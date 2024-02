Dans le cadre de son engagement envers les Canadiens, le transporteur aérien augmente les possibilités de voyages intérieurs, d'agrément et internationaux de 15 % par rapport à l'année précédente.

CALGARY, AB, le 5 févr. 2024 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui une augmentation importante des options de voyage d'un océan à l'autre pour les Canadiens avec la publication initiale de son horaire de l'été 2024. Dans le cadre de sa stratégie de croissance robuste, la compagnie aérienne prévoit mettre en place 10 nouveaux trajets et remettre ou prolonger 16 trajets qui continueront de relier les Canadiens. La publication de l'horaire d'été complet de WestJet sera terminée au cours de la prochaine semaine.

« Notre calendrier d'été de 2024 continue de respecter notre engagement à faire des investissements essentiels partout au Canada, en offrant des options plus abordables aux Canadiens et aux visiteurs étrangers pour qu'ils puissent se rapprocher des gens et des endroits qui comptent le plus, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. « Cet été, nous assisterons au retour des vols saisonniers axés sur les loisirs, qui relieront l'est et l'ouest du Canada, ainsi qu'à une croissance importante du service vers les destinations soleil, ce qui consolidera notre position de chef de file des compagnies aériennes d'agrément au Canada. Au cœur de notre plaque tournante mondiale à Calgary et dans les villes de tout le pays, l'horaire de WestJet soutient l'économie touristique du Canada, avec plus de 75 000 invités arrivant chaque semaine d'Europe, d'Asie et des États-Unis. »

Un Canada branché partout au pays

En plus de l'expansion continue du réseau de WestJet, avec 15 nouveaux itinéraires à destination et en provenance de l'Ouest canadien, cet été, l'est du Canada bénéficiera de 11 nouveaux itinéraires, notamment :

Nouveau service saisonnier direct entre Calgary et Deer Lake (T.-N.-L.).

et (T.-N.-L.). Le retour du service saisonnier sans escale entre Toronto et Deer Lake (T.-N.-L.), Moncton (N.-B.), Charlottetown (Î.-P.-É.) et Victoria (C.-B.)

et (T.-N.-L.), (N.-B.), (Î.-P.-É.) et (C.-B.) Retour des vols transatlantiques entre Halifax et Dublin , Édimbourg et Londres, et St. John's et Londres (Gatwick)

et , Édimbourg et Londres, et St. John's et Londres (Gatwick) Croissance de 44 % à Halifax (N.-É.) et de 60 % à St. John's (T.-N.-L.) comparativement à l'été 2023

Chef de file dans les voyages d'agrément

Premier choix au Canada pour les voyages d'agrément, le Groupe WestJet offrira plus de capacité que toute autre compagnie aérienne pour les Canadiens qui cherchent à prendre un vol vers des destinations soleil populaires cet été. Faits saillants :

Croissance de 57 % des itinéraires en Amérique latine et dans les Caraïbes au cours de l'été 2023

Augmentation de 56 % de la capacité de Toronto vers les destinations soleil

vers les destinations soleil Plus de vols entre Hawaï et le Canada que toute autre compagnie aérienne, et la seule compagnie aérienne offrant un service à longueur d'année entre le Canada et Maui - Kahului , de Calgary et de Vancouver

Croissance transfrontalière et accès élargi aux plaques tournantes de Delta

En offrant plus de possibilités de voyages dans les deux sens entre le Canada et les États-Unis, WestJet augmentera la capacité aérienne transfrontalière de 26 % cet été, dont 70 % vers les plaques tournantes de Delta.

Voici les faits saillants de l'horaire transfrontalier :

Grâce au partenariat de partage de code de longue date de WestJet avec Delta Air Lines, les invités peuvent accéder à plus de 100 destinations américaines en correspondance par les plaques tournantes de la compagnie aérienne américaine à Atlanta, Detroit, Minneapolis, Los Angeles et Seattle.

Les invités de WestJet ont accès au vaste réseau américain de Delta à l'achat du billet avec enregistrement pour tous les vols dès le point de départ, les bagages enregistrés de bout en bout et l'accès au salon sera offert pour certains invités. De plus, les grands voyageurs des deux transporteurs aériens continueront de bénéficier d'avantages réciproques considérables chaque fois qu'ils voyageront avec l'un ou l'autre des transporteurs, y compris l'obtention et le rachat de dollars WestJet pour l'itinéraire au complet.

Résumé des nouveaux marchés

*Nouvelles liaisons Retour d'itinéraires Prolongations estivales Edmonton - Atlanta Halifax - Dublin Calgary - Honolulu Edmonton - Nashville Calgary - Londres (LGW) Calgary - Maui Edmonton - San Francisco Halifax - Orlando Calgary - Punta Cana Vancouver - Detroit St. John's - Orlando Calgary - Varadero Halifax - Édimbourg Toronto - Dublin Vancouver - Phoenix St. John's - Londres (LGW) Toronto - Édimbourg Edmonton - Phoenix Regina - Minneapolis Toronto - Providenciales Edmonton - Orlando Calgary - Séoul Toronto - Puerto Plata

Calgary - Reykjavik Toronto - Moncton

Calgary - Deer Lake





À propos de WestJet

En 27 ans au service des Canadiens, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé à plus de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

