Horaires chamboulés pour une centaine d'employés du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le syndicat qui représente près de 5000 membres de la catégorie 2 au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal déplore une modification unilatérale des horaires d'une centaine d'employés. En date du 29 janvier, l'employeur a décalé de 30 minutes la fin du quart de travail du personnel de l'hygiène, de la salubrité et des buanderies du Centre hospitalier de St. Mary et du Centre de soins prolongés Grace Dart.

Ce changement cause des maux de tête à bon nombre d'employés qui occupent un deuxième travail ou doivent aller chercher leurs enfants en finissant de travailler.

« C'est à se demander si ce changement draconien d'horaires ne cache d'autres changements encore plus alarmants. En tout cas, il est extrêmement dommage qu'en contexte de pénurie de personnel, la direction du CIUSSS prenne de telles décisions sans consulter adéquatement les travailleuses et travailleurs et sans discussions avec le syndicat. Si on veut venir à bout de cette pénurie, il faut prendre en compte les contraintes du personnel et trouver des solutions en partenariat », de commenter Fanny Demontigny, présidente de la section locale 2881 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Malheureusement, cet incident est représentatif du peu voire de l'absence de collaboration de l'employeur à l'endroit du syndicat. Il y a tellement de problèmes à régler dans l'établissement qu'on ne peut pas se permettre de si mauvaises relations de travail », d'ajouter Fanny Demontigny, présidente du SCFP 2881.

