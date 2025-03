Au cours de deux débats passionnants, HONOR fait la lumière sur l'avenir que le PLAN HONOR ALPHA permettra de réaliser.

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2025 /CNW/ - Lors du salon MWC Barcelona 2025, la marque de technologie mondiale HONOR a participé à deux débats intéressants, la discussion informelle Connect X et la table ronde AI+. L'entreprise s'est jointe aux représentants des principaux partenaires du secteur pour un partage d'idées sur l'avenir intelligent et connecté.

James Li, chef de la direction de HONOR

Parmi les nombreux sujets abordés par HONOR et ses partenaires, un thème commun est apparu clairement : la nécessité d'une collaboration ouverte pour relever les défis et saisir les opportunités offertes par la technologie de l'IA se fait plus pressante que jamais. C'est ce dont se fait l'écho le HONOR ALPHA PLAN, récemment dévoilé. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie d'entreprise, HONOR travaillera avec des partenaires pour maximiser le potentiel humain et adopter un monde intelligent.

« Alors que nous entrons dans l'ère de l'IA physique, nous devons ouvrir les frontières de notre industrie et co-créer un nouveau paradigme pour l'écosystème de l'IA. Pour ce faire, il faut développer les capacités d'IA du secteur afin de mettre en place une plateforme pour un plus grand nombre d'appareils, permettre une collaboration transparente entre différents systèmes d'exploitation et construire un écosystème de partage de valeur », a déclaré James Li, chef de la direction de HONOR lors de sa présentation annonçant le PLAN HONOR ALPHA. « C'est pourquoi nous devons tous travailler ensemble pour maximiser le potentiel humain et adopter un monde intelligent. »

Construire des écosystèmes intelligents au-delà de la connectivité brute

Au cours de la discussion informelle, le thème central de la discussion était l'évolution au-delà de la connectivité brute pour créer des écosystèmes intelligents qui répondent de façon proactive aux besoins des utilisateurs. HONOR a fait part de sa vision d'une technologie qui anticipe et simplifie les tâches quotidiennes, en citant des exemples tels que les téléphones intelligents qui se connectent de manière transparente aux véhicules et aux maisons, et les vêtements qui fournissent des informations personnalisées sur la santé. Cette vision est concrétisée par le HONOR ALPHA PLAN, qui souligne l'engagement de l'entreprise à proposer des innovations dont la conception est centrée sur l'homme et qui combinent des technologies de pointe, opérant une transformation sans précédent de la productivité, de la société et de la culture.

Stimuler la connectivité et l'innovation en matière d'IA grâce à la collaboration

La discussion informelle a également mis en évidence le rôle essentiel de la collaboration au sein du secteur pour stimuler l'innovation et garantir l'interopérabilité. Reconnaissant la nécessité d'une collaboration dans l'établissement des normes, HONOR a toujours encouragé une collaboration ouverte avec les principaux chefs de file de l'industrie afin de développer des normes et des solutions de connectivité unifiées dans le domaine de l'IA.

À mesure que la technologie de l'IA évolue, inaugurant l'ère de l'IA physique et au-delà, il sera de plus en plus essentiel de déployer des efforts conjugués pour cocréer un écosystème ouvert et intelligent, à mesure qu'un nombre toujours plus grand d'acteurs de l'industrie se frayeront un chemin dans le paysage technologique complexe en constante évolution.

Continuer de mettre fortement l'accent sur la technologie sur appareil

Lors de la table ronde AI+, HONOR a partagé ses idées sur l'équilibre entre l'IA sur appareil et l'IA dans le nuage, réitérant l'importance de distinguer clairement leurs rôles. En utilisant comme exemples le premier agent d'IA mobile basé sur une interface graphique, la technologie d'échange sur l'ensemble de l'écosystème et AiMAGE - tous présentés lors du récent discours d'ouverture de HONOR - HONOR a fourni des preuves tangibles de la façon dont elle a donné la priorité à la vie privée de l'utilisateur grâce à des processus sur appareil, tout en exploitant intelligemment le nuage pour ses vastes ressources informatiques sans compromettre la sécurité des données.

La position de HONOR sur la priorité à accorder à la protection de la vie privée des utilisateurs a été renforcée par le livre blanc sur la protection de la vie privée récemment publié, dont il a été fait référence au cours de la table ronde. Le livre blanc détaille cinq principes auxquels l'entreprise adhérera pour protéger les données des utilisateurs : minimisation des données ; protection sur appareil des données sensibles ; traitement sur appareil avant tout ; désensibilisation et cryptage des données avant téléchargement dans le nuage ; et suppression des données après utilisation.

HONOR a également rappelé l'importance d'ouvrir les frontières pour un avenir intelligent, invitant les partenaires de l'industrie à s'unir. La société restera fidèle à l'exécution du PLAN HONOR ALPHA, en travaillant avec les partenaires de l'industrie dans le cadre d'une collaboration ouverte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631822/image_5003200_44297586.jpg

SOURCE HONOR

PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]