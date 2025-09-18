« L'un des documentaires les plus convaincants jamais produits au Canada. »

-- Cinema Canada

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Hot Docs, Unifor, le Ageless Film Festival et l'Office national du film du Canada sont fiers de présenter une projection spéciale à l'occasion du 40e anniversaire du film canadien novateur La dernière offre le dimanche 5 octobre 2025 au Hot Docs Ted Rogers Cinema à Toronto.

Réalisé par Sturla Gunnarsson et écrit par Robert Collison, le documentaire La dernière offre est une chronique cinématographique captivante relatant les négociations contractuelles de 1984 entre les Travailleurs canadiens de l'automobile qui immortalise la naissance du syndicat des TCA.

La dernière offre (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Largement salué comme étant le plus important documentaire syndical produit à ce jour, ce film demeure étonnamment actuel dans le contexte de la guerre commerciale en cours.

Filmé d'un point de vue audacieux criant de vérité et monté avec une grande précision dramatique, La dernière offre plonge le public dans le monde de la politique syndicale et ses jeux de coulisses où les enjeux sont énormes.

Cette projection pour le 40e anniversaire du film est une excellente occasion de revoir ce film sur grand écran et de réfléchir à son héritage avec un auditoire composé de gens d'une nouvelle génération.

"« La dernière offre immortalise un moment significatif et décisif de l'histoire du mouvement syndical canadien.

Ces dirigeants syndicaux, en résistant avec courage ainsi qu'en luttant pour défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs canadiens et la souveraineté du pays, ont changé pour toujours le mouvement syndical dans notre pays.

Alors que nous devons encore aujourd'hui faire face aux menaces des États-Unis envers nos emplois et notre économie, ce film est un rappel inspirant qui nous montre que notre syndicat doit fournir le leadership dont tout le monde a besoin dans le contexte actuel », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor.

La projection commencera par une allocution d'ouverture de Piers Handling, Officier de l'Ordre du Canada, et sera suivie d'un panel de discussion sur la souveraineté canadienne dans le contexte actuel marquée par les guerres commerciales. Animé par Arden Ryshpan, le panel de discussion sera composé de la présidente nationale d'Unifor Lana Payne et du cinéaste Sturla Gunnarsson.

Détails de l'événement :

Quoi : Projection pour le 40 e anniversaire du film La dernière offre

anniversaire du film Quand : Dimanche 5 octobre 2025 à 14 h 30

Où : Cinéma HotDocs Ted Rogers, 506 Bloor Street West, Toronto

* Entrée gratuite

Réservation des billets : https://hotdocs.ca/whats-on/films/the-final-offer

BIOGRAPHIES

Piers Handling est l'ancien directeur et chef de la direction du Festival international du film de Toronto, un poste qu'il a occupé pendant 25 ans, en plus de diriger la création du centre TIFF Lightbox.

Officier de l'Ordre du Canada et Officier des Arts et des Lettres, il a publié de nombreux ouvrages sur le cinéma canadien, enseigné à l'Université Carleton et à l'Université Queen's et fait partie du jury de plusieurs grands festivals du film internationaux. Il travaille actuellement à la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire mondiale des festivals du film.

Arden R. Ryshpan est une chef de file et vétérante dans le domaine culturel ainsi qu'une grande militante syndicale qui a occupé des postes de direction au sein de l'ACTRA, de l'Office national du film du Canada et de la Guilde canadienne des réalisateurs.

En 2007, elle a accepté de se joindre à l'association Canadian Actors' Equity à titre de directrice principale, un poste où elle a dirigé pendant 18 ans les efforts de lobbying de l'association et de défense des intérêts des artistes canadiens de la scène, notamment en agissant en tant que négociatrice principale pour 78 conventions collectives nationales. Au moment de son départ à la retraite en 2025, elle était la personne ayant eu le plus long mandat à la tête de la Canadian Actor's Equity Association.

Lana Payne est la première femme élue à titre de présidente nationale d'Unifor. Elle est aux premières lignes dans la lutte visant à protéger les emplois au Canada dans le contexte actuel marqué par la guerre commerciale avec les États-Unis. Elle tient tête aux patrons des géants du monde des affaires et fait entendre la voix des travailleuses et travailleurs au Conseil du premier ministre sur les relations canado-américaines.

Mme Payne a mis à profit la puissance du syndicat pour obtenir l'adoption d'une loi anti-briseurs de grève et elle arpente les lignes de piquetage aux côtés des travailleuses et travailleurs en faisant pression pour des salaires équitables, le droit de grève et de meilleures mesures de protection partout au pays.

Sturla Gunnarsson est un cinéaste canadien nommé aux prix Oscar et lauréat d'un prix Emmy dont l'œuvre qui comprend des longs métrages, des drames et des documentaires est reconnue pour sa qualité artistique et sa portée mondiale.

Ses films ont été présentés dans de grands festivals à l'échelle mondiale et ont été reconnus pour leur étoffe cinématographique et leur résonance culturelle. Voici quelques-unes des œuvres qu'il a réalisées : L'offre finale, Gerrie & Louise, Un si long voyage, Beowulf, la légende viking, Monsoon, et Schitt's Creek. Sturla Gunnarsson a été président national de la Guilde canadienne des réalisateurs de 2008 à 2014.

À propos du festival Hot Docs :

Exploité et programmé par Hot Docs, un organisme sans but lucratif dont le mandat consiste à faire progresser et à célébrer l'art du documentaire, le Hot Docs Ted Rogers Cinema est le plus grand cinéma de documentaires au monde.

Édifice historique centenaire situé dans le dynamique quartier torontois The Annex, ce cinéma présente durant toute l'année des films de non-fiction et des récits, documentaires canadiens et internationaux en première, des films de répertoire et des séries de conférences, ainsi que de grands événements comme le festival international canadien du documentaire Hot Docs, le festival du balado Hot Docs et le week-end Curious Minds, en plus d'accueillir quelques-uns des festivals et événements de premier plan de la ville.

Depuis qu'il a repris la gestion du cinéma en 2012, l'organisme Hot Docs a présenté plus de 1 425 films à un auditoire total dépassant 1,3 million de personnes.

En 2016, grâce à un généreux don de 5 millions de dollars de la part de la Fondation Rogers, Hot Docs a été en mesure de faire l'acquisition de l'édifice.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie.

Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

À propos du Ageless International Film Festival

Le Ageless International Film Festival célèbre les films qui transcendent les générations en présentant des œuvres qui inspirent, suscitent la réflexion et interpellent des publics de tous les âges.

En mettant l'accent sur les récits intemporels et novateurs de partout dans le monde racontés au moyen du cinéma, le festival rassemble des voix diverses et des perspectives uniques dans le cadre d'un événement culturel dynamique.

À propos de l'Office national du film du Canada

L'Office national du film du Canada (ONF) est le producteur public national maintes fois primé de documentaires, de films d'animation et d'œuvres interactives. Depuis 1939, l'ONF a produit plus de 14 000 films et remporté plus de 7 000 prix, y compris des prix Academy Awards et des prix Emmys.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec : Personne-ressource du Hot Docs Cinema pour les relations avec les médias : Bill Alexander, Gestionnaire des relations avec les médias, Hot Docs, [email protected]; Personne-ressource d'Unifor pour les relations avec la presse : Kathleen O'Keefe, Directrice nationale du Service des communications, [email protected]; Personne-ressource du festival Ageless : Judy Gladstone, [email protected]