesuré en millisecondes grâce à des innovations conjointes avec des modules numériques et modules de RF. Cette capacité se traduit par une économie d'énergie supplémentaire de 10 % par rapport à l'arrêt de quelques minutes observé couramment dans l'industrie.

L'information assure le « 0 Bit 0 Watt » à l'échelle du réseau

Sur un seul réseau, le volume du trafic, les caractéristiques d'économie d'énergie, l'efficacité énergétique de la bande et de l'équipement et la couverture de chaque bande varient d'un site à l'autre. Huawei iPowerStar met en œuvre une stratégie intelligente d'économie d'énergie basée sur les caractéristiques du trafic, les caractéristiques d'économie d'énergie, les réseaux d'efficacité énergétique et les réseaux d'expérience en direct. Cela maximise l'efficacité énergétique des réseaux multibande en appliquant une stratégie optimale pour chaque site à chaque fois.

Pendant le congé du jour de mai au Hebei, en Chine, iPowerStar a réduit sa consommation d'énergie de 19 % alors que le volume du trafic augmentait de 19 %. Dans l'ensemble, l'efficacité énergétique du réseau a augmenté de 45 %.

À la fin de son discours, Gan Bin a déclaré que Huawei continuera d'investir dans l'innovation de la 5GigaGreen et de travailler avec les partenaires de l'industrie pour faire passer la 5G au niveau supérieur.

Le salon MWC Shanghai 2023 se déroule du 28 au 30 juin à Shanghai, en Chine. Huawei présente ses produits et solutions aux kiosques E10 et E50 du hall N1 du Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). En collaboration avec des exploitants mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets comme l'accélération de la prospérité de la 5G, la progression vers l'ère de la 5.5G et la transformation numérique intelligente. La 5.5G crée une nouvelle valeur commerciale dans des domaines comme l'Internet des personnes (IdP), l'Internet des objets (IdO) et l'Internet des véhicules (IdV), en soutenant d'innombrables industries dans leur cheminement vers un monde intelligent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144163/Gan_Bin_Huawei_delivering_a_keynote_speech.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]