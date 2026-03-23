Hôpital de Mont-Laurier - Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité de soins de courte durée et de la pharmacie est autorisé à aller de l'avant

MONT-LAURIER, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec franchit aujourd'hui une nouvelle étape pour améliorer concrètement les services de santé offerts à la population de la région de Mont-Laurier. Les travaux peuvent commencer pour la phase de réalisation du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité de soins de courte durée et de la pharmacie de l'Hôpital de Mont-Laurier.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, en compagnie de la députée de Labelle, Chantale Jeannotte.

Ce projet permettra de moderniser des installations devenues vétustes et de mieux répondre aux besoins actuels des citoyennes et des citoyens tout en offrant des conditions de travail plus adéquates aux équipes soignantes. Il consiste en la construction d'un agrandissement de 4 445 m² sur deux niveaux et en un réaménagement mineur du bâtiment existant. Le nouveau bâtiment accueillera, entre autres, une unité de soins de courte durée, une liaison avec les locaux existants, un garage pour les ambulances et une pharmacie.

L'ensemble du projet, dont la gestion a été confiée à la Société québécoise des infrastructures, représente un financement global de près 150 millions $, qui sera assumé entièrement par le gouvernement du Québec.

Citations :

« La concrétisation de ce projet, qui franchit une étape décisive, témoigne de notre désir d'améliorer les soins et les services offerts à la population. Sa réalisation aura plusieurs effets positifs sur les usagers, les usagères et le personnel, tant sur le plan de la qualité, de l'efficacité et de l'accessibilité des services que de la fonctionnalité des locaux, de l'organisation des soins, de la sécurité, de la prévention et du contrôle des infections. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis ravie que l'Hôpital de Mont-Laurier demeure au cœur des priorités du gouvernement. Devant le constat de vétusté des installations actuelles, nous n'avons pas hésité à mettre sur pied ce projet porteur pour notre région, un projet essentiel de modernisation pour mieux nous adapter collectivement aux enjeux actuels et à venir en matière de santé. Il est crucial d'intervenir pour mieux répondre aux besoins cliniques des unités concernées et d'assurer ainsi une offre de services à la hauteur des attentes des usagers et des usagères, de leurs proches, ainsi que du personnel. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Ce projet témoigne des choix responsables que nous faisons collectivement pour adapter nos infrastructures en santé aux enjeux à venir de chaque région. Notre gouvernement est fier de soutenir notre réseau de santé par des projets d'infrastructures qui feront une réelle différence dans la qualité et l'accessibilité des services et des soins offerts aux usagères et aux usagers. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Les réaménagements rendus nécessaires par les travaux de construction seront réalisés pour permettre une circulation fluide entre les deux pavillons. Ces travaux concernent entre autres la salle de triage, la salle d'attente et la salle de traitements d'hémato-oncologie. Ils incluent également le réaménagement du débarcadère des ambulances. La construction d'une nouvelle centrale de biomasse d'une superficie de 1 519 m² est également prévue afin de mieux répondre à l'augmentation des besoins énergétiques de l'hôpital.

Au terme du projet, les espaces présentement occupés par les unités de soins de courte durée ainsi que ceux de la pharmacie seront libérés. Totalisant 1 341 m², ils pourront permettre l'ajout de cliniques externes. Ces changements ne nécessitent que très peu de travaux, et leur coût n'est pas inclus dans la portée du présent projet.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170