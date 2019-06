Horaire maintenant disponible - Audience publique sur le projet de pôle logistique de Milton

OTTAWA, le 13 juin 2019 /CNW/ - L'horaire mis à jour des présentations de l'audience publique pour le projet de pôle logistique de Milton (le projet) est maintenant disponible. L'audience débutera à 9 h 30 le mercredi 19 juin 2019 à Milton, en Ontario.

L'horaire est publié sur le Registre canadien d'évaluation environnementale à l'adresse suivante : https://ceaa.gc.ca/050/documents/p80100/129973E.pdf.

L'audience aura lieu pendant une période d'un mois et toutes les séances se tiendront au Holiday Inn Express & Suites situé au 2750, High Point Drive à Milton. Si, au cours de l'audience, des modifications sont apportées à l'horaire, les participants seront informés de la mise à jour.

La commission d'examen mise en place pour le processus conjoint d'examen du projet de pôle logistique de Milton sera présente à chacune des séances d'audience pour entendre les présentations et poser des questions. L'audience publique vise à recueillir des renseignements supplémentaires sur tous les sujets liés à la construction et à l'exploitation proposées d'un pôle logistique, conçu pour transférer des conteneurs entre camions et wagons. Le projet sera situé à Milton, en Ontario, sur 400 acres de terrain appartenant au Canadien National, et comprendra une gare de triage comportant plus de 20 km de voies.

L'audience publique est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent y assister en personne ou par diffusion Web en direct à l'adresse suivante : https://freeman.streamme.ca/ceaa-miltonlogistics. Les médias sont également invités à assister en tant qu'observateurs et n'ont pas besoin de s'inscrire à l'avance.

Tous les documents liés au processus conjoint du projet de pôle logistique de Milton sont disponibles sur le Registre canadien d'évaluation environnementale à l'adresse suivante : https://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80100?&culture=fr-CA.

Les questions concernant l'audience publique ou le processus conjoint pour le projet peuvent être adressées au secrétariat du pôle logistique de Milton. Pour recevoir les mises à jour relatives au projet et être ajouté à la liste de distribution par courriel, veuillez communiquer avec le secrétariat au 613-699-6778 ou au MiltonHubPanel@ceaa.gc.ca.

Renseignements: Secrétariat de la commission d'examen du projet de pôle logistique de Milton, a/s de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, 160, rue Elgin, 22e étage, Place Bell Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, Courriel : MiltonHubPanel@ceaa.gc.ca, Téléphone : 613-699-6778; Renseignements aux médias : Shelley Rolland-Poruks, Conseillère en communications, Projet de pôle logistique de Milton, Commission d'examen, Shelley.Rolland-Poruks@canada.ca

