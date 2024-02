Hôpital Sainte-Croix à Drummondville - Députés, médecins et citoyens réunis autour d'un même objectif

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le dossier de l'hôpital Sainte-Croix chemine. Les députés de Johnson et de Drummond-Bois-Francs, MM. André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, ont porté à l'Assemblée nationale la voix de la communauté drummondvilloise qui réclame depuis plusieurs années la construction d'un nouvel hôpital régional à Drummondville.

Invités par les députés caquistes, la mairesse de Drummondville, des médecins et d'autres acteurs de la communauté, tous membres de la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville, se sont déplacés à Québec pour réitérer l'urgence de la situation. Ces derniers souhaitent effectivement que le projet de construction d'un nouvel hôpital soit inscrit dès que possible au Plan québécois des infrastructures (PQI) qui sera annexé au prochain budget provincial qui sera déposé à la mi-mars. Rappelons que la Coalition Avenir Québec s'est engagée à faire inscrire cet important chantier au PQI d'ici la fin de leur mandat en 2026.

Lors d'un point de presse commun à l'Assemblée nationale, les députés drummondvillois et des membres de la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville ont rappelé la situation critique dans laquelle se trouve l'hôpital Sainte Croix, situation causée par le manque d'espace et l'état de vétusté avancé des infrastructures.

Une représentante du corps médical a notamment souligné « que chaque journée à l'hôpital Sainte-Croix est un casse-tête pour maintenir la qualité et la sécurité des soins aux patients », avant d'énumérer quelques exemples flagrants des défis avec lesquels les médecins et les autres professionnels de la santé doivent composer. Des dégâts d'eau à répétition nécessitant la création d'un code turquoise à l'interne, des médecins craignant de prendre les ascenseurs de peur de rester pris et la promiscuité des lieux ne laissant place à aucune intimité sont quelques-uns des exemples qui ont été portés à l'attention des décideurs publics.

MM. Lamontagne et Schneeberger ont aussi profité de cette visite à l'Assemblée nationale pour présenter au Salon Bleu les pétitions signées respectivement par 183 médecins et par 16 600 citoyennes et citoyens drummondvillois réclamant la construction d'un nouvel hôpital régional dans les plus brefs délais.

« La mobilisation de la communauté de Drummondville autour du dossier de l'hôpital démontre encore une fois à quel point notre région est tissée serrée et sait parler d'une seule voix pour faire avancer ses priorités. Mon collègue Sébastien et moi sommes engagés à faire résonner cette voix et à collaborer avec tous les intervenants pour doter Drummondville et sa région d'un hôpital moderne qui répond à ses besoins et ses ambitions. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec

« Plus que jamais, notre communauté est mobilisée et c'est notre devoir, en tant que député, de lui fournir une tribune pour se faire entendre. Depuis plusieurs années, André et moi travaillons de concert avec le CIUSSS MCQ pour évaluer les besoins hospitaliers de la région. C'est pourquoi nous avions pris l'engagement d'inscrire un nouvel hôpital au PQI durant le mandat lors de la dernière campagne électorale. Cet engagement est notre priorité à André et moi. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« Mes collègues et moi sacrifions aujourd'hui une journée de soins directs à nos patients pour porter la voix de l'ensemble de nos collègues et réitérer que le projet du nouvel hôpital régional à Drummondville doit être inscrit au PQI dès maintenant. Il est notre seule façon d'assurer des soins de qualité durables à notre région : notre croissance démographique a déjà atteint les cibles de 2036, alors que nos infrastructures en santé n'ont jamais suivi. »

Dre Catherine Tétreault, médecin de famille au GMF-U de Drummondville

« La Coalition, par sa présence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, se veut la voix de tout un milieu, citoyens, professionnels de la santé, entrepreneurs, étudiants et employés, mobilisés pour que nos soins de santé puissent être dispensés dans des infrastructures modernes et répondant aux plus hauts standards, afin que notre monde puisse être soigné dignement. C'est pour cette raison que nous demandons que le projet du nouvel hôpital régional soit inscrit au PQI le plus rapidement possible. »

Stéphanie Lacoste, présidente de la Coalition pour un nouvel hôpital régional et mairesse de la Ville de Drummonville

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Jérémie Comtois, Attaché politique, Bureau du député de Johnson, Tél. : 819 474-7770; Samuel Bruneau, Attaché politique, Bureau du député de Drummond-Bois-Francs, Tél : 819 995-8840; Thomas Roux, Directeur, Cabinet de la mairie, Ville de Drummondville, Tél : 819 478-6550, [email protected]