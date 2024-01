Plus de cinq millions de parents dans le monde entier font confiance à MiYOSMART pour leurs enfants depuis 2018

MISSISSAUGA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - HOYA Vision Care, un leader de l'industrie engagé dans le développement de solutions innovantes de lentilles MiYOSMART® pour faire face au problème croissant de la progression de la myopie chez les enfants, a annoncé aujourd'hui une campagne de sensibilisation publique à la myopie pour faire prendre conscience des impacts à court et à long terme de la progression de la myopie chez les enfants.

Dans le but de mieux impliquer les professionnels de la vue canadiens, HOYA organisera un webinaire sur demande début 2024, offrant aux optométristes l'opportunité d'entendre des voix de premier plan sur la gestion de la myopie, les meilleures pratiques de traitement et des informations pratiques sur la mise en place de cliniques pour traiter efficacement la myopie chez les enfants. En plus de participer à des salons professionnels de l'industrie, HOYA intensifiera son soutien aux nouveaux opticiens et aux diplômés dans le domaine de l'optométrie tout au long de l'année.

De plus, en 2024, HOYA Canada renforcera son leadership en offrant la gamme la plus complète pour soutenir la vision de chaque enfant. S'appuyant sur les succès de ses lancements de ses lentilles photochromiques MiYOSMART Chameleon et de ses lentilles polarisées Sunbird en 2023, HOYA étendra la disponibilité de MiYOSMART et proposera de nouvelles solutions innovantes pour mieux répondre aux besoins des soins oculaires des enfants.

« À mesure que la gestion de la myopie devient plus courante et que nous voyons de plus en plus d'options de traitement arriver sur le marché, il devient plus important que jamais pour les optométristes d'être avisés et de rechercher des preuves solides lors du choix des bons traitements pour leurs patients », a déclaré Kim Kochendorfer, responsable des affaires professionnelles chez HOYA Vision Care Canada.

« La période de temps que nous avons pour avoir le plus d'impact sur la progression de la myopie d'un enfant est très étroite », a déclaré Debbie Jones, professeure clinique à l'École d'optométrie et de sciences de la vision et scientifique clinique principale à l'Université de Waterloo, spécialisée en optométrie pédiatrique. « C'est pourquoi nous devons traiter tôt avec des traitements ayant des preuves solides. »

À travers le Canada et dans le monde entier, HOYA Vision Care s'engage à la gestion de la myopie fondée sur des preuves et s'efforce de porter cette approche au niveau suivant en habilitant les professionnels des soins oculaires dans leurs pratiques cliniques. Sa nouvelle campagne "Confidence Through Evidence" vise à éduquer les optométristes sur l'importance de preuves robustes dans la myopie infantile et à attirer l'attention sur les 25+ publications scientifiques soutenant MiYOSMART comme le moyen principal de gérer la myopie en toute confiance dans leur pratique clinique quotidienne.

Plus récemment, l'équipe mondiale des affaires médicales de HOYA Vision Care a lancé une étude observationnelle de 3 ans au Royaume-Uni pour étendre les avantages de MiYOSMART aux enfants européens atteints de myopie. L'étude a atteint son premier anniversaire plus tôt cette année, et les résultats ont été présentés lors de la conférence de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) à La Nouvelle-Orléans, Louisiane. Les résultats préliminaires de l'étude ont démontré une efficacité similaire des lentilles de lunettes MiYOSMART chez les enfants caucasiens par rapport aux enfants asiatiques, en particulier chez les enfants de 8 à 13 ans. La plupart des enfants étaient sans symptômes en une semaine, montrant une grande tolérabilité et acceptation.

L'efficacité des lentilles de lunettes MiYOSMART, prouvée par un large éventail de preuves, a entraîné l'achat de plus de 5 millions de lentilles de lunettes MiYOSMART par des parents du monde entier entre son lancement en 2018 et août 2023. Avec des preuves cliniques s'étendant désormais à l'Europe, HOYA Vision Care continuera de contribuer à lutter contre le problème croissant de la myopie dans le monde.

*Les lentilles de lunettes MiYOSMART n'ont pas été approuvées pour une utilisation dans la gestion de la myopie dans tous les pays, y compris aux États-Unis, et ne sont actuellement pas disponibles à la vente dans tous les pays, y compris aux États-Unis.

À propos de HOYA Vision Care

En tant que leader mondial de la technologie optique, HOYA Vision Care est dédiée à fournir des solutions innovantes de soins de la vision pour chaque étape de la vie d'un patient. Partenaire indéfectible des professionnels des soins oculaires du monde entier, elle se situe à la pointe de l'excellence optique. Avec une présence mondiale, comprenant 43 laboratoires et une équipe croissante de 20 000 employés, HOYA Vision Care offre des lentilles innovantes et d'autres solutions de soins de la vision à des millions de personnes dans 110 pays. Pour plus d'informations ou pour entrer en contact, visitez www.hoyavision.ca.

Références:

1 Étude observationnelle de 2 ans sur les lentilles de contrôle de la myopie MiYOSMART chez les enfants au Royaume-Uni : résultats de 1 an (2023)

2 Les lentilles de lunettes avec segments multiples incorporant le défocalisation (DIMS) ralentissent la progression de la myopie : essai clinique randomisé de 2 ans (2020)

3 Basé sur le nombre de lentilles de lunettes MiYOSMART vendues selon les données de vente de HOYA enregistrées jusqu'à août 2023.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1513042/4509462/HOYA_Logo.jpg

SOURCE HOYA Vision Care, Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Kim Kochendorfer, HOYA Vision Care, Canada, Courriel: [email protected]