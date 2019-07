HONOR présente le concept « Sharp Tech » et annonce sa « HONOR Vision » avec le jeu de puces intelligent « Honghu 818 » et la caméra intelligente « pop-up » pour grands écrans

« La commercialisation de la 5G en Chine a commencé en 2019, ce qui marque un tournant pour l'industrie de l'appareil intelligent. Nous croyons que la 5G est essentielle à cette ère nouvelle de la numérisation, favorisant un monde où l'Internet des objets est désormais possible. En cohérence avec notre mission visant à créer un nouveau monde intelligent qui appartient à la jeunesse, HONOR dévoile le concept "Sharp Tech" pour encourager et permettre l'innovation de la technologie », affirme M. George Zhao, président de HONOR.

« Sharp Tech » -- Le tout nouveau concept de HONOR en matière d'innovation technologique

HONOR est déterminée à devenir la marque technologique que les jeunes de la planète adorent. « Sharp » traduit l'esprit de l'exploration parmi les jeunes, alors que le concept « Sharp Tech » souligne le désir de HONOR d'explorer le plaisir de l'innovation technologique.

Lors de son allocution, M. Zhao définit les éléments de la « Sharp Tech » comme suit :

Se trouver à l'avant-garde du développement de l'industrie en ce qui concerne l'innovation indépendante de la technologie fondamentale.

Répondre à la demande de grande qualité des jeunes consommateurs de toute la planète.

Refléter l'attitude de bravoure de la jeunesse en explorant et en remettant constamment les choses en question.

Représenter l'esprit d'un Internet décentralisé par l'ouverture, la collaboration et la cocréation.

Le jeu de puces intelligent « Honghu 818 » -- Donner vie à HONOR Vision avec un son et une image intelligents

Lors de la GMIC, HONOR a aussi dévoilé le nouveau jeu de puces intelligent « Honghu 818 », la toute dernière innovation « Sharp Tech » de HONOR et le plus récent ajout à la famille de jeu de puces Hisilicon. Le « Honghu 818 » de HONOR, qui sera lancé en août, permet à un écran intelligent d'offrir une performance remarquable et une qualité d'image et de son supérieure. L'écran de pointe sera fourni ouvertement aux fabricants afin de stimuler le développement de l'industrie de l'écran de grande taille.

Le « Honghu 818 » est le premier écran intelligent SoC offert dans le monde entier. Il est le fruit de 5 années de recherche et de développement investies par la société sur le jeu de puces Hisilicon. Grâce à sa puissante technologie d'affichage et à ses grandes capacités de traitement, le « Honghu 818 » est doté d'un moteur magique de traitement de l'image. Équipé de sept technologies avancées de traitement de l'image, à savoir la fonction MEMC (Motion Estimate and Motion Compensation), l'imagerie HDR (High Dynamic Range), la SR (Super-Resolution), la NR (Noise Reduction), la DCI (Dynamic Contrast Improvement), l'ACM (Auto Color Management) et la LD (Local Dimming), le jeu de puces « Honghu 818 » améliore et optimise la performance de la résolution d'image, du contraste et de la couleur de l'affichage par l'entremise de multiples algorithmes. La technologie audio Histen optimise la qualité du son dans les zones de l'espace sonore ultra large, la distorsion d'intermodulation transitoire, l'égalisation sonore et les graves intelligentes. Muni de composants matériels à l'avant-garde de l'industrie, le produit continue d'offrir une expérience audio incomparable. Incluant un puissant décodeur multimédia, le jeu de puces prend en charge le décodage vidéo d'images 8K30 à 4K120. Il peut aussi décoder les images de 64 mégapixels, ce qui est supérieur au plus grand nombre de pixels que les téléphones intelligents sur le marché peuvent créer en photos. Comparativement aux concurrents, il permet aux appareils d'accélérer le temps de chargement des vidéos et des photos. Le processeur à huit cœurs peut prendre en charge un traitement d'image très exigeant sur de grands écrans et de multiples tâches de manière simultanée. La fonction MEMC (Motion Estimate and Motion Compensation) peut créer des images haute résolution et procure la meilleure qualité audio tout en effectuant une interaction vocale de champ distant de manière simultanée. Le taux d'utilisation de la bande passante du processeur trône au sommet de l'industrie dans une mesure surpassant en moyenne les 50 %.

La caméra intelligente « pop-up » -- Une nouvelle expérience pour HONOR Vision

HONOR fait office de pionnier en vertu de la stratégie double marque des activités commerciales de Huawei. À la suite de la réussite de sa caméra bionique parallèle à doubles lentilles, du processeur graphique turbo et de la technologie d'intelligence artificielle, HONOR prend d'assaut de nouvelles industries et partage son expérience avec le secteur de la télévision, annonçant le tout premier écran intelligent au monde, le « Honghu 818 ». En adoptant une approche innovante en matière de développement, HONOR a muni les plus récents produits HONOR Vision d'une puissante caméra intelligente « pop-up » prenant en charge la capacité NPU pour la reconnaissance faciale, procurant ainsi aux utilisateurs de puissantes fonctionnalités et une expérience supérieure.

Le HONOR Vision sera officiellement lancé au milieu du mois d'août 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/952665/HONOR_George_Zhao.jpg

