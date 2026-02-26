Transformer la mobilisation précoce en partenariats et en projets prêts à être mis en œuvre

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - KPMG Canada animera un webinaire le 4 mars afin de partager des stratégies pratiques destinées aux communautés autochtones et aux acteurs financiers prenant part à de grands projets d'infrastructure.

Comme près de 85 % des chefs d'entreprise interrogés dans le cadre d'un récent sondage de KPMG se sont dits préoccupés par le fait qu'une consultation insuffisante des nations autochtones entraînera des retards et des revers, cette séance portera sur les pratiques exemplaires et des études de cas concrètes illustrant la participation réussie des Autochtones ainsi que des partenariats en matière d'équité.

« Si nous ne mobilisons pas les communautés autochtones en tant que véritables partenaires dans le cadre du développement, les projets stagneront, se retrouveront potentiellement devant les tribunaux ou s'effondreront », a déclaré Catherine Pennington, responsable nationale, Services-conseils aux Autochtones à KPMG Canada.

« Le succès dépend de notre capacité à combler l'écart entre la politique fédérale et la réalité sur le terrain. En accordant la priorité aux partenariats, à une mobilisation précoce significative et au mandat de participation des Autochtones, nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures; nous bâtissons les partenariats durables et la stabilité à long terme nécessaires pour assurer notre souveraineté économique. »

QUOI : Webinaire Bâtir le Canada : Grands projets du Canada - Participation des Autochtones et financement QUAND : Mercredi 4 mars De 12 h à 13 h HNE OÙ : En ligne - inscrivez-vous ici QUI : Zach Parston, leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable



Catherine Pennington, responsable nationale, Services-conseils aux Autochtones, Infrastructure, projets d'immobilisations et développement durable



Andras Vlaszak, directeur principal et responsable, Services d'infrastructure, de projets d'immobilisations et de développement durable



Cynthia Balla, responsable, Services aux Autochtones de l'Alberta, Infrastructure, projets d'immobilisations et développement durable

Comptant parmi les meilleurs professionnels de leur domaine, les membres de l'équipe des infrastructures de KPMG aident les clients à réaliser de grands projets d'immobilisations en les faisant profiter de leur expérience concrète dans toutes les catégories d'actifs et au-delà des frontières. Qu'il s'agisse d'économie et de politiques, de gouvernance de projet ou de durabilité et de résilience, KPMG crée des équipes multidisciplinaires sur mesure pour répondre aux exigences particulières de chaque mandat. Des réseaux numériques et de transport à l'infrastructure énergétique et sociale, KPMG Canada travaille côte à côte avec ses clients pour assurer des résultats positifs et une valeur à long terme dans un paysage en évolution rapide.

Ce webinaire est le deuxième de la série Bâtir le Canada de KPMG. La première séance a permis d'expliquer comment le projet de loi C-5 simplifie les approbations pour faire passer les projets de construction nationale de l'ambition à l'exécution. Un enregistrement est disponible ici. La troisième séance, qui aura lieu le 13 mai 2026, portera sur les exigences réglementaires et les stratégies qui permettront de réussir. Inscrivez-vous ici.

