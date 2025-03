BARCELONE, Espagne, 3 mars 2025 /CNW/ - HONOR a fait l'annonce aujourd'hui de son PLAN ALPHA, une nouvelle stratégie d'entreprise visant à opérer sa transformation d'un fabricant de téléphones intelligents en une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA. Financé par un investissement de 10 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années, le plan commence par le développement d'un téléphone intelligent qui révolutionnera l'interaction entre les humains et les appareils et reliera l'écosystème de l'IA aux consommateurs. Au cours de l'événement, l'entreprise a également lancé le HONOR Pad V9, un ajout de pointe à sa gamme de tablettes.

Élégant et conçu pour durer

Le HONOR Pad V9 allie harmonieusement style et durabilité. En plus de sa conception sophistiquée à double anneau entourant la caméra arrière, cette tablette présente le processus de nanotopographie NIL, le premier de l'industrie, sur son revêtement de surface, qui assure la propreté de l'écran d'affichage en résistant à la saleté, aux empreintes et aux bavures. Cette technique avancée crée une surface finement texturée à un niveau microscopique, dispersant les forces d'impact pour résister à une utilisation quotidienne. Grâce à la certification SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength, il est conçu pour une utilisation quotidienne avec une résistance à la flexion de 100 N/mm[1]. Offert en blanc et en gris, il offre une conception monocoque compacte qui est à la fois légère, 475 g[2], et ultramince, 6,1 mm[3].

Technologie d'affichage révolutionnaire pour un confort visuel accru

Le HONOR Pad V9 ouvre les portes sur un monde visuel splendide avec son écran ACL de 11,5 pouces et son impressionnant rapport écran-corps de 88 %. Avec une résolution de 2,8 K[4] et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l'affichage hyperdynamique assure des éléments visuels nets et fluides. Il prend également en charge 1,07 milliard de couleurs[5] et une large gamme de couleurs DCI-P3, pour offrir des couleurs vibrantes, un contraste profond et une clarté exceptionnelle. Avec une luminosité de 500 nits, l'écran reste clair et visible, même dans des environnements lumineux, offrant une expérience de visionnement immersive dans n'importe quel contexte.

Conformément à l'engagement de HONOR à l'égard des innovations centrées sur l'humain, le HONOR Pad V9 accorde la priorité au confort oculaire avec la technologie de protection oculaire HONOR. Certifié TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle), il réduit la lumière bleue nocive de 6,3 %[6] pour soulager la fatigue oculaire. La tablette intègre également la gradation dynamique, qui imite la lumière naturelle, stimule l'activité du muscle ciliaire et réduit la fatigue oculaire de 18 %[7]. De plus, l'affichage nocturne circadien améliore le bien-être des utilisateurs en augmentant les niveaux de mélatonine de 20 %[8], pour offrir une expérience de visionnement plus confortable et plus saine.

Productivité axée sur la magie de l'IA

Le HONOR Pad V9 est équipé d'outils de productivité axés sur l'efficacité de l'IA qui transforment la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils. Ces fonctions intelligentes simplifient le multitâche et améliorent l'efficacité du flux de travail, permettant aux utilisateurs de gérer plusieurs applications sans effort. Le HONOR Pad V9 exécute la dernière version MagicOS 9.0 sur Android 15, qui comprend une gamme de fonctions productives d'IA, offrant une expérience plus intelligente et plus conviviale aux utilisateurs.

Performance d'une batterie puissante

Malgré son profil mince, il contient une batterie robuste de 10 100 mAh qui assure une utilisation prolongée sans recharges fréquentes. Conçu pour une journée complète de fonctionnement continu, le HONOR Pad V9 est équipé d'une puissante batterie de 10 100 mAh[9] qui possède une densité d'énergie élevée de 729 Wh/L[10]. Cette capacité permet aux utilisateurs d'optimiser leur productivité et leur créativité sans avoir à se préoccuper constamment de la batterie qui se décharge. Une seule charge permet jusqu'à 13,5 heures de diffusion vidéo en ligne, 7,2 heures de jeu vidéo, 16,7 heures de navigation sur les médias sociaux et 40 heures de diffusion de musique en continu, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui ont besoin d'une source d'énergie solide pour leurs activités de divertissement. De plus, le chargeur câblé 35 W inclus offre une option de recharge rapide, ce qui permet aux utilisateurs de restaurer rapidement les niveaux utilisables de l'appareil en quelques minutes pour profiter de la diffusion en continu de jeux vidéo, de musique et de vidéo lors leurs déplacements.

[1] Les données proviennent du laboratoire HONOR. [2] Les dimensions réelles varient selon la configuration, le processus de fabrication et la méthode de mesure. [3] Les dimensions réelles varient selon la configuration, le processus de fabrication et la méthode de mesure. [4] La résolution est mesurée sous forme de rectangle standard; par conséquent, les pixels effectifs sont légèrement inférieurs. [5] La valeur de 1,07 milliard de couleurs fait référence à une profondeur de couleur de 10 bits (spécification matérielle de 8 bits, 2 bits étant l'extension de l'algorithme logiciel), et le nombre de couleurs qui peuvent être affichées est de 1024 x 1024 x 1024 types, environ 1,07 milliard. [6] Les données proviennent du laboratoire HONOR. Le produit n'est pas un équipement médical et n'est pas disponible pour le traitement. [7] Les données proviennent du laboratoire HONOR. Le produit n'est pas un équipement médical et ne sert pas à traiter. [8] Les données proviennent du laboratoire HONOR. Le produit n'est pas un équipement médical et ne sert pas à traiter. [9] Les données proviennent du laboratoire HONOR. La capacité de la batterie est sa valeur typique. Veuillez vous reporter à l'expérience réelle. [10] Les données proviennent du laboratoire HONOR.

