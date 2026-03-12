Les projets complexes nécessitent des équipes bien structurées, des modèles de mise en œuvre appropriés adaptés aux besoins du projet, des cadres de gouvernance robustes et des environnements d'exécution stables : KPMG Canada

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le Canada entre dans une ère déterminante de développement de grands projets qui ont des répercussions importantes sur l'avenir économique du pays, alors que le pays s'efforce d'établir de nouveaux partenariats commerciaux, de développer ses ressources, de renforcer son autonomie et de stimuler la croissance économique, comme l'a souligné Zach Parston, leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable, KPMG Canada.

« Le Canada est sur le point d'entreprendre une série de projets d'édification nationale. Pourtant, les grands projets sont intrinsèquement complexes, impliquant souvent de multiples entrepreneurs, des exigences réglementaires en évolution, des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et des milliards de dollars de capitaux, a-t-il dit. Compte tenu de la pression croissante pour construire maintenant et rapidement, il est essentiel que ces projets complexes soient bien organisés et gérés, avec les bons cadres de gouvernance et les bons contrôles, des plans de responsabilisation et d'exécution clairs. Il ne peut y avoir de marge d'erreur si le Canada doit doubler ses exportations hors des États-Unis au cours de la prochaine décennie et fournir au monde des approvisionnements fiables et stables en énergie et en minéraux, en particulier à un moment où les conflits géopolitiques s'intensifient. Les choses ne sont plus comme d'habitude. »

KPMG Canada, chef de file des services-conseils en grands projets, a récemment mis sur pied le Bureau des grands projets, qui agira à titre d'organisation centralisée et permettra à la société de personnaliser rapidement les équipes afin de répondre aux exigences particulières de chaque projet. Le Bureau des grands projets offre aux clients une équipe multidisciplinaire de grands projets possédant de l'expérience pour le cycle de vie complet du projet, de la planification précoce à l'élaboration d'analyses de rentabilisation en passant par la conception, l'approvisionnement et la construction. L'entreprise compte plus de 280 professionnels de l'infrastructure et des grands projets au Canada, possédant une vaste expérience réelle dans l'ensemble des catégories et des disciplines d'infrastructures et d'actifs industriels, et ayant la capacité de tirer parti de son réseau de cabinets membres à l'échelle mondiale comptant 5 000 professionnels en infrastructure et en projets d'immobilisations.

« Notre nouveau Bureau de gestion de grands projets nous permet de répondre aux besoins émergents de nos clients et de les aider à mettre en place des projets pour réussir. Nos capacités comprennent la gouvernance, le financement, la gestion des risques, les mécanismes de contrôle de projet, la stratégie et la gestion des contrats, la gestion réglementaire stratégique et l'engagement des Autochtones, a déclaré M. Parston. Dans les grands projets, les graines du succès ou de l'échec sont plantées pendant la planification et l'établissement. Lorsque les projets sont mal structurés, que la gouvernance est faible, qu'il n'y a pas de professionnels expérimentés ou que les principales parties clés sont mal alignées, le projet est déjà sur la mauvaise voie. Malheureusement, ce n'est que lorsque des dépassements de coûts et des retards surviennent pendant la construction que ces faux pas précoces révèlent leurs conséquences importantes. »

Le Bureau de gestion de grands projets de KPMG offre du soutien tout au long du cycle de vie du projet :

Établissement et mise en œuvre de programmes pour les cadres Nous aidons à la construction et à la réalisation de grands projets avec un objectif clair, une responsabilisation définie, une gouvernance harmonisée et un parrainage actif des dirigeants dès le premier jour.

Nous aidons à la construction et à la réalisation de grands projets avec un objectif clair, une responsabilisation définie, une gouvernance harmonisée et un parrainage actif des dirigeants dès le premier jour. Augmentation du personnel Nous déployons des professionnels des grands projets expérimentés dans les domaines de la gouvernance, du commerce, des risques, des contrôles et de la mise en œuvre afin de renforcer les capacités internes et d'accélérer la dynamique.

Nous déployons des professionnels des grands projets expérimentés dans les domaines de la gouvernance, du commerce, des risques, des contrôles et de la mise en œuvre afin de renforcer les capacités internes et d'accélérer la dynamique. Services-conseils en matière de mise en œuvre stratégique

Nous fournissons du soutien consultatif au niveau de la direction et du conseil d'administration en offrant une surveillance structurée pour protéger la valeur de l'entreprise et renforcer la confiance à l'égard de la mise en œuvre.

Les équipes du Bureau de gestion de grands projets travaillent avec les organisations pour :

Établir une organisation de projet et des structures de gouvernance efficaces avec des responsabilités et des processus décisionnels clairs

Établir un budget et des calendriers réalistes, appuyés par de solides mécanismes de contrôle des coûts et des calendriers

Renforcer les stratégies d'approvisionnement et la supervision des contrats pour gérer les risques commerciaux

Fournir des rapports et des renseignements clairs aux dirigeants, aux conseils d'administration et aux investisseurs

Stabiliser ou récupérer les projets qui ne sont pas sur la bonne voie, y compris les stratégies de reprise et les réinitialisations de contrôle

KPMG a fourni des services-conseils dans le cadre de plusieurs grands programmes d'infrastructure et d'industrie partout au Canada au cours des dix dernières années, notamment dans les secteurs de l'électricité et des services publics, des ports et des terminaux, des pipelines, du pétrole et du gaz, des mines, des centres de données, des transports et de l'infrastructure sociale.

