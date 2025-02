BARCELONE, Espagne, 18 février 2025 /CNW/ - La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera sa nouvelle initiative stratégique, le « HONOR ALPHA PLAN » au Mobile World Congress (MWC) 2025; l'entreprise y présentera également ses dernières innovations dans le domaine de l'IA.

Le terme « ALPHA » revêt une importance particulière à plusieurs niveaux. Il symbolise un esprit pionnier dans l'exploration, et représente le plus haut niveau d'excellence et un rendement exceptionnel grâce à l'innovation et à des prévisions stratégiques. En tant que nouvelle orientation stratégique de l'entreprise, le HONOR ALPHA PLAN incarne ces valeurs fondamentales.

À travers cette initiative, HONOR s'engage à favoriser un environnement ouvert et collaboratif où l'innovation prospère grâce au partenariat. En tirant parti de son expertise technologique et en travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires mondiaux, HONOR vise à bâtir un écosystème d'IA robuste qui repousse les limites de ce qui est possible.

La présentation principale aura lieu à Barcelone le 2 mars 2025, à 16 h 30 (HEC). Pour toutes les annonces et mises à jour à venir en prévision du MWC 2025, consultez le site https://www.honor.com/global/events/honor-mwc/.

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. L'entreprise vise à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services efficaces. Avec un intérêt indéfectible pour le développement, elle s'engage à développer des technologies qui permettent aux gens du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté de s'accomplir et de faire plus. Proposant toute une gamme de téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portables et de portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

