Howard Eng est nommé chef de la direction de l'année lors de l'édition 2019 des Ontario Business Achievement Awards

M. Eng est un homme doté d'une clairvoyance et d'une vision exemplaires. Appuyé par son équipe de direction, il a permis à la GTAA et à l'ensemble de la communauté de profiter grandement de ses années aux commandes de l'aéroport, a déclaré Doug Allingham, président du conseil, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Cette marque de reconnaissance n'est qu'un autre exemple de la grande influence exercée par M Eng, qui va au-delà des murs de l'aéroport. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais féliciter M. Eng d'avoir remporté ce prestigieux prix.

M. Eng prendra sa retraite au cours du premier trimestre de 2020 à la suite d'une carrière mémorable dont le point culminant est la direction de Toronto Pearson pendant une période de huit ans au cours de laquelle nous avons connu une croissance sans précédent.

Sous la direction de M. Eng, Toronto Pearson a connu une croissance, offert des services aux passagers et enregistré une viabilité financière sans précédent. Depuis qu'il a accepté le poste de chef de la direction en 2012, Toronto Pearson a connu une croissance de trafic totale de 15 millions de passagers. Aujourd'hui, Toronto Pearson est reconnu par le Conseil international des aéroports comme le meilleur des aéroports de grande taille en Amérique du Nord en ce qui concerne l'expérience des passagers. Toronto Pearson est aussi devenu une plaque tournante internationale majeure, et a rejoint les rangs des 30 principaux aéroports internationaux à l'échelle mondiale selon le nombre de passagers. De plus, il s'est classé au sixième rang des aéroports assurant le plus de liaisons au monde selon « l'indice 2019 des plaques tournantes majeures » publié par l'Official Aviation Guide. Cela signifie que les passagers peuvent compter sur Pearson pour obtenir un accès mondial aux marchés, aux déplacements et au commerce, grâce à ses vols réguliers directs assurant la liaison vers environ trois quarts des marchés mondiaux.

Par ailleurs, la vision de M. Eng d'une région mieux desservie à l'échelle locale et dans le monde a fait en sorte d'améliorer la collaboration entre les aéroports dans le sud de l'Ontario dans le but de gérer la demande projetée de services aériens. M. Eng est également reconnu pour ses efforts visant à relier l'aéroport à la Région du Grand Toronto grâce à un transport en commun plus efficace. Toronto Pearson est également devenu un ardent défenseur du réseau de transport en commun régional dans la région du grand Toronto et de Hamilton, en suscitant de nouvelles discussions au sujet de l'avenir des transports en commun avec sa vision concernant « Union Station West ».

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. La vision de la GTAA est de faire de Toronto Pearson le meilleur aéroport au monde. En vue de cet objectif, la GTAA vise à assurer la protection et la sécurité des passagers et des employés de l'aéroport, à optimiser l'expérience des passagers et à soutenir la réussite de ses partenaires aériens. Toronto Pearson a desservi plus de 49,5 millions de passagers en 2018, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé au Canada. Avec 163 liaisons internationales, Toronto Pearson est également l'aéroport nord-américain qui assure le plus de liaisons à travers le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez suivre Toronto Pearson sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA | media.relations@gtaa.com | (416) 776-3709

Related Links

www.gtaa.com